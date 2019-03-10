В 49 - снова невеста! Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

Дженнифер Лопес собралась замуж в четвертый раз: 49-летняя певица объявила о помолвке со своим бойфрендом, 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Спортсмен сделал ей предложение в романтической обстановке во время отдыха на Багамских островах, подарив невесте кольцо с огромным бриллиантом.

- И она сказала да, - сообщил счастливый жених в Инстаграме, опубликовав снимок руки Дженнифер с колечком на безымянном пальце.

Точно таким же снимком Джей Ло поделилась на своей страничке. Только писать ничего не стала, а просто сопроводила фото множеством сердечек – видимо, от избытка чувств.

arod she said yes

То, что дело у влюбленных идет к свадьбе, поклонники певицы подозревали давно. Недавно Алекс и Дженнифер купили новый дом в Малибу - три этажа, бассейн, четыре спальни, три ванных комнаты и огромная терраса обошлись им в 6,6 миллиона долларов. Пара встречается с февраля 2017 года, за несколько месяцев до этого бейсболист закончил свою спортивную карьеру. По словам Лопес, они влюбились друг в друга, потому что у них очень много общего.

- Мы безумно похожи: мы оба Львы по гороскопу, оба из Нью-Йорка, мы латиноамериканцы — я могу назвать еще около 20 таких вещей. Я понимаю его так, как никто другой, и он меня тоже, - рассказывала поп-дива о возлюбленном в одном из интервью.

Дженнифер уже выходила замуж три раза. Впервые она пошла под венец в 1997 году с официантом и менеджером Охани Ноа. Супруги расстались спустя год и еще долго судились друг с другом – Охани шантажировал звезду интимными снимками и требовал с нее денег. Второй брак Джей Ло заключила с танцором Крисом Джаддом в 2001 году – но и она продержался только год. Затем последовал страстный роман с актером Беном Аффлеком – они обручились в 2002 году. По словам Бена, их брак разрушила чрезмерная публичность – они были самой знаменитой парой Голливуда и шагу не могли ступить без того, чтобы не оказаться под прицелом папарацци. Аффлек не выдержал и расстался с Лопес. Жених и невеста объявили, что расстаются, за день до свадьбы, назначенной на 14 сентября 2003 года.

После Аффлека Дженнифер начала встречаться со своим коллегой, латиноамериканским певцом Марком Энтони. Артисты поженились в 20014 году, а в 2008-м у них родились двойняшки Макс и Эмма. Брак с Энтони не был счастливым: окружение супругов рассказывало, что Энтони был слишком ревнивым и пытался контролировать Дженнифер во всем. Супурги объявили о намерении развестись в 2011 году, но окончательно их брак был расторгнут только три года спустя. Инициатором развода была Джей Ло.

После расставания с третьим мужем Дженнифер нашла утешение в объятиях танцора Каспера Смарта, который был моложе звезды на 18 лет. Дженнифер выгнала любовника, когда узнала, что он изменяет ей с порноактрисой.

arod Enjoying a little R&R with my . What s your happy place? On the beach ? Or in the snow ?

В феврале 2018 года Лопес начала встречаться с Алексом Родригесом. Алекс и Дженнифер были давно знакомы – их представил друг другу бывший муж Лопес, певец Марк Энтони. Но они долго не виделись, пока вдруг не столкнулись нос к носу на улице Нью-Йорка.

- Я увидела его и чуть было не закричала на всю улицу: «Алекс», - вспоминала Дженнифер. – Я могла бы просто уйти, но я пересекла улицу, коснулась его плеча и сказала: «Привет». Я только что ушла со съемок промо-шоу моего сериала «Оттенки синего», так что я была одета как мой персонаж – джинсы, ботинки, короткие вьющиеся волосы. Алекс стоял и молча смотрел на меня. Тогда я сказала: «Это я, Дженнифер». Он ответил мне: «Ты такая красивая».

Они разговорились, потом решили как-нибудь поужинать вместе – и с этого момента начали встречаться. В совместном интервью пара рассказывала о своем первом свидании – они отправились поужинать в ресторан отеля Bel Air. Алекс сразу расположил Дженнифер к себе своей открытостью и разговорчивостью.

Алекс влюбился в Дженнифер с первого взгляда - когда случайно встретил ее на улице после съемок сериала "Оттенки синего". Джей Ло была в простых джинсах, ботинках и с коротким вьющимися волосами.Фото: EAST NEWS

- Он сидел напротив меня, в белой рубашке, такой уверенный и мужественный, - говорит певица. – Он думал, что я буду громко болтать и привлекать к себе всеобщее внимание, но я просто сидела и слушала. Он рассказывал о том, как ушел из большого спорта, о своих детях от первого брака, о том, что хочет жениться снова – все те вещи, которые обычно не говорят на первом свидании.

А вот Родригес признается, что сильно нервничал, ведь он ужинал с одной из самых красивых и известных женщин планеты.

- Она несколько раз повторила, что она сейчас одна. Мне нужно было собраться с духом и с мыслями, и я пошел в туалет. Там я решился и послал ей сообщение: «Ты выглядишь сексуально». Я не знал, была ли эта встреча свиданием – может, она много работает, и поэтому мы встречаемся вечером. Но мне очень хотелось, чтобы это было свиданием. Она одна из самых умных женщин, которые встречались мне в жизни. Она потрясающая артистка и своими руками создала свою бизнес-империю. Она много работает и всего добивается сама. Я мечтаю, чтобы Дженнифер стала примером для моих дочерей.

fashionbombdailymag Snapshot: @jlo wearing @maisonvalentino for @instylemagazine

За Родригесом прочно закрепилась слава одного из главных сердцеедов Голливуда. Почти три года он встречался с актрисой Камерон Диас – все были уверены, что они поженятся, но пара рассталась. С 2002 по 2008 годы Алекс был женат на Синтии Скертис, в этом браке у него родились две дочери – Наташа и Элла. Дженнифер тепло приняла дочерей Родригеса, которые быстро подружились с ее двойняшками Максом и Эммой. Дочери Алекса часто приезжают к ним на выходные.