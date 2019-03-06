Бояре совсем охамели...

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы".

Это глава государства так отвечал на мой вопрос, когда я напомнил ему несколько фактов (о которых он, конечно, уже и без меня хорошо знал) - это когда чиновники то про акциз на колбасу начнут говорить, то - про то, что Кремль вообще не разрешает рожать...

И ещё я предложил: " Что-то нужно делать с этим средним звеном, давайте мы будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать".

Очередным таким персонажем - судя по всему, абсолютно не готовым к работе - (буду рад, если ошибусь) оказался депутат Волгоградской областной Думы, который "ляпнул" не чего-нибудь, - а такое...

Как пишут местные СМИ (в частности, интернет-издание "Кривое зеркало") облдуму сильно экстренно собрали для того, чтобы обсудить самый больной на сегодня в стране вопрос - о реформе пенсионной системы. А если точнее и конкретнее - о "поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума". Звучит мудрено, но - вроде как такая формулировка намекает на заботу о простом человеке.

И... вдруг, как сообщает информагентство "Высота102", один из "облнародных избранников" , которого зовут Гасан Набиев, выдал своё "депутатское открытие": короче, он сделал заявление о том, что минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают лишь... "тунеядцы и алкаши". (Может, он сказал и помягче, но - это сути, на мой взгляд, не меняет.)

Постойте-ка, господин Гасан Набиев! Минимальную-то же ведь пенсию у нас назначают не в лечебницах для алкоголиков и не в исправительных учреждениях (если кто помнит - были когда-то такие СССР, когда и попавших под влияние зеленого змия лечили, и за тунеядство сажали). Сумму минимальной пенсии у нас, господин Гасан Набиев, "выносят"... Ваши собратья-федеральные законодатели!

Вот вам для убедительности, господин Гасан Набиев , - умная цитата: "По российскому законодательству пенсионное обеспечение неработающего гражданина, получающего пенсию по линии ПФР, не может быть меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В связи с климатическими особенностями и различиями в уровне жизни населения эта величина устанавливается для каждого региона отдельно и пересматривается ежегодно с 1 января. В 2019 году его (пенсионного обеспечения.- А.Г) размеры варьируются от 7811 руб. (Тамбовская область) до 19000 руб. (Чукотский АО)".

Ну, это я так - для пущей же убедительности, что ли...

А теперь - дабы понять и "осознать" (если получится) логику господина Гасана Набиева, внимательно вчитаемся в его умо(?)заключение... (Оно подробно цитируется для нас местными СМИ.)

"- Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше. Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии. В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: «Идите на работу». Алкоголизм был – «Идите работать!». А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсия сегодня, созданная в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал - получает 16, 20-25 тысяч рублей и более. Поэтому, то, что сегодня принимается законом, пусть это будет 500 - 1000 рублей, это касается малоимущих. Малоимущим он сам себя создал. Он мог бы стать нормальным человеком».

То есть, малоимущий у нас - человек уже "ненормальный"? А господин Гасан Набиев знает, что таких, как он считает, "ненормальных - малоимущих" у нас - чуть ли не половина населения страны? И их количество не уменьшается.

И ещё... Коль уж на то пошло... Дорогой вы наш господин Гасан Набиев! Но ведь не все - и в СССР, и потом в России, пока ещё не разрушенной Ельциным, работали высококлассными рабочими с профессорскими зарплатами, как у вас на предприятии! Были же и технички, санитарки, почтальонши, уборщицы (как, например, моя мама), получавшие нищенские "оклады жалования"!

А в многодетных семьях женщины теряли стаж, потому что годами и десятилетиями сидели дома с детьми, не работали - и не заработали себе на старость. Как моя мама - они последние годы жизни жили на отцовскую пенсию.

Вот же загадка! Где же это наши местные парламенты и органы власти выискивают таких отвлеченных (причём - ну, очень далеко отошедших!) от жизни и действительности деятелей?

...Заглянул вот сейчас ещё раз в президентскую стенограмму той - декабрьской Большой пресс-конференции. Может, помните - когда я совсем уж изругал чиновников (читай - депутатов), Владимир Владимирович, несколько хмуро глядя на меня (а я сидел во втором ряду, в двух с половиной метрах от президента), сказал : "У Вас (типа, Гамов. - А.Г.) такой тезис. Это извечный русский, российский тезис. Царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты".

Уважаемый наш президент! А если бояре - охамели?

И ещё я тогда у главы государства спрашивал - не пора ли обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?

"Конечно, мы должны это учитывать, - сказал в декабре президент, - Мы должны сделать, как минимум, кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Это правда".

А если бояре (а вот теперь я уже употребляю это слово в более обобщенном смысле) будут хаметь все больше и больше - тогда пропасть между богатыми и бедными будет все чудовищнее и чудовищнее...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат, назвавший получающих 8 тысяч пенсионеров тунеядцами и алкашами, зарабатывает миллионы

Сначала высказываниями про то, что жить на макарошках можно вполне себе здорово, отличилась саратовская чиновница. Теперь на волне волгоградский депутат Гасан Набиев. Он заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. Депутаты рассмотрели и поддержали федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Во время обсуждения и разгорелась дискуссия. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения (подробности).