В Москве вручили премию «Бизнес-Успех»

6 марта в Москве в конгресс-парке гостиницы «Украина» предприниматели получили награды на VIII Ежегодной церемонии вручения Национальной премии “Бизнес-Успех”. На финал премии в столицу приехали более тысячи гостей из разных регионов России.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ, председатель Попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех», в приветственном слове отметил, что малому бизнесу в нашей стране многое удалось сделать, но реальную работу по улучшению жизни невозможно представить без свободного бизнеса: «Мы, как государственная корпорация развития, будем поддерживать бизнес. Жизнь можно изменить вашими силами. Свобода предпринимательства начинается с тесного взаимодействия муниципальной власти с рынком. Малыми силами можно сделать жизнь вокруг лучше, надо просто с умом и душой делать своё дело. Все, кто победили, реализуйте свои амбиции! Пусть клиенты и конкуренты оценят ваши достижения!»

Максим Москвитин (компания «Ёсити») победил в номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (партнер премии - Промсвязьбанк). Компания «ЁСИТИ» производит современное детское и спортивное игровое оборудование в Хабаровском крае, за 5 лет смонтировала полностью 276 объектов по всему краю — от Охотского до Бикинского района. При этом компания продает площадки в 167 населенных пунктов РФ.

Татьяна Штайдо (оздоровительный детский сад «Разумейка») победила в номинации «Лучший женский проект» (партнер премии - МСП банк). Экосадик-экоклуб «Разумейка» – это сеть частных детских садов в Ростове-на-Дону, которая объединила под одной крышей образование и здравоохранение. Совместно со специалистами медицинских клиник была разработана и внедрена оздоровительная программа «За здоровьем в детский сад», благодаря которой дети в 3 раза меньше болеют, посещают детский сад 90% всех рабочих дней, мамы реже стали брать больничные, что помогает родителям экономить на лечении и оздоровлении ребенка от 50 000 руб. в год.

Ольга Коршунова (компания «Росава») победила в номинации «Лучший экспортный проект» (партнер номинации - Российский экспортный центр). Компания из Челябинска производит противопролежневый матрас, который измеряет жизненные показатели пациента: ЭКГ, ЧСС, температуру тела, частоту дыхания и движения и передает их на компьютер врача.

Артем Сайфутдинов (компания «Эхо») победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» (партнер премии - Россельхозбанк). Компания «Эхо» из Нижнего Новгорода выпускает под брендами «Белоручка», «Капустко», «Пан Кочан» соленья, квашения, маринады. Производитель уже отгрузил первые партии квашеной капусты в Канаду и даже Австралию. Суточный объем производства в сезон, который длится с сентября по май, составляет около 45 тонн. Компания поставляет продукцию в федеральные торговые сети (MetroCash&Carry, «Ашан», «Окей», «Магнит», Billa, Spar, «Лента», X5 RetailGroup), а также представителям регионального рынка ритейла.

Алла Штауб (компания «Диал студия») победила в номинации «Лучший интернет-проект» (партнер номинации - ВТБ). DIAL – это интернет-агентство из Тулы, оказывающее услуги по разработке сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

Антон Сергеев (компания «Дети на паркете») победил в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Профессиональный танцор Антон Сергеев является основателем собственной школы танцев для детей от 3 до 7 лет. Маленькие участники обучаются бальным танцам в игровой форме по авторской программе Антона. В одном Санкт-Петербурге «Дети на паркете» имеет 42 филиала, а всего за три года франшиза также стала успешно работать в 32 российских городах в 122 школах.

Вячеслав Аксенов (стрелковый комплекс «Светлая поляна») победил в номинации «Лучший социальный проект» (партнер номинации – «ОПОРА Созидание»). Стрелковый комплекс Светлая Поляна обучает стендовой стрельбе и практической стрельбе недалеко от Пензы. Клубная система позволяет спортсменам, выступающим на всероссийских и международных соревнованиях, активно принимающих участие в жизни клуба оптимизировать затраты на выстрел и тренировки. В комплексе работает секция для лиц с ограниченными возможностями в дисциплине «трап».

