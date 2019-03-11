Рекордный золотой запас: Спасет ли он Россию в случае кризиса

ЦБ России стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота: заначка пополнилась более, чем на 274 тонны. Госрезерв в текущем феврале превышал $477 млрд, что является абсолютным максимумом за всю историю нашей страны. Но государственная заначка никогда не бывает в полной безопасности. Точно так же, как заначка, припрятанная мужем от жены.

Чтобы оценить надежность госрезерва, мы поинтересовались у ведущих экономистов: сможет ли правительство при необходимости использовать наши деньги? И рассмотрели несколько неблагоприятных сценариев.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Сценарий первый. Нам понадобилось много валюты.

«Значительная часть резерва находится в иностранных ценных бумаг, и потребуется время, чтобы их продать. А поскольку выставить на продажу придется большой объем — это приведет к потерям», - сказал «КП» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Вероятность того, что государства-конкуренты России могут сговориться и не выкупать эти бумаги у нашего ЦБ (попросту не возвращать вложенные нами деньги) экономист считает мизерной. Это бы подорвало доверие к финансовым инструментам во всем мире.

«Кроме того, в случае с Россией подобный шаг будет равноценен объявлению войны. На такие действия могут пойти по отношению к Венесуэле, а у нас для сохранности резерва есть ядерный щит».

Госрезерв России в феврале превысил $477 млрд, что является абсолютным максимумом за всю историю.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Сценарий второй. Мы решили продать свое золото.

«По видимому ЦБ все-таки опасается, что если мы захотим забрать из резерва активы, выраженные в долларах, то это может оказаться либо трудно, либо невозможно, - предполагает финансовый омбудсмен России Павел Медведев. - И на всякий случай ЦБ стал покупать больше золота. Однако золото — не только очень хороший, но и очень плохой актив. Плюс в том, что его легко хранить под рукой и никакие злые американцы его не смогут отнять, если только не оккупируют эти склады, что уж совсем невероятно. Минус: золото — плохо ликвидный ресурс, он очень медленно превращается в то, что можно получить, просто нажимая кнопочки на компьютере — в деньги».

Золото лежит тысячами тонн в подвалах ЦБ. Чтобы получить деньги — слитки нужно продать. Для этого требуется погрузить металл в броневики, довезти до самолета, прилететь на лондонскую биржу (обычно золотые сделки проводятся там). Государство не будет продавать золото ради каких-то миллионов, а большие суммы — это большой вес. И как только в самолет начнут затаскивать ящики с золотыми слитками — на бирже цена драгоценного металла сразу провалится. И пока ты довезешь золото до Лондона — уже и продавать не захочется.

В хранении государственной "заначки" в золоте есть как свои плюсы, так и серьезные минусы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦАРЬ НЕ НАСТОЯЩИЙ

Сценарий третий. Смена власти.

Зыбкость государственного резерва особенно ярко бросается в глаза при смене режима. Это Россия ощутила на себе дважды только в прошлом веке. После революций 1917 в неизвестном направлении исчезли эшелоны с царским золотом, а в начале девяностых годов никто так и нашел золото партии.

Рассмотрим фантастический сценарий, при котором власть и строй в нашей стране вновь меняются незаконным образом. Что тогда будет с резервом?

«Это зависит исключительно от того, как ведущие с экономической точки зрения страны отнесутся к новой власти, - считает Медведев. - Если американцы новую власть полюбят, то скорее всего активы восстановятся. А если нет, как это было в Иране или на Кубе — наложат на эти активы лапу».

«Если те, кто перехватят власть, получат контроль над ядерным чемоданчиком, то за золото можно опасаться меньше всего. С ним-то точно будет все в порядке», - полагает Аксаков.

МИРОВОЙ КРИЗИС

Сценарий четвертый. Финансовый катаклизм такой силы, что не только России, а большинству влиятельных стран придется раскупорить кубышки. Не обесценится ли тогда наш запас?

