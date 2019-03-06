Лунный календарь на март 2019

1 марта, пятница

25-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Не предпринимайте активных действий. Начните первый день календарной весны спокойно, даже затаясь. Посвятите время себе, сделайте приятные косметические процедуры, побалуйте себя, проведите чуть больше времени в постели.

Именинники: Даниил, Илья, Макар, Никон, Павел, Порфирий, Юлиан.

2 марта, суббота

26-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Не лучший день. Стоит быть осторожным в общении с деньгами и документами. Прежде чем где-то поставить свою подпись, сто раз подумайте.

Эмоциональный фон высокий. Не провоцируйте конфликты и держите свое настроение и реакции под контролем.

Именинники: Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Феодосий.

3 марта, воскресенье

27-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Сегодня хороший баланс интуиции и рациональности. Можно принимать важные решения и приступать к особенным делам. Однако если что-то вам не дается, не разбивайте себе голову, отступите. На время, конечно же.

Именинники: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта, понедельник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День духовного роста, познания самого себя. Сейчас будут подходить всходы былых «посевов». Какие были семена, такой же получится и плод. Не ждите чудес!

Вполне подходящий день для больших вершений и начинаний.

Именинники: Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот, Филимон.

5 марта, вторник

29-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Не самые простые лунные сутки. Эмоции будут зашкаливать, желания меняться. Ну а терпения на все на это явно не хватит.

Следует удвоить внимание и избегать опасных занятий и травматичных видов спорта.

Именинники: Антон, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

6 марта, среда

30-й и 1/й лунные дни. Новолуние в Рыбах.

Далеко не каждый месяц имеет 30-й лунный день. Между тем, он прекрасен: несет свет, познание и доброту. Подходит для большинства дел и событий. Отказаться стоит лишь от перемен: переездов, смены места работы и поездок.

Именинники: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

7 марта, четверг

2-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День искушений. Он будет посылать множество соблазнов, от которых необходимо удержаться.

К делам стоит приступать только в том случае, если вы на все 100 процентов уверены в удаче!

Именинники: Андрей, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Филипп.

8 марта, пятница

3-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Силы наполнят каждого. Но с любой энергией нужно уметь управляться. Напор следует держать под контролем, иначе, все будет сметено на пути.

Отличный день для начала строительства, ремонтных работ.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Иван, Михаил, Николай, Сергей.

9 марта, суббота

4-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

У женщин сейчас особая энергетика: манкая, зовущая. У мужчин велика опасность попасть в их ловко расставленные сети.

Не бойтесь говорить «нет». Это умение способно сыграть порой судьбоносную роль.

Именинники: Иван, Иларион.

10 марта, воскресенье

5-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Мысль материальна! Не думайте о плохом.

Стоит воздержаться от перемен и переездов. Также под запретом большие финансовые траты — они уже завтра покажутся бессмысленными.

Именинники: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

11 марта, понедельник

6-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Все идет своим чередом, строго по плану. Не стоит делать резких движений и импровизировать. Сейчас ничто не должно нарушать ход событий.

Не нужно совершать крупных покупок или, напротив, что-то продавать самому.

Именинники: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

12 марта, вторник

7-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День перемен. Ели собирались сменить место работы — действуйте. Благоприятно отправляться в туристическую поездку или командировку.

Сейчас может прийти внезапное озарение, настигнуть творческий порыв. К этому, конечно, надо быть готовым.

Именинники: Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.

13 марта, среда

8-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Раздумья и сомнения не отпустят до вечера. Этим лунным суткам свойственны терзания по любому поводу. А посему, лучше не вступать в сомнительные сделки и отношения.

Подходящий день для очищения организма и процедур по омоложению.

Именинники: Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

14 марта, четверг

9-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Придется делать не только выбор, но и решать массу проблем и задач. Все то, что вы откладывали, сейчас навалится всей тяжестью. Уйти от этой ноши в очередной раз, значит обречь себя на очень большие неприятности и неудачи.

Именинники: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

15 марта, пятница

10-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Благоприятный день для проведения переговоров с большим количеством участников, массовых мероприятий, да и просто для семейных сборов.

Хорошо побывать на массаже и в бане.

Именинники: Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот.

16 марта, суббота

11-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Начинаем самые важные и самые сложные дела связанные с ораторством, убеждением. Решение финансовых вопросов пока отложите.

