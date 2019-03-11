Завершён первый тур заочного этапа конкурса «Проектный руководитель – 2019»

А также приверженность методам и стандартам проектного управления.

Всего для участия в конкурсе подано более 300 заявок, и только 60 отчетов об опыте проектной деятельности жюри пропустило во 2 тур заочного этапа. В отчетах конкурсанты представляли опыт управления как технологическими, экономическими, организационными, так и важными социальными проектами различного уровня сложности. Безусловно, элементы проектного управления присутствовали во всех работах, а если говорить о новизне, перспективности идей, энтузиазме проектных команд, то следовало бы отметить всех конкурсантов. Однако объектом внимания жюри было не содержание проекта, а совокупность методов и инструментов проектного менеджмента, использованных при управлении проектами и отраженных в отчете. В номинации «Руководитель проектного офиса» отчеты конкурсантов об организации проектной деятельности отличались глубиной понимания процессов системы управления проектной деятельностью.

В результате детального изучения отчетов в следующий тур было отобрано: 24 отчета в номинации «Руководитель проекта», 14 - «Эксперт в управлении проектом», 22 - «Руководитель проектного офиса». Прошедшим в следующий тур участникам конкурса предстоит пройти до 17 марта сложное тестирование для подтверждения уровня профессионально-технических компетенций.

Как ранее писала «Комсомольская правда», учредителем конкурса выступило Агентство проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ, авторитетного государственного вуза со 100-летней историей подготовки кадров для экономической и социальной сферы страны. Кроме того, поддержку конкурсу оказали Министерство финансов России, Правительство Рязанской области и лично губернатор Николай Любимов, а также Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса.