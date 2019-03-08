УЕФА заявил: третий гол "Аякса" в ворота "Реала" в матче Лиги Чемпионов засчитан верно

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" в Мадриде стал главным событием этой недели, пожалуй, во всем мировом футболе. Более скромный по составу голландский клуб победил со счетом 4:1 испанского гранда на его поле.

Но самый спорный момент поединка - это третий мяч "Аякса" в ворота "Реала". Гол Душана Тадича был засчитан, однако перед этим казалось, что мяч во время атаки голландцев покинул пределы поля. И, сразу же из аута, как выходило, был отправлен игрокам атаки голландцев.

УЕФА в пятницу, 8 марта, дал пояснения, почему решение немецкого арбитра Феликса Брыха оказалось верным. Во время поединкаон обратился к видеоарбитрам Бастиану Данкерту и Марко Фрицу по системе связи рассмотреть внимательнее эпизод.

Тот самый эпизод, который вызвал много споров во время матча "Реал" - "Аякс".Фото: REUTERS

И вот что говорит УЕФА:

- Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля.

Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался.

Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол, - отмечается в заявлении главной европейской футбольной организации.

Амстердамский "Аякс", напомним, уступил у себя дома со счетом 1:2. Но благодаря победе в ответной игре прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов нынешнего сезона.