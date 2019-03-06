Под Нижним Новгородом построят первый в России частный космодром. Это точно безопасно?

Частной космонавтики в России пока нет (по крайней мере пилотируемой - точно). Но компания “КосмоКурс” обещает это исправить уже в ближайшие годы. Более того, в Нижегородской области может появиться первый в стране частный космодром. Конечно, не такой масштабный, как “Восточный”, но и обойтись он должен в тысячи раз дешевле. Речь идёт о двух стартовых столах для запуска небольших суборбитальных аппаратов, долетающих примерно до 100 км над Землей. Не МКС, конечно. Но этого достаточно для того, чтобы наладить космо-туристический бизнес. О деталях проекта в интервью “КП” рассказал глава “КосмоКурса” Павел Пушкин.

“Если Искандар Махмудов хочет участвовать - почту за честь”

- На данный момент все инвестиции полностью частные, - заявил “КП” Пушкин. - Государство не участвует практически никак.

- “Ведомости” называли президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова в качестве основного инвестора. Это правда?

- Мы инвесторов не называем. Если Искандар Махмудов хочет участвовать в нашем проекте - почту за честь.

“Не то, что мы у них стырили”

- Павел, это пока только декларация о намерениях? Есть ли уже точное место, где будете строить космодром?

- Мы согласовываем участки [2 на 2,5 километра] в Нижегородской области, рассматриваем не один район, их больше двух. Там, скорее всего, всё получится, 99,9% вероятность. Самый главный вопрос - мнение федеральных органов власти. Мы выслали данные в “Роскосмос” и ждем ответа от них… Они могут сказать: “Ребята, есть международные соглашения, которые нам запрещают [размещать космодром на данной территории]...” Всякое может быть, я фантазирую сейчас.

Схема полета космической ракеты компании "КосмоКурс". Источник - cosmocourse.com

- Это точно безопасно - запускать ракеты не в степи, а более-менее населенного региона? Жители могут быть против.

- Конечно, могут быть. Но это полностью безопасно. Даже в случае каких-то аварийных ситуаций и всех возможных отклонений у нас всё падает на территорию, которую мы отдаем под космодром. Всё просчитано и будет по ходу разработки корректироваться и согласовываться с “Роскосмосом”.

Павел Пушкин откровенно говорит, что ракеты “КосмоКурса” - полный аналог проекта New Shepard компании Blue Origin Джефа Безоса. “Не то, что мы у них стырили и скопировали”, уточняет Пушкин, просто “задачи одинаковые - похожие решения”.

Кто разрабатывает и сколько это стоит

По словам Пушкина, над проектом трудится около 40 инженеров. Все имеют серьезный опыт работы в отрасли. Кадровый состав компании на 98% состоит из технических специалистов из Бауманки, МФТИ, МАИ и других известных вузов.

Комплекс “ракета-корабль” обойдётся, по данным Пушкина, в $150-200 млн. Еще порядка $40 млн. планируется потратить на строительство наземной инфраструктуры.

В 2020 году должны быть проведены огневые испытания двигателя на космодроме. Автономные лётные испытания - с 2023 года. Первый туристический пуск - в 2025 году.

Главный конкурент - Джефф Безос

- У “Роскосмоса” - орбитальный туризм. У нас - суборбитальный. Получается полная линейка космического туризма. Мы не конкурируем, а даже дополняем друг друга, - считает Пушкин.

- Кто для вас конкурент?

- Главный - компания Blue Origin Джеффа Безоса. Второй конкурент - Virgin Galactic.

СПРАВКА “КП”

Чем занимается “КосмоКурс”

ООО “КосмоКурс” создано в 2016 году. Инвесторы не раскрываются. Компания - резидент “Сколково”. На сайте указано, что “КосмоКурс” занимается “созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов в космос”.

Как будет выглядеть ракета и корабль для туристов

Многоразовый суборбитальный космический комплекс .

Предполагается, что экипаж будет состоять из 6 туристов и космонавта-инструктора.

Вот как гендиректор компании описывает схему работы аппарата:

- У нас одноступенчатая ракета, наверх ставится космический аппарат, внутри которого сидят шесть космических туристов. Ракета вертикально вверх выводит аппарат на высоту около 60 км, выключаются двигатели и происходит разделение. Дальше аппарат летит по инерции вверх и вниз, люди испытывают невесомость. После этого ракета управляемо садится на реактивных двигателях в точке посадки в 500 метрах от точки старта. Капсула с людьми с помощью парашютов тоже садится чуть поодаль.

Туристы проведут в невесомости до 6 минут. 15-минутный полёт обойдётся туристу в $200-250 тысяч.