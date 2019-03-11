Он был одним из первых космических журналистов

28 февраля в старинном особняке, где располагается Центральный Дом Авиации и Космонавтики ДОСААФ России, на Красноармейской улице 4, совсем недалеко от редакции «Комсомольской Правды» прошел вечер памяти одного из лучших отечественных журналистов, писавших о космосе и людях космоса – Ярослава Кирилловича Голованова. Возможно, для этого мероприятия больше подходит название не вечер памяти, а встреча друзей, единомышленников, близких по духу, влюбленных в небо людей. Практически все присутствовавшие знали Ярослава Кирилловича лично. Старший сын Голованова Василий, талантливый писатель и журналист, представил аудитории фильм об отце. Много рассказывал о Ярославе Кирилловиче и младший сын Александр.

На встрече было тепло и по-домашнему уютно. Ведь многие из пришедших, бывали в ЦДАиК много раз, а некоторые и работали здесь в разное время. Забегал в Центральный Дом Авиации и Космонавтики и Ярослав Кириллович, о чем свидетельствует документ, написанный им в стенах Дома. Иногда он бывал в редакции, а потом шел на Красноармейскую, чтобы уточнить некоторые моменты для своих блистательных статей и книг.

Сын Ярослава Голованова Василий представил аудитории фильм об отце.

Журналисты, физики, научные сотрудники ведущих Российских КБ и институтов, а так же сыновья Голованова много рассказывали о работе Ярослава Кирилловича в «Комсомольской Правде». Как медленно, но очень упорно молодой инженер и технический специалист превращался в блистательного эрудированного журналиста, популяризатора только что зарождающейся эры покорения космоса Советским Союзом. Именно из его материалов простые граждане, читавшие «Комсомолку» узнавали о совершенно невероятных событиях жизни людей космоса, о самом космосе и его покорителях. То, что сейчас кажется почти повседневным и обыденным, в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века еще казалось почти фантастическим и недостижимым.

Ярослав Кириллович хорошо знал и был дружен с Сергеем Павловичем Королевым. Книга о Королеве стала одним из главных трудов его жизни.

Многие вспоминали о работе Голованова в «Комсомольской Правде». С большой теплотой и юмором рассказал о Ярославе Кирилловиче Валерий Хилтунен, ныне Вице-президент Евразийской академии телевидения и радио. Когда-то путь в журналистику Хилтунену открыл именно Голованов.

И конечно, как всегда бывает на дружеских встречах, вспоминая лучших в профессии, друзья и соратники, перешли на общие разговоры о космосе, о будущем покорении Луны и Марса, которые предвидел, и о которых мечтал блистательный российский журналист Ярослав Голованов.