2019-03-08T14:44:30+03:00
Звезды

Разбитый инсультом Вячеслав Малежик плакал от безысходности и похудел на 17 кг

Звезда 80-х пытается победить недуг
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вячеслав Малежик.Вячеслав Малежик.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певец Вячеслав Малежик вот уже полтора года не может оправиться после инсульта. В настоящее время исполнитель хитов "Еще раз" и "Провинциалка", которые занимали первые строчки всех хит-парадов страны, лежит в больнице и учится жить заново.

Вячеслав Малежик после инсульта не мог ходить и даже разговаривать. Похудел на 17 килограммов. Сейчас звезда 80-х чувствует себя лучше, но передвигается все еще с трудом. "Пытаюсь победить тот недуг, который у меня, в общем-то, случился со мной полтора года назад", - признался 71-летний музыкант в интервью программе Пятого канала "Светская хроника".

Малежик занимается физическими упражнениями. "Они тренируют те мышцы, которые обуславливают мою хромоту правой ноги.Пытаюсь научиться ходить", - добавил артист.

Причиной инсульта Малежик считает нервное напряжение при подготовке к своему 70-летнему юбилею. Большой концерт в Кремле, бесконечные интервью и съемки забрали много сил. Но беда пришла позже. Артисту стало плохо во время отпуска в Черногории.

"Вечером почувствовал какие-то признаки. Не придавал особого значения. У меня было ощущение, что отсидел ногу. Отлежал руку. Хотя мы были в ресторане. Я так сказал об этом жене, но мы на это не обратили внимание", - делится певец. Из Европы его отправили в Россию спецбортом под капельницей.

Рядом с Малежиком все время находится его жена Татьяна. В самые сложные моменты именно она придавала ему сил. Артист признается, что даже плакал от безысходности, но супруга находила нужные и важные слова для успокоения. "Была и любимой женщиной, и врачом, и подругой, и моим психологом, которому я выплакивался и который указывал мне, куда идти. Она была моим поводырем. Наверно, она была моим лекарством", - заключил певец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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