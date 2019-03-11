Дорога на триллион: Один километр самой дорогой трассы России обойдется в 12 миллиардов рублей

Новая скоростная трасса А-147, которую планируют проложить в Краснодарском крае вдоль побережья Черного моря, может стать самой дорогой в отечественной истории.

Современная магистраль на этом направлении, конечно, нужна. Существующая слишком перегружена. По данным Росавтодора, которые приводит газета «Ведомости», летом поток на этом участке составляет 27200 машин в сутки - в 4,5 раза выше пропускной способности. В пиковый период отпусков отрезок в 170 км приходится преодолевать за 6 часов. Но и в низкий туристический сезон по ней не разгонишься — закладывай 2-2,5 часа, не ошибешься. Многокилометровые пробки, серпантин.

Первоначальный проект, представленный Росавтодором, предусматривал строительство новой четырехполосной трассы за 1,6 трлн руб. Минтранс отклонил проект, посчитав его слишком дорогим. И вот дорожники представили новый вариант: длина дороги 80,5 км, цена — 1 трлн руб. Такое значительное сокращение расстояния связано с тем, что трассу теперь планируют построить от Сочи до Туапсе (а не до Джубгы, как сначала).

Как бы то ни было, таких дорогих автотрасс в стране еще не строилось. Получается по 12 млрд рублей за километр. Да, примерно во столько же обошелся и километр Крымского моста через Керченский пролив. Но это же мост, а не наземная трасса, да плюс еще и железнодорожная ветка. А тут одна только дорога. Правда и тут, говорят дорожники, будут затратные участки — речь о прорубке новых тоннелей.

К тому же трасса уже заведомо объявлена долгостроем — Росавтодор предлагает «реалистичные сроки»: до 2037 года (ранее окончание строительства планировалось в 2024–2025 гг.).

Генеральным подрядчиком, пишут СМИ, планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а финансироваться проект, возможно, будет из госбюджета.

Но нужна ли нам сейчас такая дорогая игрушка? С одной стороны, разве не красота — промчаться на «соточке» (предполагается, что разрешенная скорость на трассе будет составлять 120 км/час) вдоль отечественного «Лазурного побережья», да еще и в авто с открытым верхом!

С другой — по средствам ли живем?

- Ощущение, что некуда больше деньги девать, - недоумевает ведущий «Радио КП» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - А срок строительства вообще напоминает историю из Ходжи Насреддина: кто там знает, что произойдет через 20 лет, а деньги могут начать выделять уже сейчас.

В Минтрансе, куда обратилось «КП», не стали комментировать информацию о строительстве трассы, сказав, что сделают это «чуть позже».

КСТАТИ

Три наивных вопроса о строительстве скоростной магистрали «Джубга - Сочи»

Тем не менее, согласно планам, добраться от Джубги до Сочи предлагалось всего за час: длина трассы составила бы примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней - 120 км/ч. Но откуда растут уши у этой новости, так и не ясно (подробности)