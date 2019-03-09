Блокадники Ленинграда подают в суд на страны Балтии

Ровно через неделю, в субботу по Риге вновь пройдут своим победно-памятным шествием современные латвийские неонацисты. В этом году они подали сразу три заявки на свои шествия по столице Латвии, а не одну, как ранее. Вошли в силу. И ничуть не стесняются, когда отмечают 16 марта День памяти латышских легионеров. Уточним - не просто абы каких легионеров, а «павших бойцов» Латышского добровольческого легиона СС.

Почему именно 16 марта? В этой дате есть глубокий символизм. С одной стороны, именно в этот день в нацистской Германии в 1935 году был принят закон о создании Вооруженных Сил (Вермахта). А четыре года спустя, в 1939-м Гитлер повелел именно 16 марта отмечать День памяти героев – Heldengedenktag. Но есть и более прямой отсыл к этой дате - именно в этот день 75 лет назад, 16 марта 1944-го 15-я гренадерская дивизия СС (1-я латышская) и 19-я гренадерская дивизия СС (2-я латышская) вступили в бой с советскими войсками на Ленинградском направлении. Еще раз – латышские дивизии СС вступили в бой с Красной армией, которая незадолго до того сняла блокаду с Ленинграда.

Но для латышей из этих эсэсовских дивизий Ленинград был знаком задолго до этого. Вместе с эстонскими частями латышские бойцы из добровольческого легиона СС с января 1942 года принимали участие в блокаде Ленинграда и карательных операциях нацистов. Но в странах Балтии не считают, что они причастны к преступлениям нацистской Германии на территории бывшего СССР. Более того, там ветеранов-эсэсовцев чествуют как «борцов с коммунистическим режимом» и возвели их в ранг «национальных героев».

Несмотря на то, что после Победы прошло уже 74 года, а в 2020-м мы будем отмечать ее 75-летие, нацистских преступников, превратившихся уже в дряхлых стариков, продолжают преследовать по всему миру. Поскольку Устав и решения Нюрнбергского военного трибунала, осудившего преступления нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, а также Конвенция ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности дают юридические основания для этого. Однако до сих пор никому из бывших нацистов и их пособников не вменялось в вину участие в блокаде Ленинграда. Но почему? Ведь очевидно, что трагедия города на Неве, в которой от голода, холода и бомбежек погибли по крайней мере 800 тысяч мирных жителей, является величайшим военным преступлением.

- Дело в том, что в ходе Нюрнбергского процесса уничтожение нацистами жителей Ленинграда голодом не было квалифицировано как военное преступление ни обвинением, ни судьями. На тот момент доказательств преступных планов нацистского политического и военного руководства в отношении Ленинграда было недостаточно. Но к нынешнему времени историки нашли в архивах достаточно документов, подтверждающих, что немцы уничтожали город и его жителей умышленно, - уверен ленинградский активист-общественник Даниил Подклетнов. – Поскольку массовая смерть от голода жителей блокадного Ленинграда была заранее спланирована нацистским политическим и военным руководством, блокада Ленинграда может быть квалифицирована в соответствии с Уставом Нюрнбергского трибунала как преступление против человечности.

Многие из живущих ныне ленинградских блокадников были в то время детьми, подростками или только-только вступающими в юность молодыми людьми. Даниил с товарищами собрал свидетельства о тех ужасах, которые им довелось пережить.

Нине Николаевне Степановой было 13 лет. Ее папа работал на заводе имени Жданова, а мама и сестра – на Кировском. В августе 1941 из-за пожара после бомбежки семья переехала в общежитие. Ее сестра чудом осталась жива, когда рядом с ней взорвалась немецкая бомба, спущенная на парашюте. Перед ее глазами до сих пор стоит огромное зарево над Ленинградом – это горели Бадаевские продовольственные склады, пожар на которых обрек Ленинград на голод. Нина пошла работать паспортисткой: актировала смерть замерзших и голодающих, распределяла сирот в детский дом. А похлебку из жмыха она в то время считала самым вкусным блюдом.

Зимний Ленинград в дни Блокады. Фото ТАСС

Лилия Георгиевна Бережная также прошла всю блокаду, выдержала все почти 900 дней и ночей. Когда началась война, ей также было 13 лет. Семья жила в общежитии завода на Черной речке, отец приходил с работы домой раз в неделю. И однажды не пришел... Она совсем обыденно вспоминает о страшном: «Да что там, мы привыкли к бомбежкам, сиренам, ежедневным смертям…». Но в этой обыденности заложена страшная трагедия. После смерти отца их хотели эвакуировать в Алма-Ату, но не успели. Однако и в блокаду девочка нашла в себе силы учиться в школе, дежурить в госпитале, носить воду с Черной речки. Она старается вспоминать только лучшие времена, к примеру, когда начинала расти лебеда, которую ели.

Но среди блокадников было много и совсем еще маленьких детей. Магдалине Кочуровой исполнилось лишь 8 лет, она собиралась в 1 класс, когда началась война. Ее отец служил в Береговой обороне города. Магдалина Леонидовна вспоминает: был приказ – всех детей дошкольного возраста вывезти из города. Мама простилась с маленькой Магдалиной, но эвакуация сорвалась, и когда ребенок вернулся домой, изможденной матери показалось, что это привидение…

Лишь немногим повезло уехать в эвакуацию. Лариса Горбункова с мамой перебрались в Рязанскую область к дедушке, а потом к маминой родной сестре в Новосибирск. Но и Лариса Фатеевна успела хлебнуть блокадного горя: носила воду с берегов Обводного канала, помогала маме, соседям. А вот Зою Дунаеву с мамой эвакуировали в Казахстан. А до этого она помогала старшему брату на крыше дома тушить песком зажигательные бомбы. Самое яркое воспоминание Зои Алексеевны – обрушение во время бомбежки стены в детском садике. На ней были нарисованы сказочные персонажи, сюжеты из детских книг. И вдруг самое светлое, что было для нее в блокадном городе, превратилось в руины…

Ветераны легиона Waffen SS на шествии в Риге, 2015 год. Фото Кристина Кормилицына/ТАСС

Из-за фашистских оккупантов, среди которых были и прибалты, ленинградцы вынесли нечеловеческие муки и ужасы. Однако, в странах Балтии не считают, что они причастны к преступлениям нацистской Германии на территории бывшего СССР. Более того, там ветеранов-эсэсовцев чествуют как «борцов с коммунистическим режимом» и возвели их в ранг «национальных героев». «Комсомолка» уже поднимала тему ответственности нацистских пособников и коллаборационистов из стран Балтии в соответствии с духом Нюрнбергского трибунала. И вот, похоже, время ответить за «геройства», по крайней мере за участие в блокаде города, не сравнимой по своей жестокости ни с чем в истории войн, для стран Балтии пришло. Блокадники Ленинграда при помощи юристов и правозащитных организаций готовят иски в суды, чтобы заставить страны Балтии, по примеру Германии, выплачивать компенсации жертвам нацизма.

И речь здесь совсем даже не о деньгах. Инициатива пошла от самих блокадников, которые возмущены культом «борцов за свободу» в нацистской форме, принимающим в Прибалтике совсем уже уродливые формы. Есть такая поговорка «страшно помнить и забыть нельзя». И она, как нельзя уместна в данном случае. Если они там забыли о преступлениях своих нынешних «героев». Если возвеличивают на уровне государственной политики, то пусть им это напомнит тогда хоть не совесть, которой, по-видимому, давно нет, а их собственный кошелек. И пусть ответят за свою политику на уровне государства.