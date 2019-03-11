А вы знали, что...? Интересные факты о шинах

От того, насколько правильно подобраны шины, во многом, зависит и управляемость транспорта, и комфорт во время езды, и расход топлива, и безопасность…

Мы решили узнать у специалистов Торгового дома «Кама», одного из ключевых экспертов шинной отрасли, о предпочтениях автовладельцев, современных трендах и интересных фактах о шинах, а также попросили дать несколько советов по их выбору.

ООО «Торговый дом «Кама» является генеральным дистрибьютором продукции шинного комплекса KAMA TYRES. С момента основания, за 20 лет работы, компанией реализовано порядка 225 млн шин российским и иностранным покупателям (юридическим лицам), из них 13,6 млн – в 2018 году. Около 69% продукции находит покупателей на российском рынке, еще 31% – Торговый дом «Кама» экспортирует в 46 стран мира. В настоящее время компания предлагает потребителю легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, а также специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti. Весь ассортимент насчитывает порядка 400 моделей.

Немного истории

Все началось с изобретения резины. Так, более 170 лет назад, в середине 19 века, совершенно случайно американцем Чарльзом Гудьиром был открыт базовый принцип приготовления резиновых смесей, который остается актуальным и для современных шинников: каучук нагревают вместе с серой и получают эластичный и износостойкий материал. Правда, стоит отметить, что нынешние резиновые смеси по своему составу гораздо сложнее: был изобретен синтетический каучук, при подготовке резиновых смесей стали использовать различные примеси, улучшающие свойства материала и его характеристики, и др.

Примерно в это же время шотландец Роберт Уильям Томсон первым придумал и надел на колесо наполненную воздухом резиново-парусиновую конструкцию. И уже в конце 19 века появился первый автомобиль, укомплектованный пневматическими покрышками.

Все это послужило толчком для новых изобретений: в начале 20 века была сконструирована первая зимняя шина, еще примерно через 50 лет – на смену диагональным покрышкам пришли радиальные, появились фрикционные («липучки») и шипуемые шины.

Шины – это не только комфорт

Безусловно, шины должны компенсировать различные неровности дорожного полотна, обеспечивать плавность хода и комфорт во время движения, но это не главное. В приоритете у шинного производителя – безопасность водителя и его пассажиров. Состав резиновой смеси, конструкция шины, дизайн протектора должны обеспечивать стабильное сцепление с дорожным полотном при различных погодных условиях, хорошую управляемость и отзывчивость автомобиля, в достаточной степени передавать на дорогу тормозные и тяговые силы. Современные шины – это баланс и сочетание надежности, износостойкости, топливной экономичности и необходимой грузоподъемности.

Надежная универсальность в тренде

Растет спрос на универсальные шины, способные не только выдерживать значительные нагрузки, но и сохранять свои эксплуатационные характеристики в достаточно широком температурном диапазоне. Учитывая эти тенденции, шинники делают акцент на разработку именно таких продуктов. Например, в прошлом году KAMA TYRES представил новинку – КАМА 365, шину, специально сконструированную для использования не только летом, но и при небольших заморозках и в условиях мягких зим (от -10°С до +55°С). Модель подойдет потребителям юга России и стран СНГ, т. к. приспособлена для круглогодичной эксплуатации в регионах с теплыми зимами (что и зашифровано в цифровом индексе модели – 365 дней в году). Для автомобилистов других регионов с суровыми зимами рекомендуется эксплуатация зимних шин со скандинавским типом рисунка протектора и маркировкой 3PMSF (Альпийская горка). КАМА 365 сконструирована для комплектации легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.

Срок эксплуатации шины можно увеличить

Для перевозчиков, транспортных компаний и владельцев грузового транспорта приобретение новых шин – достаточно затратная статья расходов. Значительно оптимизировать траты на подобное ТО позволит комплектация автомобилей цельнометаллокордными шинами, в конструкцию которых заложен потенциал к восстановлению и повышению срока их эксплуатации. Так, в прошлом году был представлен новый продуктовый бренд шинного комплекса KAMA TYRES – линейка ЦМК шин нового поколения KAMA PRO. Благодаря модернизированной конструкции шин и применяемой рецептуре резиновой смеси, их эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА.

ЦМК шина нового поколения - KAMA PRO NU 404

Еще больше внедорожников на дорогах

Сегмент SUV, по данным «АВТОСТАТ», второй год подряд становится крупнейшим на российском рынке, и доля продаж автомобилей данной категории продолжает расти. Так, в 2018 году этот показатель составил 43,6%, в 2017 году – 41,9%, а еще годом ранее – 38,9%. Учитывая данную тенденцию, специалистами шинного комплекса KAMA TYRES были специально разработаны шины для этого класса автомобилей с высоким уровнем механического и акустического комфорта при эксплуатации, а также повышенными показателями топливной экономичности – линейка для городских и магистральных дорог Viatti Bosco H/T.

Новые шины. Общие рекомендации

Специалисты рекомендуют при выборе новой «обувки» для вашего автомобиля обязательно обращать внимание на дату производства: у всего есть срок годности и шины не исключение. В соответствии с ГОСТом 52900-2007, период, в течение которого производитель шин гарантирует отсутствие производственных дефектов, составляет 5 лет с момента изготовления при условии правильного хранения продукции.

Также необходимо покупать шины одинаковой модели, желательно – одного года выпуска. Для этого найдите четырехзначный код DOT на боковине, первые две цифры которого обозначают неделю, а остальные две – год выпуска шин.

При выборе обращайте внимание на эксплуатационные характеристики шин и отдавайте предпочтение тем моделям, которые соответствуют предполагаемым условиям использования: зимний или летний период, в городе или в условиях бездорожья, для региональных перевозок и по другим критериям.

Перед установкой новых шин проверьте развал-схождение колес вашего автомобиля. Это позволит избежать неравномерного износа протектора. После двух-трех недель эксплуатации также рекомендуется снова приехать на шиномонтаж, чтобы проверить балансировку колес.