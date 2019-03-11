Станислав Черчесов: У Смолова было время все осмыслить

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды, который начнет отборочный турнир к Евро-2020. Первый наш соперник лидер рейтинга ФИФА сборная Бельгии (21 марта), второй – команда Казахстана (24 марта). А в списке игроков, вызванных на эти матчи, есть опальный Федор Смолов, не забивший исторический пенальти хорватам на чемпионате мира, и с тех пор не вызывавшийся в сборную. Об том Станислав Черчесов и разговаривал с группой журналистов в Доме футбола.

Смолов вернулся

Федор Смолов – антигерой ЧМ-2018. Он начинал турнир как основная надежда нашей команды, а закончил его как главный неудачник, решивший спижонить в самый ненужный момент, исполняя послематчевый пенальти. После этого у Смолова началась черная полоса: авария в Краснодаре, лишение водительских прав, переход в «Локомотив», проваленная Лига чемпионов… А сейчас он снова сборной.

- Мы ездили на сборы в клубы, видели тренировочный процесс, и могу сказать, что неслучайно он стал забивать голы, - замечает Станислав Черчесов. - Пауза у него была, возможность была осмыслить какие-то вещи. Сейчас он приедет в сборную, мы пообещаемся, и надеюсь, снова будем иметь боевую единицу.

- Дзюба не забивает. Вас это тревожит?

- Меня ничего не тревожит. Все говорят и пишут вокруг: «Дзюба перестал забивать». А вы видели, на какой позиции он сейчас играет? У меня такое чуство6 что футбол никто не смотрит – только циферки. Если раньше Дзюба играл нападающего, то сейчас он действует из глубины, играет на Азмуна и на команду. Я вам даже цифры могу сказать: в матче с «Уралом» Дзюба вступает в 50 единоборств, а Азмун – только в 16. Дзюба выигрывает борьбу, а тот забивает.

Новые имена

В списке есть несколько новых фамилий. Защитники Максим Беляев из тульского «Арсенала» и Вячеслав Караваев из голландского «Витесса», а так же молодые армейцы Ильзат Ахметов и Федор Чалов.

Игроки "Зенита" Артtм Дзюба и "Арсенала" Максим Беляев (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Арсенал" (Тула). Фото Петр Ковалев/ТАСС

- Беляев сделал скачок в своем развитии, - продолжает Черчесов. - Он заслужил вызов в сборную, да и ситуация подсказывает этот шаг: Нойштедтер не играет в «Фенербахче». Мы всегда приглашали одного-двух игроков в команду на сбор, чтобы познакомиться с ними поближе. Это как раз тот случай.

- А Караваев?

- Он у нас был на том сборе, когда мы играли с «Динамо». Но тогда он находился в непростой ситуации, то ли переходил в другой клуб то ли нет, не до конца поэтому проявил себя. Сейчас Караваев стабильно играет в «Витессе», мы хотим на него посмотреть и принять то или иное решение. Могу больше сказать, позавчера Мирослав Ромащенко летал в Чехию и смотрел на игру нашего Комличенко (лучший бомбардир чемпионата Чехии с 20 голами – при авт.). Но в списке его нет – то, что мы увидели, нас пока не устроило. А так мы смотрим каждый его матч, друзья мои его смотрели, специально сейчас летали.

- Зато есть 21-летний Ахметов...

- Мы его уже приглашали, но он получил как раз травму и не доехал до сборной. Сейчас он играет стабильно за клуб, думаю, это заслуженный вызов.

Ильзат Ахметов в составе ЦСКА. Фото Zuma\TASS

- Чалов тоже в первой сборной, хотя мог оказаться в молодежной команде.

- Не знаю, как бы мы действовали, если бы у молодежной сборной были официальные матчи. Сейчас мы решили, что он нужнее первой команде. Будет приносить пользу – останется у нас. Но ситуации «Ни себе ни людям» не будет.

Новый президент хочет встретится с командой

Недавно у российского футбола сменился начальник. Президентом РФС стал Александр Дюков. А у нас в стране успешность на этой должности определяется результатами сборной. Разгромила нас Португалия – 7:1, лишился кресла Вячеслав Колосков, не попали на ЧМ-2010 – ушел Виталий Мутко, провалили Евро-2012, исчез из Дома футбола Сергей Фурсенко, едва не пролетели мимо Евро-2016 – «завалили» Николая Толстых… Новый президент РФС наверняка знает эту статистику.

- Мы постоянно обсуждаем какие-то нюансы, он знает наш план, возможен его визит в Новогорск, чтобы встретится с командой.

- А каков ваш план? Вы же сначала играете в Брюсселе, всего через три дня в Астане. А лету между ними множество часов.

- Это данность, мы не в силах ее изменить. Наш менеджер Евгений Савин специально сначала прилетел в Брюссель, посмотреть где мы будем жить и готовится к игре, а потом совершил перелет в Астану. Вернулся – доложил о своих ощущениях, как долго восстанавливаться после перелета, насколько тяжело переносить смену часовых поясов. В том числе и на его ощущения будем ориентироваться.

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