Ирина Кузнецова (компания «Лео») победила в номинации «Лучший производственный проект» (партнер номинации - Промсвязьбанк). Группа компаний LEO - один из любимых брендов мам и детей России и ближнего зарубежья. Компания производит детские вещи и коляски в Смоленске.

Андрей Козуля (компания «Аура 360») из Ростова-на-Дону победил в номинации «Цифровая экономика» (партнер номинации - банк «Открытие»). «Аура360» - инновационная LPWAN-система беспроводной передачи данных и управления устройствами на большом расстоянии для интернета вещей. Система может применяться в городском хозяйстве в сфере ЖКХ, экологическом мониторинге окружающей среды, в энергетике, ресурсодобывающей отрасли, промышленности, умных домах, системах охраны, безопасности и контроля доступа, сельском хозяйстве, медицине и транспортном хозяйстве.

Михаил Пасынков (Клуб скандинавской ходьбы) победил в номинации «ЗОЖ» (партнер номинации - ФПК Федеральная пассажирская компания). В Удмуртии в последние два года, в том числе благодаря деятельности Клуба скандинавской ходьбы «ХодиКо», количество занимающихся скандинавской ходьбой выросло с 0,5% до 4% населения республики. Благодаря энтузиазму Михаила, за три года существования клуба было проведено 3 международных фестиваля скандинавской ходьбы, десятки городских фестивалей и более 150 мастер-классов для молодых пенсионеров.

Сергей Шевцов (компания «АйТи Спейшл») из Калининграда победил в номинации «Народный предприниматель» - за него проголосовало больше 30% всех участников мероприятия. Компания «АйТи Спейшл» работает над созданием и продвижением продуктов для туристической индустрии. Самая успешная разработка – это робот-администратор отеля, говорящий на десятке языков мира и прекрасно проявивший себя при приёме гостей Чемпионата мира по футболу 2018 г. Линейка продуктов и сервисов «робота-администратора» включает в себя несколько вариантов от премиального, который установлен в отелях HolidayInn, до бюджетных, легко загружаемых на обычный планшет и применимых в хостелах.

Победителем в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» стал город Касимов Рязанской области.

Победители получили специальные призы от организаторов и партнеров премии - это символ «Бизнес-Успеха» - статуэтка «золотого» домкрата, обучение ExecutiveMBA в бизнес-школе «Синергия», бонусы на поездки в поездах Федеральной Пассажирской Компании, бизнес-поездки на международные выставки, ноутбуки Macbook, бизнес-литературу от издательства «Альпина Паблишер» и другие ценные призы.

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ», высоко оценил муниципалитеты, представившие на суд жюри инвестиционные проекты: «В этом году муниципалитеты-финалисты выбрали специализацию и делали презентации, сконцентрировавшись на каком-то одном направлении. Муниципалитетам нужно помимо системных мер поддержки (они есть у всех), иметь еще и узнаваемость, бренд, по которому бы его отличали от других».

Предприниматели, прошедшие в финальный этап конкурса «Бизнес-Успех», выступили с шоу-презентациями перед жюри, а также участвовали в сессии, посвященной цифровизации экономики, в круглых столах, где обсуждали электронную коммерцию, проблемы самозанятых, малого бизнеса в сельском хозяйстве, господдержки предпринимательства, франчайзинга. На форуме выступили герой России,117-й летчик-космонавт, кандидат биологических наук Сергей Рязанский, российский журналист и телеведущий, ведущий программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести» Эрнест Мацкявичюс.

Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON, Дмитрий Кибкало, сооснователь «Мосигры», Александр Кравцов, президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция», Андрей Трубников, владелец NaturaSiberica выступили с полезными советами по развитию бизнеса.

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»:

«В этом году в финал конкурса попало беспрецедентное количество предпринимателей. Важно, что все больше предпринимателей готовят яркие, креативные презентации и показывают рост бизнеса. Новые лидеры премии получили колоссальный опыт во время подготовки к форуму. Надеемся, что этот опыт пригодится им в развитии их бизнесов».

Ведущими награждения стали Алексей Кортнев и Тутта Ларсен. В завершение церемонии гости мероприятия послушали концерт группы «Несчастный случай».

О премии «Бизнес-Успех»

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

Задача премии «Бизнес-Успех» показать не малый бизнес в общем, а конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.