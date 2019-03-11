2019-03-11T19:39:22+03:00
Экономика

В Госдуме поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков

Галина Хованская дала комментарии радио «Комсомольская правда» по поводу заявления главы Федеральной антимонопольной службы о двукратно завышенных ценах на услуги ЖКХ
Валерия ЛЫСЕНКОЕлена Гильманова
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Игорь Артемьев заявил, что в России граждане в большинстве переплачивают более чем 100% себестоимости большинства жилищно-коммунальных услугИгорь Артемьев заявил, что в России граждане в большинстве переплачивают более чем 100% себестоимости большинства жилищно-коммунальных услугФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В понедельник, 11 марта, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что в России граждане в большинстве переплачивают более чем 100% себестоимости большинства жилищно-коммунальных услуг и решить проблемы с тарифами планируется на законодательном уровне. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская прокомментировала данное заявления главы ФАС в эфире радио «Комсомольская правда».

Председатель Комитета обратила внимание на «два сомножителя», из которых состоит плата за ЖКХ: сколько мы потребили и какова цена. По ее словам, нужно обязательно смотреть оба параметра и не исключено, что и в тех регионах, где тариф занижен, завышенный норматив, «а результат для населения такой же»: «если тариф занижен, а норматив завышен, человеку все равно придется заплатить больше». «Это надо твердо знать и нужно конкретные цифры видеть» - подчеркнула она.

Галина Хованская заявила, что не видела законопроекта, который был предложен ФАС, однако она подтвердила то, что «норматив, как правило, завышен и при высоком тарифе это приводит к тому, о чем говорит уважаемый руководитель федеральной антимонопольной службы».

«Я его полностью поддерживаю. И очень хотелось бы, чтобы после того, как он пройдет цикл согласований с министерствами, чтобы документ пришел достаточно эффективным, а то, как правило, его начинают смягчать», - сказала председатель Комитета ГД РФ по жилищной политике.

«Так что хочется посмотреть, какой будет законодательная инициатива, безусловно, я ее буду поддерживать», - добавила Хованская.

Представитель ГД также предложила убрать повышающие так называемые коэффициенты для тех, кто не установил счетчики.

«В качестве наказания в 261-м законе такая норма есть. И сейчас она действует на увеличение в полтора раза относительно норматива – норматив увеличивается в полтора раза, и в два раза – по Москве. Это абсолютно антиконституционная норма», - отметила она.

Хованская, как и Артемьев подняла проблему субъектов, которые во многом контролируют вопрос ЖКХ. Она сделала отсылку к данным главы ФАС, который сообщил о том, что три четверти субъектов завышают тарифы, а одна четверть занижает. «Но я бы еще с осторожностью вот к этому занижению относилась» - отметила председатель Комитета по жилищной политике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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