2019-02-20T19:28:15+03:00
Звезды

Алименты 14 тысяч: Муж Летучей доказал, что за год заработал 50 тысяч рублей

Бизнесмен Юрий Анашенков отказывается добровольно содержать сыновей и судится с их матерью
Петр СИМОНОВ
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Елена Летучая с мужем Юрий Анашенковым.Елена Летучая с мужем Юрий Анашенковым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Многие знают бывшую ведущую «Ревизорро», как модную тусовщицу, любительницу экзотических путешествий и красивой жизни. Лена Летучая в конце прошлого года отметила 40-летие и совсем недавно вернулась из длинного путешествия с Галапагосских островов. Модель и телезвезда летала на архипелаг с мужем Юрий Анашенковым.

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И, судя по всему, Елене пришлось взвалить на себя все финансовые вопросы и оплачивать отпуск из своего кармана, ведь ее 43-летний супруг вряд ли может себе позволить такие траты при зарплате около 4 тысяч рублей в месяц.

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Сколько зарабатывает Юрий Анашенков, выясняли в суде. До встречи с Летучей, у мужчины была другая семья. Искусствовед Асмик Вайе Рейтор родила ему двоих сыновей, им 8 и 11 лет. Также у Анашенкова есть еще один сын от первой жены. Помогает ли он этому ребенку, неизвестно.

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Юрий Анашенков
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О том, что Анашенков не считает нужным содержать своих младших детей, осенью 2018 года рассказала их мать. Она обратилась за помощью к юристам и приняла решение подать в суд на алименты. По словам женщины, за несколько лет отец мальчиков не беспокоился об их содержании, несколько раз по 10 тысяч рублей она получала от совестливой Елены Летучей.

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В среду, 20 февраля Асмик Рейтор выложила видео, где ее адвокат на фоне здания суда рассказывает, что их оппоненты просили установить алименты в размере 6 тысяч рублей в месяц на одного ребенка.

Отчет в Инстаграм о ходе судебного процесса.

Отчет в Инстаграм о ходе судебного процесса.

- Судебные разбирательства закончились. Как оказалось, мой бывший муж зарабатывает всего 50 тысяч рублей в месяц, - написала Рейтор. - Суд установил алименты в размере 13990 рублей. Но мы пойдем дальше, так как хочу всем женщинам показать, что надо отстаивать права своих детей.

Напомним, Елена Летучая вышла замуж за Юрия Анашенкова в 2016 году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Елена Летучая: Муж меня изменил

Телеведущая наслаждается жизнью и готовит к эфиру сразу несколько новых проектов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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