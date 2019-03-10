Анастасия Волочкова обвинила друга Шнура во лжи

Анастасия Волочкова примет участие в съемках фильма «Брат-3: Младший». По крайней мере, так заявил рокер и бывший музыкант группы «Ленинград» Станислав Барецкий. По его словам, балерина сыграет владелицу салона интим-услуг.

Друг Сергея Шнурова признался, что долго уговаривал артистку перевоплотиться в хозяйку публичного дома.

- Фильм станет продолжением фильма Алексея Балабанова. Настя выдвинула условие: она должна быть красивой. Хотя она и так красавица, - сказал Барецкий.

Поклонники фильмов Балабанова уже осудили Барецкого. Мол, любое продолжение все равно будет слабым. Тем более, что от близких Балабанова Барецкий не получил согласие на съёмки.

Как оказалось, не звонил Станислав и Волочковой.

- Впервые слышу о съёмках. Никакого разговора с Барецким у меня не было. Это очередная ложь, - сказала «КП» балерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В интернете объявили бойкот фильму «Брат-3»

На продолжение культовых лент Балабанова замахнулся бывший музыкант «Ленинграда» Стас Барецкий (подробности)