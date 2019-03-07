Счастливая мама – счастливый ребенок

QNET организовала посетительницам медицинского центра «Милосердие», занимающегося реабилитацией детей с ДЦП, день отдыха и красоты.

ДЦП – это заболевание центральной нервной системы, которое нарушает работу двигательного аппарата и мышц, влияет на слух, зрение, речь и психику. Коррекция заболевания в детском возрасте способна помочь в том, чтобы в человек в дальнейшем был более мобильным, социализированным и самостоятельным на сколько это возможно.

Это диагноз, которым живут не только сами дети, но и их родители. Воспитание и развитие ребенка с ДЦП часто требует удвоенной, а то и утроенной поддержки со стороны близких людей и общества. Родители таких детей не знают усталости и часто не до конца понимают, на сколько они выносливые и смелые, для них такая жизнь – рутина. Но и им нужен отдых.

Именно поэтому для мам отдых стал настоящим подарком. В медицинском центре «Милосердие» на территории Марфо-Мариинской обители женщин ждал накрытый сладостями и фруктами стол. Приглашенные специалисты сделали мамам маникюр, прическу, расслабляющий массаж, а пока проходили приятные бьюти-процедуры, Независимые Представители компании убрали территорию Центра от снега и навели порядок в игровых комнатах для детей.

День красоты для мам в центре "Милосердие" или Стрижка и укладка для дорогих мам. Фото предоставлены пресс-службой QNET.

«Я давно так не расслаблялась. Как будто в отпуске побывала. Настоящее весеннее настроение на душе!» - поделилась впечатлениями Светлана.

«Спасибо за цветы, за угощение, и, что самое важное – за заботу. Это очень важно, что в нашем обществе работает взаимопомощь, взаимовыручка. Это дает надежду нам и нашим деткам» - мама Ирина.

Мероприятие прошло на волне всеобщего воодушевления: настоящий девичник со всеми его главными приятными составляющими поднял настроение. Уходили мамы отдохнувшими и радостными.

«Мы хотели помочь от всей души мамам детей с ДЦП, они каждый день своей жизни посвящают детям. Самое приятное для каждого человека – это отдых, все мы любим конец дня, когда можно расслабиться и занятья любимыми делами. Мамы из медицинского центра «Милосердие» - это женщины, у которых очень мало времени на себя, и оно для них очень ценное. Именно время мы и решили им подарить. Время на себя, время на отдых. Счастливая мама – счастливый ребенок. Это правило работает всегда и исключений не бывает, и мы рады, что угадали с подарком» - прокомментировала мероприятие в честь 8 марта Ирина Полякова, руководитель по маркетингу компании QNET в России и СНГ.

Маникюр - лучший релакс. Фото предоставлены пресс-службой QNET.

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