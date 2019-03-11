2019-03-11T16:16:22+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк : «Стать еще раз мамой меня уговорил сын!»

Актриса рассказала Светлане Бондарчук, как решилась в 47 лет родить третьего ребенка
Алина ЧЕРНОВА
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Артистка признается, что не сразу рассказала близким о своем интересном положенииАртистка признается, что не сразу рассказала близким о своем интересном положенииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Одиннадцать лет назад «прекрасная няня» стала женой фигуриста Петра Чернышева, с которым познакомилась на одном из ледовых телешоу.

Все эти годы Петр помогал воспитывать Анастасии Заворотнюк ее детей от предыдущих отношений (сейчас сыну артистки Майклу - 18 лет, а дочери Анне — 23 года) и конечно же, мечтал об общем ребенке, поскольку своих детей у 48-летнего спортсмена не было.

Заворотнюк рассказывала в интервью, что они с мужем даже думали взять ребенка из детдома, но так и не решились на столь ответственный шаг.

И вот счастливая новость. В интервью Светлане Бондарчук, опубликованном в журнале Hello!, Заворотнюк и Чернышев признались, что четыре месяца назад у них родилась дочь Мила.

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Знакомьтесь, Мила Чернышева А журнал в продаже завтра)
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Счастливые родители даже разрешили журналистам сфотографировать свое дитя.

Кстати, малышка очень похожа на отца.

- Я была уверена, что дочь будет блондинкой с голубыми глазами, - призналась Светлане Бондарчук 47-летняя Анастасия Заворотнюк.

Актриса рассказала, что родила дочку в клинике Марка Курцера «Мать и дитя» в подмосковном Лапино.

По словам артистки, стать снова мамой ее уговорил сын.

- Майкл (так зовут сына Анастасии-ред.) неожиданно спросил: «Вы думаете рожать или нет?». Подумай о Пете. Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок, - пересказала свой разговор с сыном Анастасия Заворотнюк.

Артистка признается, что не сразу рассказала близким о своем интересном положении. Мол, дети узнали, что она ждет малыша только, когда она была на пятом месяце беременности.

И от светских раутов актриса себя ограничила.

- Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть, -объясняет Анастасия.-Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой беременности, ни во время второй беременности, - поделилась со Светланой Бондарчук актриса.

Маленькая Мила, как оказалось, получила свое имя с легкой руки ледового проекта Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором Петр Чернышев играл главную мужскую роль.

- Мы назвали дочку в честь ледового спектакля «Руслан и Людмила». Мила — ее полное имя, но оно производное от Людмилы, - говорит Заворотнюк.

Анастасия признается, что комфортно чувствует себя в декретном отпуске, по работе не скучает.

- Я так привыкла работать ежедневно, но сейчас понимаю, что больше не готова пропадать на съемочных площадках, хочу как можно больше времени проводить с моей девочкой, - рассказывает в интервью Светлане Бондарчук Анастасия Заворотнюк. - Читаю предлагаемые сценарии, но хочу, чтобы роль действительно полностью меня увлекла, повела за собой. Да и ракурс моего внимания теперь немного сместился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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