2019-01-10T01:43:35+03:00
Экономика

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за год увеличился на $40,4 млрд

Центробанк также нарастил объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Центробанк нарастил объем активов в иностранных валютах и золотеЦентробанк нарастил объем активов в иностранных валютах и золотеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Банк России за год – с июля 2017 года по июнь 2018 года – нарастил объем активов в иностранных валютах и золоте на 40,4 миллиарда долларов, до 458,1 миллиарда долларов.

Такие цифры Центробанк приводит в обзоре своей деятельности. Отмечается, что «наибольшее влияние на размер активов оказала покупка иностранной валюты и золота на внутреннем рынке».

«Покупка иностранной валюты осуществлялась в связи с приобретением иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России в рамках «бюджетного правила» (превышение прогноза объема нефтегазовых доходов федерального бюджета)», - уточняется в документе.

Кроме того, за указанный период Центробанк на 53,5 миллиарда долларов увеличил объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках – до 131,1 миллиарда долларов.

Причем ЦБ значительно нарастил долю активов в юанях (с 0,1% до 14,7%) и в евро (с 25,1% до 32%), а в долларах США – сократил с 46,3% до 21,9%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в последнее время Россия активно избавляется от американских казначейских бумаг и уже выбыла из списка стран – крупнейших держателей облигаций государственного займа США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия наконец избавилась от гособлигаций США

Произошло то, о чем давно просили правительство многие эксперты. Центробанк практически полностью избавился от американских ценных бумаг. С начала года их объем в наших резервах снизился со $100 до $14 млрд. И ЦБ продолжает гособлигации Штатов постепенно продавать. Процесс напрямую связан с санкциями Запада (подробности).

КСТАТИ

Россия больше не кредитует Америку. Почему?

Россия резко сократила долю американских гособлигаций в международных резервах. Если в конце прошлого года наши вложения в госдолг США превышали $100 млрд, то сейчас упали до $14,9 млрд. Что случилось? Как теперь будут хранить нашу кубышку? «Комсомолка» нашла ответы на все эти вопросы (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп – о встрече с демократами по шатдауну: «Пустая трата времени»
Стало известно, когда и где пройдут похороны Анатолия Лукьянова
ФАС предупредила, что МФЦ не имеют права продавать полисы ОСАГО
Жертвами обстрела ИГ* в Сирии стали пятеро британских военных
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии
В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
Мэром Аланьи может стать этнически русская гражданка Турции
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»
Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам