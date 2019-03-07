"Я сейчас буду как-то вилять хвостом": Апина села в лужу с ответом про Крым

Певица Алена Апина призналась, что у нее весьма сложное отношение к крымскому вопросу. Заслуженная артистка России также призналась, что иногда в снах ее посещает Алла Пугачева.

"Когда мне снится Алла Борисовна, я понимаю, что произойдет что-то... Что-то в этом есть, потом какие-то поворотные события происходят", - отметила Алена Апина в интервью русской службе немецкого издания Deutsche Welle.

В разговоре затронули тему и Крымского полуострова. Ведущая спросила у артистки, почему в России раскритиковали отказавшуюся ехать в Крым Лайму Вайкуле. "Это ее личная, европейская, отличная от российской, точка зрения", - ответила Апина.

При этом сама певица подчеркнула, что не имеет четкой позиции по полуострову. "Наш Крым, не наш Крым: у меня очень сложное отношение к этим событиям", - начала бывшая солистка группы "Комбинация".

Комбинация "American Boy".Альбом "Московская прописка"

Комментируя "крымские" высказывания своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле, певица отметила: "С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, - конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия".

По словам Апиной, она из-за Крыма попала в базу сайта "Миротворец". "Теперь на Украину я невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано «КрымНаш»", - заявила 54-летняя исполнительница хитов "Ксюша - юбочка из плюша" и "Он уехал прочь на ночной электричке". Она отметила, что во время выступления даже не знала о такой надписи.

neapina Алена Апина решила напомнить о себе

"Виляния хвостом" заслуженной артистки расстроили члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна. Эксперт раскритиковал певицу за ее невнятную позицию.

"Уверен, когда Апина шла на интервью к Жанне Немцовой, она и понятия не имела, что это за журналистка и какие вопросы она обычно задает. Очень недальновидно было бы артистке, которая уже очень давно не в топе шоу-бизнеса, сознательно идти в Германии к политическому интервьюеру", - сообщил "КП" Манукян.

Он отметил, что Алена очень хочет напомнить о себе. Однако, по его словам, тот способ, который выбрала певица, только навредил ей. "И, конечно, Немцова уцепилась за вопрос о Крыме. И, конечно, Апина поплыла и села в лужу. Если в своей позиции не уверен, то просто говори «без комментариев»", - посоветовал экс-солистке "Комбинации" эксперт.

При этом Манукян подчеркнул, что любой россиянин должен в ответе на вопрос "Чей Крым?" в любой точке мира отвечать четко: территория Российской Федерации. "В свое время певец Митя Фомин даже на Украине не испугался сказать правду. Но на самом деле меня больше возмутило, что Апина решила сравнить полуостров с гипотетическим магазином, который, к примеру, торгует стульями. Она это рассказывала в контексте концерта в Архангельске, где пела в поддержку Крыма на фоне баннера «КрымНаш». И добавила: «Может, там написана чушь какая-нибудь, но это не значит же, что я это пропагандирую». То есть, она по сути подтвердила, что ей все равно где петь и не важно по какому поводу концерт. Абсолютно беспринципная позиция, которая вообще не выдерживает никакой критики", - заключил эксперт.