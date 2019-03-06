2019-03-06T18:45:21+03:00
Звезды

"Мы с Володей очень хотим второго ребеночка": Наталья Подольская высказалась о беременности

В последнее время исполнительница стала очень эмоциональной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Подольская.Наталья Подольская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Не успели поклонники поздравить Наталью Подольскую с грядущим пополнением в семье, как певица расставила все точки над i. На последних фотографиях у звезды округлился живот, а черты лица заметно припухли.

Наталья Подольская прокомментировала новость о беременности. "Итак! Мои дорогие! Сейчас, очень извиняясь, подошла ко мне няня Темы и спросила - это правда? Вы беременны? И тут я пошла в интернет и все поняла", - начала супруга Владимира Преснякова.

По словам знаменитости, она решила в этом вопросе расставить все точки над i. "Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю (ведь все может быть). Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано. Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает... и становится самой выделяющейся частью моего тела. Короче говоря, хотела поставить над i!", - написала в своем блоге Подольская.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Подольская и Пресняков мечтают о втором ребенке
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подписчики, понятное дело, были огорчены, что их любимица не в положении. Но фанаты не теряют надежды, что очень скоро их мечты сбудутся и Наталья порадует всех округлившимся животиком. "Натальюшка! Все будет у вас!", "Желаю Вам второй беременности", "Пусть исполнятся ваши желания и бог даст вам познать радость быть родителями вдвойне, втройне", "Очень хочется пожелать Вам еще одного ангелочка", "Желаю, желаю в скором будущем Вам доченьку!", - не унимались поклонники исполнительницы.

Певица никогда не скрывала, каким выстраданным для них с Владимиром Пресняковым стал первый сын - Артем. Они более 10 лет ждали появление наследника и даже ездили по святым местам в надежде вымолить ребеночка у Бога. И когда Тема появился на свет, родители были вне себя от счастья.

При этом певица всегда подчеркивала,что была бы счастлива родить и второго ребенка. Как писал сайт kp.ru, на днях соцсети облетело радостное известие - Наталья Подольская беременна. Окружающие заметили выдающийся живот певицы. Фанаты принялись поздравлять ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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