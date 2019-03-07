Ирландские боевики готовят покушение на Елизавету II из-за выхода Британии из ЕС

Не так часто в лондонском пабе декламируют Шекспира. К тому же строки великого барда попали точно в десятку. Один из сидевших за нашим столом спросил: помнит ли кто-то донесение гонца в трагедии «Генрих IV»? И, не дождавшись ответа, прочитал:

«- Я прибыл из Ирландии, милорды,

Вам сообщить: мятежники восстали,

Подняв оружие на англичан».

- Нам, не исключаю, угрожает очередное «восстание мятежников», - закончив свое соло, констатировал Томас Макдоннел. И он знает, о чем говорит.

Как не прислушаться к его словам: Томас прилетел из Северной Ирландии в Лондон на несколько дней. Его вместе со мной пригласил на кружку пива наш общий приятель Патрик Девин. Он тоже из Ольстера, и неудивительно, что разговор быстро зациклился на Северной Ирландии. Тем более там сейчас очень тревожно. Особенно после того, как в центре города Лондондерри взлетел в воздух «Форд», начиненный взрывчаткой.

К счастью, никто не пострадал.

После этого теракта Ольстер наводнили больше 700 (!) офицеров британской контрразведки

МИ5 (четверть всего ее состава). Задержаны семь членов «Новой ИРА» (Ирландской республиканской армии). «Эта экстремистская вооруженная группировка значительно активизировалась в последнее время. Она осуществляет террористические акты, вербует все новых членов и представляет теперь серьезнейшую угрозу»», - заявил представитель полиции Северной Ирландии.

Сколько десятилетий террористы из «временного» крыла ИРА вселяли ужас в британцев! Взрывами, убийствами, стрельбой они пытались добиться самостоятельности провинции от официального Лондона. Мол, остров Ирландия должен быть одним государством, объединяющим Ирландскую Республику и Ольстер. Наконец после долгих тяжелейших переговоров одно из самых грозных террористических формирований в истории Европы объявило в 2005 году о прекращении конфликта.

- Теперь в Северной Ирландии опять буря, - сообщает Томас Макдоннел. - Ее вызвал брексит. Ведь на переговорах о выходе Великобритании из ЕС Брюссель настаивает на неприемлемой для нас сделке - создании границы с Республикой Ирландия. Потому что республика - член ЕС, с которым Британия разводится. А Лондон не в силах сказать «нет» этому гнусному плану.

Ирландец громко, чуть ли не на весь паб, ударяет по столу кружкой и восклицает:

- Для нас речь идет о выживании! Наш остров - цельное экономическое образование. К примеру, больше трети молока, которое производится в Ольстере, перерабатывается в Республике Ирландия. Границу ежедневно пересекают, отправляясь на работу, тридцать с лишним тысяч человек.

Чуть остыв, Томас добавляет:

- Развитие событий по схеме Брюсселя и Лондона - трагедия не только экономическая, но и историческая, и эмоциональная. Для нас Ольстер - своя родная область, как для России Крым. Граница нас просто-напросто убьет... И угроза ее возникновения усиливает терроризм..

Во вторник в лондонский аэропорт пришло вот такое письмо - «С любовью из Ирландии». Внутри были следы взрывчатки. Угрозы боевиков становятся вполне реальными... Фото: met.police.uk

ИТОГО

- Но, может быть, страсти утихнут, если переговоры о выходе из ЕС затянутся и не завершатся, как планировалось, 29 марта? - спрашиваю я.

- Боюсь, старую рану уже слишком сильно разбередили. Я не уверен, что экстремистов теперь удастся остановить - отвечает мистер Малглинч.

Через несколько дней этот мрачный прогноз подтвердил представитель «Новой ИРА». Откровенничая с корреспондентом североирландской газеты, он заявил, что из-за брексита Великобритания, и прежде всего Ольстер, «скоро превратится в ад»...

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