69 пород "друзей человека" обяжут носить на улице намордник

Еще в декабре прошлого года появился закон, который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснял, каким именно "друзьям человека" прописан этот строгий аксессуар.

- Правительство поручило МВД России разработать "Перечень потенциально опасных собак". Полицейские кинологи обратились в Минсельхоз и Кинологическую федерацию России, которые предложили включить в список 69 пород собак с "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а также гибриды и метисы этих пород собак, - пояснили "Комсомолке" в МВД России.

Ознакомиться с проектом документа можно на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пятерку самых агрессивных возглавила австралийская кабанья собака, японская айну, турецкие породы акабаш и акбаш, и американский бандог.

В МВД отметили, что до 21 марта граждане и организации могут предлагать корректировать список. В обсуждении уже предлагают исключить из списка обычно лояльного к людям шарпея. Однако у них есть оппоненты, которые просят любителей шарпея взять на себя персональную ответственность, если собака все же кого-то покусает.

В документе говориться, что пес может находиться без намордника только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. А о наличии за забором опасной собаки из указанного списка должна свидетельствовать предупреждающая надпись.

Перечень потенциально опасных пород

1. Австралийская кабанья собака.

2. Айну.

3. Акабаш.

4. Акбаш.

5. Американский бандог.

6. Американский бульдог.

7. Амбульдог.

8. Американский питбультерьер.

9. Американский стаффордширский терьер.

10. Анатолийский карабаш.

11. Английский мастиф.

12. Аргентинский дог.

13. Бандог.

14. Бельгийский мастиф.

15. Бордосский дог.

16. Бразильский бульдог.

17. Булли Кутта.

18. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

19. Бульмастиф.

20. Бультерьер.

21. Бурбуль.

22. Бэндог.

23. Волко-собачьи гибриды.

24. Волкособ, гибрид волка.

25. Восточно-европейская овчарка.

26. Горская гончая.

27. Греческая овчарка.

28. Грецкая овчарка.

29. Гуль дог.

30. Доберман Владека Рошины.

31. Доберман-пинчер.

32. Ирландский волкодав.

33. Кавказская овчарка.

34. Канарская собака (перро де пресо канарио).

35. Канарский дог.

36. Кангал.

37. Кане корсо.

38. Кенгуровая собака.

39. Командор.

40. Карельская медвежья собака.

41. Корельская медвежья собака.

42. Лангедонская пастушья собака.

43. Леопардовая гончая.

44. Мальорский бульдог.

45. Маремма.

46. Московская сторожевая.

47. Неаполитанский мастиф.

48. Немецкая овчарка.

49. Немецкий дог.

50. Овчарка Дауфмана.

51. Питбульмастиф.

52. Пиренейский мастиф.

53. Рафейру ду алентежу.

54. Ризеншнауцер.

55. Родезийский риджбек.

56. Ротвейлер.

57. Румынская овчарка.

58. Северокавказская собака.

59. Среднеазиатская овчарка.

60. Стаффордширский бультерьер.

61. Супердог и его помесь с майконгом.

62. Тибетский мастиф.

63. Тоса-ину.

64. Тувинская овчарка.

65. Уругвайский симаррон.

66. Фила бразилейро.

67. Черный терьер.

68. Шарпей.

69. Южнорусская овчарка

70. Гибриды пород, указанных в пунктах 1 − 69.

71. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 69.

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