«У США нет резервов, они наоборот печатают деньги для того, чтобы решать свои проблемы, инвестировать в свою экономику, - говорит Аксаков. - Потом эти бумажки расходятся по всему миру, и может возникать парадоксальная ситуация, когда в моменты кризисов международные резервы других стран в долларовом исчислении только увеличиваются. Так было в 2008 году».

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из запасов у США есть только золото, причем федеральная резервная система в последнее время практически перестала его покупать. Зачем, если в типографиях есть бумага и краска?В периоды, когда за океаном включают печатный станок, доходность ценных бумаг снижается, весь мир включая Россию страдает. Тем не менее, по словам Аксакова, доллар так и останется главной мировой валютой потому что подкреплен авторитетом США, а при необходимости американцы могут подтвердить твердость своих денег военной силой.

Любое по-настоящему серьезное обрушение доллара будет ударом прежде всего по американской экономике: «Вашингтон более всех заинтересован подобного не допускать любой ценой. Это все понимают, поэтому и вкладываются в то, что на самом деле является просто бумажками», - говорит финансист.

«Российские госрезервы — это мизер не только на фоне мировой экономики, но и по сравнению с ресурсами нашей страны. Исчезнут они — никто кроме правительства и не заметит, Россия особенно не пострадает, - полагает Павел Медведев. - А накопить столько, чтобы потеря была ощутимой, мы не можем. У нас 70% экономики — государственные, а государство не может эффективно превращать ВВП в богатства. ВВП — это текущая река, а богатства — это озеро Байкал, куда она наливается. Избыточная роль государства мешает этому. Поэтому если серьезный кризис произойдет, то России будет не хуже, а так же плохо, как и сейчас. Если кризис будет настолько сильным, что обрушится доллар, то обрушится мировая торговля. И тогда мы пострадаем не от того, что потеряем резервы, а от того, что нечем будет платить за нашу нефть».

ТРАТИТЬ ИЛИ НЕТ

Рассмотрев фантастические сценарии, вернемся к риторическому вопросу что делать: продолжать копить или строить заводы?

«Надо диверсифицировать свои резервы, вкладывая и в металлы, и в заводы, и в международные проекты, таким образом сокращая свои риски, - уверен Аксаков. - Выстроить технологию, которая позволит дополнительные доходы, получаемые от высокой цены на нефть, вкладывать в свою экономику, а не в международные резервы. Последние необходимы для преодоления временных трудностей, но в долгосрочном плане важнее играть на укрепление своей валюты, а не доллара, как мы делаем сейчас».

Иное мнение у Павла Медведева: «Не нужно никуда инвестировать госрезерв. Эти деньги - не для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы всем говорить: «Смотрите, какой у нас запас. Мы вам должны? Не беспокойтесь, нам есть чем заплатить». Прелесть как раз в том и состоит, чтобы не платить и эти деньги не тратить.

ЧТО ДУМАЮТ ЛЮДИ

Чем не может похвастаться современная Россия? Ростом благосостояния граждан. Люди в большинстве своем живут не лучше, чем два или три года назад, а некоторые — хуже. При этом мы слышим достаточно оптимистичные отчеты о накоплении резервов. ЦБ России стал абсолютным чемпионом мира 2018 года по закупкам золота: заначка пополнилась более, чем на 274 тонны. Госрезерв в текущем феврале превышал $477 млрд, что является абсолютным максимумом за всю историю нашей страны.

Политику накопления многие критикуют. Сторонники более динамичного развития утверждают, что эти деньги целесообразнее было бы вкладывать не в кубышку, а в реальную экономику, да и рядовые граждане обижаются, что государство недостаточно повышает их зарплаты и пенсии, имея такие деньги.

Власть в свою очередь убеждает, что эта заначка на черный день гарантирует нам не только отсутствие финансовых потрясений, но и международный авторитет (не в меньшей степени, чем армия и флот). В итоге большинство соглашается с этим аргументом: 72% опрошенных ВЦИОМ отметили, что наличие в стране таких резервов повышает чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.

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