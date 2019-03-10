В бассейне под снегом: Елена Летучая устроила необычную фотосессию в купальнике

Елена Летучая вместе с мужем Юрием Анашенковым улетела отдыхать в Европу. Телеведущая обосновалась на горнолыжном курорте Заас-Фе в Швейцарии. Пока остальные отдыхающие фотографируются на горнолыжных склонах в комбинезонах, Лена устроила совершенно другую фотосессию. 40-летняя блондинка решила сняться в бассейне под снегом. Телеведущая в слитном черном купальнике позировала фотографу, ежась под падающими на нее крупными снежными хлопьями.

- Когда погода за тебя, и в отеле чудесный открытый тёплый бассейн. Кто хотел бы такое утро? - написала она в Инстаграме.

Телеведущая позировала под снегом. Фото: кадр видео.

Хотя бассейн, в котором снималась Летучая, был с подогревом, телеведущей в нем все-таки было явно холодно. Елена согревалась горячим чаем и делала селфи, которые она затем выложила на своей страничке в соцсети. Подписчики телезвезды оценили ее стройную фигуру и модный куплальник одобрительными комментариями и лайками.

На курорте Летучая с мужем остановились в пятизвездочном отеле Capra Saas-Fee, номер в котором стоит 32 тысячи за ночь. Судя по всему, отпуск в такой дорогой гостинице Елена оплачивает из собственного кармана, ведь ее муж не может похвастаться высокими доходами. Из-за недавнего скандала с алиментами стало известно, что Юрий Анашенков получает всего 50 тысяч рублей в год — или около 4 тысяч рублей в месяц. Именно такой доход супруг Летучей задекларировал в суде, когда его принудили платить алименты сыновьям. Денежное содержание на детей с мужчины потребовала искусствовед Асмик Вайе Рейтор, которая родила ему двоих мальчиков. Сейчас детям Анашенкова восемь и одиннадцать лет.

- Судебные разбирательства закончились. Как оказалось, мой бывший муж зарабатывает всего 50 тысяч рублей в год, - рассказала Асмик в соцсетях. - Суд установил алименты в размере 13990 рублей. Но мы пойдем дальше, так как хочу всем женщинам показать, что надо отстаивать права своих детей.

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Судя по всему, живя на деньги своей жены-телеведущей, Юрий ни в чем себе не отказывает. Пара ужинает в дорогих ресторанах, катается на лыжах и осматривает достопримечательности живописной Швейцарии.

Напомним, Летучая и Анашенков поженились в 2016 году. Кроме сыновей от Асмик Вайе Рейтор у Анашенкова есть еще один сын от первого брака. Елена до свадьбы с Анашенковым не была замужем. Общих детей у пары пока нет.