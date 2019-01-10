Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за год увеличился на $40,4 млрд

10 Янв. 2019 2019-01-10T01:43:35+03:00

Центробанк также нарастил объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках

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Банк России за год – с июля 2017 года по июнь 2018 года – нарастил объем активов в иностранных валютах и золоте на 40,4 миллиарда долларов, до 458,1 миллиарда долларов.

Такие цифры Центробанк приводит в обзоре своей деятельности. Отмечается, что «наибольшее влияние на размер активов оказала покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке».

«Покупка иностранной валюты осуществлялась в связи с приобретением иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России в рамках «бюджетного правила» (превышение прогноза объема нефтегазовых доходов федерального бюджета)», - уточняется в документе.

Кроме того, за указанный период Центробанк на 53,5 миллиарда долларов увеличил объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках – до 131,1 миллиарда долларов.

Причем ЦБ значительно нарастил долю активов в юанях (с 0,1% до 14,7%) и в евро (с 25,1% до 32%), а в долларах США – сократил с 46,3% до 21,9%.

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