2019-03-10T15:55:20+03:00
Звезды

Пародиста Пескова вместо рака лечили от другой болезни

В итоге у артиста выявлен рак поджелудочной железы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пародист Александр Песков.Пародист Александр Песков.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пародист Александр Песков болен раком поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний момент. Артиста долгое время лечили совсем от другого недуга.

Рак поджелудочной железы - коварное заболевание, диагностировать его непросто. "И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход", - заявил директор пародиста Александр Волокин.

По словам онколога Валерия Козлова, рак поджелудочной железы долгое время не проявляет себя никакими симптомами. "Диагностировать его на ранних стадиях практически невозможно", - цитирует специалиста "Экспресс-газета".

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Александр Песков перенес многочасовую операцию
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На поздних стадиях у пациента начинается рвота, развивается желтуха. Медики говорят, что с таким диагнозом человек в 90% случаев живет не более полутора лет.

27 февраля стало известно, что известный пародист Александр Песков срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит. Представители Пескова сообщили, что артисту назначено полное обследование.

Через неделю вдруг выяснилось, что проведенное врачами обследование выявило у 57-летнего Пескова "серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". В результате пародисту сделали сложную многочасовую операцию.

Александр Песков выступает в образах таких исполнителей, как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многих других. Он возродил на российской сцене эстрадный жанр синхробуффонады.

Александр Песков: «Раиса Горбачева хотела костюмы, как у меня».На гастролях в Воронеже известный пародист рассказал, что собирается играть гея в спектакле нашей землячки Нины Чусовой, как у Галкина выросла «корона» и он перестал здороваться.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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