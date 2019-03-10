2019-03-10T00:17:50+03:00
Звезды

«Попа на миллион»: Дженнифер Лопес отметила 8 марта, показав на пляже свою знаменитую «пятую точку»

49-летняя певица отдыхает в компании бойфренда Алекса Родригеса [фото]
Ирина СУХАНОВА
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49-летняя Дженнифер Лопес - в отличной форме.49-летняя Дженнифер Лопес - в отличной форме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес улетела отдыхать в компании бойфренда Алекса Родригеса. 49-летняя певица и 43-летний бейсболист обосновались на роскошном курорте на белоснежном пляже. Где именно они проводят время, влюбленные не раскрывают. В самом начале их отпуска папарацци сфотографировали, как Алекс и Джей До садятся в частный самолет, который доставил их на тропическое побережье.

Отпуск звезды совпал с 8 марта: в своем Инстаграме Дженнифер, сделав селфи в зеленом бикини, поздравила всех женщин с праздником.

- С Международным женским днем всех моих королев. Сегодня и каждый день, - написала артистка в Сториз.

Дженнифер Лопес поздравила женщин с 8 марта, сделав селфи на пляже. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес поздравила женщин с 8 марта, сделав селфи на пляже. Фото: Инстаграм.

В этом же зеленом бикини Джей Ло сфотографировалась на пляже: ее бойфренд сделал совместный снимок, на котором певица демонстрирует свою знаменитую «пяту точку». Бикини великолепно сидит на подтянутой фигуре Дженнифер, и ее поклонники в очередной раз признали: самая выдающаяся часть тела певицы, застрахованная, как всем известно, на миллионы долларов, - в отличной форме.

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Судя по всему, Алекс и Дженнифер отдыхают без детей, только вдвоем. Певица не раз признавалась, что вместе им тепло и уютно. Это подтверждает еще один снимок, который Алекс выложил на своей страничке в Инстаграме – они с Джей Ло сидят на закате у бассейна. Певица выглядит естественно и нежно – лицо без макияжа, растрепанные волосы, спортивный костюм…

- Мы безумно похожи: мы оба Львы по гороскопу, оба из Нью-Йорка, мы латиноамериканцы — я могу назвать еще около 20 таких вещей. Я понимаю его так, как никто не сможет, и он меня тоже, - говорит артистка о своем возлюбленном.

Поклонники уверены, что дело у Родригеса и Лопес движется к свадьбе. Недавно они купили новый дом в Малибу - три этажа, бассейн, четыре спальни, три ванных комнаты и огромная терраса обошлись им в 6,6 миллиона долларов. Алекс и Дженнифер встречаются с февраля 2017 года, за несколько месяцев до этого бейсболист закончил свою спортивную карьеру.

- Мы словно зеркало друг для друга. Благодаря нашей любви, доверию и взаимопониманию я чувствую, что мир безграничен, и я способна на все, - сказала о бойфренде в августе этого года Лопес с сцены музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018.

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Enjoying a little R&R with my . What s your happy place? On the beach ? Or in the snow ?
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Спортсмен очень трепетно относится к своей подруге, и хотя Дженнифер уверяет, что в их отношениях никто не доминирует, совершенно очевидно, что лидер в этой паре — она. По словам Алекса, в жизни поп-звезда совсем не такая, как на сцене. Ее любимый вид отдыха – полежать дома на диване в пижаме с шоколадным печеньем в руках.

- Она — мой образец для подражания. Она редко пьет. Пытается спать не менее восьми часов. Это объясняет, почему она такая красивая, - рассказывал Родригес в одном из интервью.

Красивая, умная и очень богатая, добавим мы. В десятке самых высокооплачиваемых певиц планеты по версии Forbes Джей До стоит на шестом месте: за 2018 год она заработала 47 миллионов долларов. Солидные гонорары артистка получает не только от выступлений, но и за рекламу. Несколько месяцев назад арабские шейхи заплатили ей 2 миллиона долларов за то, что она на 20 минут приехала на открытие нового торгового центра в Катаре. При этом ближневосточные толстосумы оплатили Дженнифер частный самолет, номер в роскошном отеле, охрану и другие сопутствующие расходы, которые потянули еще на 1 миллион долларов.

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Помимо того, что Лопес – певица и модель, она еще и довольно успешная актриса. Не так давно на экраны вышел фильм «Начни сначала», в котором она сыграла главную роль. Сейчас Дженнифер готовится к съемкам нового фильма. Теперь поп-дива решила освоить еще одну сферу: она станет стриптизершей. Джей Ло берет уроки танцев на пилоне для роли в фильме «The Hustlers at Scores». В фильме она сыграет стриптизершу на пару с актрисой Констанс Ву. Съемки стартуют совсем скоро, а пока Дженнифер, к очевидному удовольствию своего жениха Алекса Родригеса, репетирует танцы на шесте.

Певица как-то призналась, что у нее дома есть складной шест, так что она может тренироваться прямо у себя в спальне. По словам артистки, это невероятно тяжелая работа, и за каждым эротическим танцем скрываются недели напряженных тренировок.

- Это очень сложно. Я нашла девушку из цирка "Дю Солей". У меня синяки по всему телу! Я начала уважать стриптизерш. Это настоящая акробатика, - рассказала Лопес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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