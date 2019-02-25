«Ситуация в Британии патовая»: Эксперт о возможности переноса Brexit

Как сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники, выход Великобритании из Евросоюза, возможно, отсрочат на два месяца. С такой просьбой к парламенту ЕС в ближайшее время намерено обратиться правительство страны во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Якобы двух месяцев будет достаточно для того, чтобы вывести ситуацию с Brexit из тупика. Кроме того, за это время ратифицировать сделку успеет парламент в самой Великобритании.

Ранее сообщалось, что 12 марта в парламенте пройдет голосование. Мэй даже говорила о том, что соглашение все еще можно заключить, чтобы Англия покинула ЕС 29 марта. Теперь все ждут, что эти даты будут пересмотрены.

При этом продлить срок выхода из Евросоюза требуют и многие однопартийцы Терезы Мэй, и представители оппозиции. Некоторые министры даже грозят отставкой в ответ на Brexit без сделки.

К тому же, на саммите ЕС 21-22 марта должна быть принята совместная политическая декларация, которая позволит найти решение по у вопросу границы Соединенного Королевства с Республикой Ирландия.

МЭЙ ТЯНЕТ ВРЕМЯ

- Ситуация патовая. 29 марта Британия должна выйти из ЕС. Но сделка, регулирующая дальнейшие отношения Лондона и Брюсселя, бойкотируется британским парламентом. Евросоюз на изменения в тексте договора не пойдёт. Поэтому у Терезы Мэй остаётся один выход - тянуть время и каким-то чудом попытаться убедить депутатов в том, что нужно брать то, что дают, - рассказал "КП" политолог Камран Гасанов. - Мэй уже дважды пыталась провести 500-страничный документ в Палате Общин, но без толку. Камень преткновения всё тот же - граница Северной Ирландии и Ирландии. Если вопрос решить не удастся, то либо Лондон теряет контроль над частью своей территории, либо остаётся пленником Брюсселя и не может полностью выйти из союза.

У меня складывается ощущение, что в Брюсселе играют в долгую. Они рассчитывают на то, что британцы под страхом потери Северной Ирландии и девальвации фунта образумятся и вернутся как "блудные сыны" к Туску. Вся верхушка в Брюсселе уже дала понять, что, если Лондон хочет отменить Brexit, то для этого достаточно его решения, и не требуется голосование во всех европейских парламентах. Я думаю, что ЕС рассчитывает додавить консерваторов. Если они не сдадутся, тогда Британию ждёт политический кризис и досрочные выборы. На них победит Корбин и вернёт Британию в родные европейские пенаты.

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