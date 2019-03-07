2019-03-06T20:25:12+03:00
Общество

Выбираем правильный шоколад для женщин: советы Роскачества

Как узнать, натуральный ли шоколад, выбрать вкусный, качественный и полезный продукт, рекомендуют эксперты
Анна КУКАРЦЕВА
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Самым полезным считается классический горький шоколад.Самым полезным считается классический горький шоколад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Какао-бобы, известные человеку не одну сотню лет, называют едва ли не эликсиром молодости. В масле какао содержатся триглицериды, бета-каротин, аминокислоты, витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Н, РР. Бобы какао также богаты калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, серой, йодом, фосфором, натрием.

Недаром шоколад способен поднять настроение, поддержать нас в период умственных нагрузок, стресса. Полезен шоколад и весной, в период авитаминоза. А кардиологи советуют съедать не менее 20 граммов горького шоколада в день, чтобы поддержать сердце и сосуды.

Конечно, полезнее всего горький шоколад, с содержанием каком не менее 70 процентов, но и вкусный молочный шоколад придает радость и бодрость. Поэтому диетологи не возражают, ели мы будем съедать по 30 граммов качественного молочного шоколада в день. Такое количество и фигуре не навредит, и организму поможет.

Давайте разбираться, как определить хороший шоколад по этикетке.

Чем длиннее состав, тем подозрительнее

- Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше, - рассказывает шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова.

Ищите ГОСТ

Натуральный шоколад без всяких добавок может отдавать фруктовыми, цветочными, ягодными и ореховыми нотами во вкусе и аромате. Многое зависит от страны, где растут бобы, времени созревания.

Но какао-бобы дорогой ингредиент, поэтому производители часто заменяют его другими растительными жирами. Да, законодательство разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, допускает замену молочного жира растительным. Но есть ГОСТ, соблюдать который производители могут по собственному усмотрению. Именно ГОСТ устанавливает правильный состав молочной плитки.

Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если производитель выпускает продукцию не по ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ), содержание непосредственно какао-масла и его эквивалентов он устанавливает самостоятельно и продукт по ТУ под названием «шоколад» может оказаться совсем не шоколадом. В нем гораздо меньше полезных веществ. А входящие в состав сладкой плитки или ее начинки вкусовые добавки и ароматизаторы могут стать причиной аллергической реакции.

«Седой» - не значит плохой

Иногда, распечатывая плитку шоколад или раскрывая фольгу конфеты, мы видим белый налет на поверхности. Это говорит о том, что шоколад хранили неправильно, он мог слегка подтаять и «поседеть».

НО! Это, как ни странно, хорошо. «Седина» - это признак натуральности. Шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Ну и кроме того, такой шоколад совершенно безвреден. Страдает только эстетическое восприятие.

Чтобы не поседел уже купленный шоколад, храните его при температуре от 5 °С до 22 °С и относительной влажности воздуха не более 70%. То есть не позволяйте шоколаду таять, но и не кладите его в холодильник. Также уберите подальше продукты с резким специфическим запахом - он испортит нежный вкус и аромат сладостей.

КСТАТИ

Натуральный шоколад отлично горит

В Интернете можно найти ролики, в которых видеоблогеры поджигают шоколад, стремясь доказать, что он ненатуральный. Но на самом деле, шоколад должен гореть, это абсолютно нормально. От жара натуральный шоколад начинает таять и течь, это происходит и при высокой температуре воздуха, не говоря уж про огонь.

- То, как быстро начинает течь шоколад, зависит от двух факторов, говорит Елена Саратцева, заместитель руководителя Российской системы качества. - Первое - количество жиров плюс сахар. Второе – состав жиров, который определяет точку плавления масляной составляющей. Совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой шоколада. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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