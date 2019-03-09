Глава партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд: Ситуация в Донбассе — это внутреннее дело России и Украины

В Бундестаге сегодня шесть политических сил, но лишь одна из них последовательно выступает против антироссийских санкций и нелегальной миграции. Это партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая было создана всего шесть лет назад, однако на последних парламентских выборах сенсационно заняла третье место. А её старший сопредседатель, доктор юридических наук Александр Гауланд, встал во главе 91 депутата от АдГ в Бундестаге. «Комсомолка» первой из российских газет взяла у него интервью в этом качестве и узнала, почему немецкий политик призывает официальный Берлин улучшить отношения с Москвой.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ — БИЧ ЕВРОПЫ

— Доктор Гауланд, позвольте начать с не самого приятного вопроса. Почти все западные и многие российские СМИ называют АдГ «ультраправым» и чуть ли не «фашистским» движением.

— Это, конечно, неправда. С неофашистами никаких дел у нас нет, равно как и с идеологией нацизма. Наша партия была основана в 2013 году в качестве реакции на огромные финансовые проблемы еврозоны. (Например, в те годы из-за угрозы дефолта Греции «локомотивы ЕС» во главе с Берлином вынуждены были влить в неё почти 300 млрд. евро — прим. «КП»). По-вашему, это «неонацизм»? Далее, в 2015 году из-за массовой миграции в Германию начался кризис с беженцами, поскольку канцлер Ангела Меркель открыла границы для более чем миллиона человек. Тогда мы сказали: «Э, мы не хотим, чтобы эти люди находились у нас в стране». Контроль над нелегальной миграцией, за который мы выступаем, — по-вашему, тоже «неонацизм»?

— Это именно та программа, с который вы идёте на предстоящие в мае выборы в Европарламент?

— Мы идём с требованием решить проблемы ЕС. Нам нравится идея единого общеевропейского рынка — это вообще лучшая форма поддержки для немецкой экономики. Но нам не нравится сверхцентрализация ЕС, когда сообществом разных стран управляет брюссельский бюрократический монстр. И ещё нам не нравится идея «единого общеевропейского государства», которое подминает под себя целые народы. Мы не хотим их исчезновения — пусть они живут и развиваются так же, как это исторически происходило в течение столетий.

ВИЗЫ С РОССИЕЙ МОЖНО И ОТМЕНИТЬ

— У АдГ лишь чуть более 12% мест в Бундестаге. Как же вы намерены реализовать свою «патриотическую программу», не имея парламентского большинства?

— Не спорю: с 12% или даже с 20% (нынешние рейтинги АдГ в некоторых федеральных землях Германии — прим. «КП») законы не примешь. Значит, нам нужно окрепнуть и на следующих выборах набрать ещё больше голосов, чем раньше. Но в то же время не искажайте ситуацию. Мы очень существенно влияем на общественное мнение в ФРГ — широкая дискуссия вокруг той же проблемы открытой границы и бесконтрольной миграции началась в том числе благодаря нам.

— Вот про беженцев давайте. Страны ЕС легко принимают безо всяких документов «новых европейцев» из Сомали или Афганистана, но заставляют русских собирать тонны бумаг ради получения визы.

— Их не отменят, покуда в силе антироссийские санкции. Но, думаю, в перспективе у нас есть прекрасная возможность облегчить визовый режим: это вопрос развития отношения РФ с ФРГ и другими европейскими государствами. Россия — часть Европы, в отличие от всевозможных странных стран Ближнего Востока, с которыми её нельзя сравнивать.

И ОБ УКРАИНЕ

— Антироссийские санкции могут отменить?

— Мне сложно ответить. Вам, журналистам, нужно задавать подобный вопрос главам европейских государств. АдГ никаких санкций не вводила и выступает против них.

— Многие санкции вводились из-за ситуации на Украине, где 31 марта — как раз президентские выборы…

— Это украинская проблема, а не германская. АдГ выступает против вмешательства во внутренние дела Украины, России или любых других стран. Украинские дела мне не интересны.

— Я имею в виду, что на фоне этих выборов может произойти обострение конфликта в Донбассе, что выгодно многим участникам избирательной гонки.

— Данная проблема уходит ещё во времена распада Советского Союза. Мы считаем, что это внутреннее дело Украины и России (как правопреемницы СССР) — а не американцев, немцев, англичан, французов или кого бы то ни было ещё.

РУССКИЙ ГАЗ И АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ

— Отдельные силы в Европе и за её пределами стараются запретить строительство газопровода «Северный Поток-2» (должен поставлять «голубое топливо» напрямую из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря — прим. «КП»).

— У таких попыток две причины. Америка хочет продавать Старому Свету собственный газ, а ряд восточноевропейских стран (Украина, Польша) не желают лишаться транзита через газотранспортные системы на своей территории. Но для Германии «СП-2» крайне интересен и несёт значительную экономическую выгоду. Наша партия этот проект поддерживает.

— Американцы ещё и вышли из РСМД (договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого Горбачёвым и Рейганом в 1987 году — прим. «КП»).

— Не являюсь специалистом по РСМД — но слышал рассуждения более осведомлённых коллег, что де-факто договор уже давно не работает. Например, такие ракеты появились ещё и у Китая. Однако это действительно проблема для Германии: нам не особо нравится новая «гонка вооружений». Хотел бы надеяться, что между Россией и США вновь установятся партнёрские отношения и проблемы решатся.