2019-03-09T18:43:14+03:00
Звезды

У Певцова и Дроздовой появилась дочь

Народные артисты России впервые рассказали об Алене
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов.Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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У Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой появилась дочь. Супруги вместе почти 30 лет.

Вот уже два года Алена живет под одной крышей вместе со знаменитой парой и их сыном Елисеем. "Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", - рассказал о своей старшей дочери Дмитрий Певцов.

Когда погиб сын Певцова от первого брака, звезде "Бандитского Петербурга" предложили заняться преподавательской деятельностью. Дмитрий и Ольга создали актерский курс и помогли своей воспитаннице Алене.

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Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов долго не могли иметь детей
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"На каком-то курсе что-то пошло совсем не туда. Тогда уже потребовалась конкретная помощь людей, которые могут помочь", - признается Алена.

По ее словам, сиротой в общем понимании слова она не является. "У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольге Борисовны, ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились", - рассказала девушка "Светской хронике" об отношениях с новыми звездными родителями.

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Дроздова и Певцов вместе почти 30 лет
15668 отметок «Нравится»576 комментариевInstagram

Алена легко подружилась с сыном пары Елисеем. А кровные мама и папа девушки совсем не против появления новых родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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