День начала оздоровительных диет.

Именинники: Марфа, Михаил, Севастьян.

17 марта, воскресенье

12-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

«Будь благодарен и всегда улыбайся» – это девиз дня. С таким настроем получится свернуть горы.

Важная особенность: обман, совершенный в этот день обязательно вскроется с самыми худшими последствиями.

Именинники: Александр, Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

18 марта, понедельник

13-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Чем ближе к полнолунию, тем напряженнее атмосфера. Однако это не скажется на знакомствах. Сейчас благоприятно заводить новых друзей. Также день хорош и для заключения романтических связей, брака.

Займитесь здоровьем. Массаж, профилактика — то, что принесет ощутимый результат.

Именинники: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Николай, Марк, Федор, Феофан.

19 марта, вторник

14-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Занимаемся очищением души и тела. Сходите в храм, на исповедь. Помиритесь с теми, кому нанесли обиду.

Также хорошо проводить очистительные и омолаживающие процедуры.

Именинники: Аркадий, Константин, Федор.

20 марта, среда

15-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сегодня нужно обойтись без излишеств и без задорного веселья. Время обдумывать свои поступки и строить планы.

Удвойте внимание и откажитесь от травмоопасных занятий.

Именинники: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Лаврентий, Мария, Матрона, Надежда, Нестор, Николай, Нил, Павел.

21 марта, четверг

16-й лунный день. Полнолуние в Весах.

Сложный и опасный день. Следует во всем соблюдать осторожность, не верить обещаниям и быть очень внимательным в обращении с деньгами.

В то же время день сулит удачу в делах, направленных на благо общества.

Именинники: Афанасий, Владимир, Иван, Лазарь, Феодосий.

22 марта, пятница

17-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Легкий день. Все спорится в руках, но не до серьезных дел. И это верно, 17-е сутки - больше про веселье и радость. Надо успеть получиться приятные эмоции и впечатления. Не теряйтесь!

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валентин, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Сергей, Тарас.

23 марта, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Занимайтесь кропотливыми делами, требующими от вас максимальной концентрации и терпения.

Отложите травмоопасные дела и не проявляйте инициативу. Сейчас как раз тот момент, когда она наказуема.

Именинники: Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.

24 марта, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Тем, кто хочет достичь консенсуса и компромисса в переговорах или в отношениях, нужно действовать незамедлительно. Только сейчас можно договориться до идеальных условий и выторговать себе поистине сказочные бонусы.

Именинники: Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.

25 марта, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Миримся с теми, с кем поругались. Исправляем ошибки и помогаем нуждающимся в нашей помощи. Сегодня нельзя свои личные интересы ставить выше интересов близких.

Именинники: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

26 марта, вторник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Следует соблюдать диету и ограничить сладкое. Постарайтесь заняться самообразованием, самоусовершенствованием.

Учение, начатое сегодня, будет даваться легко и принесет хорошие плоды.

Именинники: Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Терентий, Христина.

27 марта, среда

21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Благоприятный момент, чтобы начать работу на новом месте.

Кроме того, в этот день хорошо вступать в брак или вселяться в новое жилье.

А вот от медицинских манипуляций желательно отказаться.

Именинники: Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.

28 марта, четверг

22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Благоразумно посвятить день кропотливой, сложной работе, требующей внимания, концентрации, знаний из множества источников. День должен быть весьма плодотворным и насыщенным. Так что не стесняйтесь записывать в ежедневник длинный списочек того, что надо сделать.

Именинники: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.

29 марта, пятница

23-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Берегите себя и постарайтесь избегать большого скопления народа. Не реагируйте на колкие слова и жесткие шутки. Сейчас важно не нарушить свое стабильное эмоциональное состояние.

Если дела не даются, не пытайтесь обойти препоны. Отложите задуманное.

Именинники: Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел, Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

30 марта, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Укрепляем родственные и любовные связи. Уделите внимание семье и особенно своей второй половине. Весьма полезно провести время наедине.

В это день хорошо браться за новые дела и проводить массовые мероприятия.

Именинники: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Провести день нужно в гармонии со своим я. Подумайте, что вам сейчас необходимо и чего бы больше всего хотелось и постарайтесь воплотить в жизнь свои желания.

Именинники: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.