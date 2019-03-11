47-летняя Заворотнюк рожала третьего ребенка с мужем и сыном

Анастасия Заворотнюк, кажется, сделала невозможное. Ей удалось сохранить в тайне от папарацци и поклонников не только свою беременность, но и рождение третьего ребенка. Дочка Мила появилась на свет в подмосковной клинике, а муж и сын звезды сериала "Моя прекрасная няня" не отходили от рожающей актрисы ни на минуту.

Осенью 2018 года 47-летняя Анастасия Заворотню стала мамой в третий раз. У нее родилась долгожданная дочка Мила.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым давно хотели стать родителями. Решиться на этот серьезный шаг Заворотнюк подтолкнул ледовый спектакль "Руслан и Людмила", где ее супруг исполнял главную роль.

navkastar Татьяна Навка помоглла родить Заворотнюк

"И вот премьера. Я вижу, что все удалось, все прекрасно. Успех, аплодисменты, и в финале на лед выходит маленькая Надя Пескова - очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками... И в это момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!»", - рассказала актриса в интервью журналу HELLO!

a_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

О беременности звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" знали только самые близкие. Муж был на седьмом небе от счастья и очень переживал за любимую, когда она сообщила радостное известие.

Взрослым детям артистка рассказала о беременности, когда была на пятом месяце. Анна на тот момент находилась в Нью-Йорке, а Майкл - в Москве. Он, по словам Анастасии, больше всех волновался за маму.

Рожала Заворотнюк в подмосковной клинике. Муж и сын не отпустили ее одну и поехали на роды вместе с Анастасией. Когда Мила появилась на свет, они держали малютку на руках по очереди.

Анна познакомилась с младшей сестрой через три месяца, когда приехала в Москву на Новый год. Сейчас малютка Мила стала главным центром в доме звездной пары. Семья души не чает в малютке, так что девочка растет настоящей принцессой.

"У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар!", - не сдерживает слез счастья Завортнюк.