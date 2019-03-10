2019-03-10T23:10:43+03:00
Звезды

47-летняя Заворотнюк родила дочь Чернышеву

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасии Заворотнюк удалось скрыть рождение дочериАнастасии Заворотнюк удалось скрыть рождение дочериФото: Евгения ГУСЕВА
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Анастасия Заворотнюк родила дочь. Актриса впервые показала Милу.

Малышка появилась на свет в октябре 2018 года. Актрисе и ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, удалось скрыть это знаменательное событие от любопытных глаз.

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Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
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Дочка супругов уже приняла участие в первой фотосессии для глянцевого издания. Анастасия и Петр дали интервью журналу Hello, в котором раскрыли подробности появления на свет нового члена семьи.

"Знакомьтесь, Мила Чернышева", - прокомментировала Анастасия Заворотнюк прибавление на личной странице в Сети. Также она разместила в микроблоге трогательный семейный портрет.

У Анастасии уже есть двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 23-летняя дочка Анна и 18-летний сын Майкл. Для Чернышева это первый ребенок. По словам звезды, старшие дети рады появлению сестрички и с удовольствием проводят с ней все свободное время.

Осенью 2017 года актрисе приписывали беременность после того, как она в соцсети опубликовала фотографию, на которой был заметен округлившийся живот, а также тарелка с овощами. В 2018 году Анастасия крайне редко появлялась на светских мероприятиях и практически не снималась в кино. Только ближе к концу года, в ноябре, она вышла на каток на Красной площади, где с удовольствием позировала в длинном черном пальто и большой меховой шапке.

С Петром Черышевым Анастасия Заворотнюк познакомилась на съемках проекта "Танцы на льду". По слухам, именно из-за фигуриста она рассталась с партнером по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергеем Жигуновым. В сентябре 2008 года они поженились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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