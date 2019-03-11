«Расслабляться нельзя»: Эдуард Бояков рассказал, как борется с пьянством и курением в МХАТ

Первой «жертвой» стал актер Антон Хомятов, о существовании которого еще недавно знали преимущественно театралы. На днях его имя прогремело на весь Интернет. Хомятов вышел на сцену пьяным в спектакле «Отцы и дети». По его словам, позволил себе сто граммов коньяка «для работы связок». Но на беду в лифте столкнулся с новым начальником - Эдуардом Бояковым, который уловил запах алкоголя. После Хомятову позвонил завтруппой и сказал, что в следующем спектакле его заменит другой актер. На этой почве у Хомятова скакануло давление, он попал в больницу. И написал заявление «по собственному». Теперь он будет играть на разовых спектаклях, что не очень выгодно. Но обидно даже не из-за убытка. Хомятов не понимает, почему новый худрук (Эдуард Бояков им стал в декабре прошлого года, сменив Татьяну Доронину) диктует свои условия. Мол, в театральном мире почти нет непьющих артистов. По его словам, народный артист СССР Евгений Самойлов позволял себе выпить за спектакль бутылку коньяка. А про дружбу с Бахусом Олега Даля и Владимира Высоцкого пишут книги и снимают кино.

Мы спросили Эдуарда Боякова, почему понадобилось так жестко «закручивать гайки», если человек немного выпил «для здоровья».

- Прекратить пьянство в театре для меня вопрос принципиальный, - ответил нам Бояков. - Об этом я предупредил на первой же встрече с труппой. И после пришлось не единожды повторить. Но меня, к сожалению, не все услышали. Когда мы столкнулись с Антоном Хомятовым в лифте, не заметить, что он пьян, было невозможно. После нашего разговора он написал заявление по собственному желанию. Я его понимаю. Оказаться в ситуации, когда на тебя худрук «затаил» неприятно.

- Вы оставили его на разовых спектаклях. Актер говорит, что это небольшие деньги…

- На месте Хомятова я бы согласился остаться за любые деньги. На его роль мы сразу пригласили другого актера, потому что незаменимых нет. Все зависит от того, как Хомятов будет вести себя дальше. В той ситуации, в которую он попал по своей воле, предложение играть на разовых, считаю шагом навстречу с нашей стороны. Хотя он сыграл в двух последних премьерах важные роли. Мы на него рассчитывали.

- Коль вам пришлось говорить о борьбе с пьянством на первой же встрече с труппой, это настолько серьезная проблема?

- Есть театры, где гораздо больше выпивают. Но дело не в этом. Сейчас перед нашим театром стоят очень серьезные задачи. Одновременно мы репетируем 5-6 проектов. При этом играем текущий репертуар. Это серьезные нагрузки. От актеров требуются новые компетенции и навыки, связанные с пластикой, вокалом. Расслабляться нельзя. Состояние внутри коллектива очень здоровое, все настроены работать. Кстати, мои замы, коллеги в ситуации с Хомятовым меня поддержали.

- Раз такие большие нагрузки, так может 100 граммов и нужны, чтобы снять напряжение. И опять же классические примеры: Олег Даль, Владимир Высоцкий, которые злоупотребляли, но все равно были блестящими актерами…

- Увы, многие великие актеры страдали алкоголизмом. Но вы вспомните, как сложилась их биография, сколько ролей они не сыграли, как рано ушли из жизни. Для меня пьянство как норма таланта или неотъемлемая черты творческой личности не аргумент. Если мне предложат дилемму между непьющим актером, но профессиональным или гениальным, но выпивающим, я выберу первого, рассчитывая, что среди непьющих, но профессиональных, со временем вырастет один-другой гениальный. Когда мне приводят в пример Высоцкого или Даля, я назову в ответ других великих актеров, которые не были пьющими. Но были очень дисциплинированными.

- Вы и курение в театре тоже запретили. Как мхатовцам теперь жить?

- Даже комментировать нечего: курение запрещено по закону, нас пожарная охрана проверяет постоянно. Зачем навлекать беду и проблемы? Мне только что звонил Андрей Сергеевич Кончаловский, который меня горячо поддержал. Когда проходишь через лестницы в большой репетиционный зал на 6-м этаже – там всегда накурено, хоть топор вешай. Невозможно репетировать.

О жестких репрессиях не идет разговор. Но в том, что в театре будем последовательно наводить порядок, даже не сомневайтесь.

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