Мнение родителей о школьной программе: Математику не трогайте, а обществознание - под нож

Не так давно «КП» опубликовала крик души нашего спецкора Дмитрия Смирнова. Тот заглянул в учебники по алгебре сына-семиклассника и пришел в ужас. «Разложение многочлена на множители способом группировки» его просто добило. Зачем это детям? - спросил он себя, нас и общество в целом. Может, лучше добавить часов истории, русского языка, литературы - то есть того, что формирует мировоззрение и культурный уровень человека?

В комментариях на сайте разгорелся спор - одни поддерживали позицию автора, другие громили оппонентов увесистыми аргументами из серии «Не надо было в школе математику прогуливать!». (Присоединиться к дискуссии можно и сейчас.)

А мы тем временем обратились за комментариями к специалистам. Тем, кто преподает математику. Можно ли отказаться от логарифмов и производных? Зачем так углубляться в предмет?

Не бесполезнее Льва Толстого!

Сложной математикой наших школьников грузили не всегда. Логарифмы и интегралы стали изучать повсеместно только с 60-х годов прошлого века. В последние годы программа по математике снова выросла - в нее добавили основы теории вероятностей и статистики.

- Все эти вещи необходимо изучать, - считает народный учитель РФ Леонид Звавич, преподаватель математики в столичной школе № 67. - Интегралы, множества, тангенсы - такая же часть нашей культуры, как, например, картины и музыка. Математика оказывает на человека опосредованное влияние. Роман «Война и мир» Льва Толстого тоже вряд ли кому-то напрямую пригодился в жизни! Но эта книга формирует мировоззрение человека. Так и алгебра.

Кроме того, математика позволяет предсказывать процессы в других областях науки и жизни. Например, комплексные числа (мнимые единицы, то есть числа, для которых выполняется равенство. - Ред.) изначально изобрели просто для забавы. А потом оказалось, что они нужны, чтобы самолеты полетели.

- Математика сейчас нужна для поступления во многие вузы, и подготовка начинается еще до разделения классов на профили, - уточняет Леонид Звавич. - С другой стороны, школьники могут отказаться от углубленного изучения математики, если им это не нужно. Но отказ от изучения математики закрывает им доступ к определенным профессиям, которые в будущем могут их заинтересовать.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Логарифм на кончике иглы

Кстати, вы абсолютно уверены, что ваш ребенок - чистый гуманитарий? А не жертва плохого преподавания или предубеждения?

- Многие ребята и их родители считают, что не способны к точным наукам, и это формирует у них негативное отношение, математику начинают считать чуть ли не наказанием, - объясняет Иван Ященко, директор Центра непрерывного математического образования, глава комиссии по разработке ЕГЭ по математике. - Дело в том, что прежний курс математики не учитывал индивидуальные особенности ребенка. В новой концепции развития математического образования мы пытаемся найти подход к разным детям и сделать задания понятными и интересными.

Как минимум базовая математика в жизни нужна всем. Проверить сдачу, рассчитать ставку по ипотеке. Только вот в школьных учебниках понятные примеры есть лишь для относительно простых формул. А стоит ребенку начать учить что-то чуть сложнее, чем задачки про яблоки и выехавшие из гаража машины, понятные примеры сменяются абстрактными формулами. Учителя часто толком не объясняют, как школьная математика связана с жизнью. С процентами обычный человек еще сталкивается в банке. Геометрия худо-бедно пригождается при ремонте, когда приходится считать сколько обоев и ламината покупать. А остальное?

Взять хотя бы те же логарифмы. Редкий взрослый, чья профессия не связана с математикой, скажет, что это такое. А ведь они окружают нас везде. Форма кончика иглы, когтей животных - это, по сути, логарифмическая кривая. А раковина улитки, бараний рог и даже просто согнутый указательный палец - это логарифмические спирали.

Наше зрение, обоняние и слух тоже связаны с логарифмом воздействия. Поэтому «прирост» яркости от включенной лампочки в комнате, где уже горит одна, для нас будет больше, чем включение одной лампы там, где уже светит десяток. Без логарифма даже пирог не испечь - он долго запекается в начале готовки, зато моментально сгорит в конце.

Такие связи с жизнью есть у любого понятия из курса школьной математики. Может, просто детям не потрудились их объяснить?

Только цифры

МНЕНИЕ ГУМАНИТАРИЯ

Хорошо рассуждать о логарифмах тем, кто в них понимает. Но чем ответят на этот вызов те, кто связан с преподаванием гуманитарных наук?

- Сокращать программу по математике нельзя! - уверена заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк, преподаватель русского языка и литературы московской школы № 1525. - Эта наука необходима всем - она развивает культурологическое мышление. Я сама училась в школе, где ее преподавали на повышенном уровне, и нисколько об этом не жалею. Именно школьная математика научила меня мыслить логически, видеть связи и закономерности - это очень пригодилось, когда я изучала филологию в университете.

РЕПЛИКИ ИЗ СЕТИ

Колонка Дмитрия Смирнова задела за живое многих. Вот только некоторые мнения из обсуждения статьи в Фейсбуке.

E. К.:

Математику уж за то любить надо, что она ум в порядок приводит. Решение примеров на разложение многочлена приносит большую радость, сравнимую с творческой радостью. Мало кто из этих учеников во взрослой жизни с чувством вдохновения столкнется. Не все Львы Толстые и Пушкины, но математика дает возможность с этим чувством познакомиться. А как говаривала уже позже наша математичка, вы можете забыть правило Лопиталя и теорему Ферма, но будете помнить, что могли когда-то найти предел функции.

Вывод: никакая гуманитарная наука и вообще никакая наука не приносит столько радости и уважения к себе, как математика.

S. A.:

И я думала, как автор публикации, списывая решение задачек по геометрии у соседа по парте. Но пошла сдавать на права на вождение лодки, и тут-то выяснилось, что рассчитать курс судна с учетом силы течения и направления ветра нужно, пользуясь теми «бесполезными» знаниями из 7-го класса. И еще много чего рассчитывать, а иначе - прощайте, море и белый пароход. Пришлось браться за геометрию...

О. Ю.:

А кто из родителей знает, куда чадо захочет поступать и чему посвятить свою жизнь? Тем более, многие ищут себя десятилетиями?

Е. К.:

Если рассуждать с точки зрения практической пригодности, вообще все знания не нужны. 99 процентов населения будет всю жизнь либо перебирать бумажки, либо работать консультантами в магазине. В этом смысле образование вообще бессмысленно.

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