Как не оказаться безработным в возрасте 50+

После 50 лет найти работу трудно, а потерять ее легко. Это признал даже президент: именно по его инициативе были приняты законы, усиливающие ответственность за дискриминацию на рынке труда по возрастному признаку. А увольнение работника за 5 лет до пенсии и вовсе стало уголовным преступлением. То есть глава государства, в принципе – за нас. Но он - один, а нас — десятки миллионов, и иметь дело каждому придется не с президентом, а с работодателями, у которых свои резоны. Разберемся, почему они стремятся омолаживать кадровый состав, и сделаем из этого выводы: как себя вести при таком отношении.

УСТАРЕВШИЕ ЛЮДИ

Я пообщался с несколькими работодателями из трех разных бизнесов: пищевого производства, логистики и строительства.

- У нас такое время: за семь-девять лет полностью меняются технологии, прекращают свое существование целые профессии, - сказал пищевик. - Я не компьютеры делаю и не гаджеты, а фарш и колбасу, но и здесь стрелки тикают с той же скоростью. У меня сейчас работает линия, ее срок эксплуатации выйдет через полтора года. К тому времени должна быть смонтирована и запущена новая линия. Люди со старого конвейера доработают вместе с ним, а потом я их уволю. Переучиваться на новую технологию у них времени нет: они будут работать на старом производстве до последнего дня. Новый конвейер пойдет уже с новыми людьми. На их возраст я смотрю меньше всего. Но и они должны знать: когда выслужит срок их технологическая цепочка — они уйдут вместе с ней.

- Я не заглядываю в паспорта своим операторам и менеджерам, - сказал организатор транспортных цепочек. - Но работа у них круглосуточная: они должны быть на связи и решать вопросы непрерывно, без выходных. Такую нагрузку тянут только люди среднего возраста. Молодые люди не могут: им нужно время для свиданий, строительства семей, обустройства быта, а наш труд этого не позволяет. Люди старшего возраста тоже не могут — просто надрываются и сами уходят.

- Наш холдинг — довольно старый, еще с советскими традициями, поэтому много людей не на договорах, а в штате, - говорит строитель. - И вот принимают закон о том, что я стану преступником если кого-то уволю за пять лет до пенсии. И что мне делать? Пришлось пересмотреть все личные дела и уволить тех, кому до пенсии шесть лет или пять с половиной. Потому что я не могу становится заложником этих людей и мне не нужны сотрудники, с увольнением которых могут возникнуть проблемы. Я всем, кому больше 50 лет, предложил перейти на систему заключения договоров сроком на один год. Умные согласились. Недавно я сам проводил собеседование с 58-летним специалистом, который мог стать для меня довольно ценным работником. Я предложил ему контракт на год. Он сказал, что хочет доработать до пенсии. Ну сам виноват, ничего не получил.

Отсюда делаем первые выводы: не нужно пугать работодателя своими сединами и уж тем более гарантиями, которые нам дает государство. Нужно соглашаться на краткосрочные договора и быть готовыми к тому, что однажды контракт не продлят.

Зрелые специалисты чаще всего работают в медицине, образовании, науке, промышленности, ряде строительных специальностейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ

Угроза увольнения или сокращения висит над многими людьми старше 50 лет и очень важно для «выживания» то, как человек себя ощущает в такой ситуации. В этом уверена возрастной психолог и писательница Екатерина Мурашова.

«Я дам всего две рекомендации, - сказала она «КП». - Первое: составить для себя модель потребного будущего. Человек в 55 или 65 лет еще не умирает. Нужно представить для себя один удачный день из своей жизни через пять или десять лет. Кем ты работаешь, как отдыхаешь. Поэтапно: я встаю утром, куда я иду, что делаю, кто вокруг меня. То есть создать себе абсолютно идеальный, полностью устраивающий маршрут. И запомнить его. Не думать: как же я буду если то лили се, а быть настроенным жить именно так, как ты хочешь и любишь. Если эта модель у тебя есть, то она и тебе добавляет уверенности, и просвечивает сквозь тебя, становится видной окружающим, в том числе и работодателю. К тебе сразу начинают относиться, как не просто к уверенному в себе, но и к надежному человеку. Это очень хорошо видно, и таких людей, разумеется, предпочитают.

Второй момент: подбить ресурсы. Систематизировать свои находки: чего я достиг, что я умею, что я понял, кого я сделал умнее и счастливее. Составить реестр своих достижений, из которого видно, что жизнь была и остается успешной. Это можно записать на бумажке, но главное, чтобы сохранилось внутри. Если у человека это есть, то опять же — просвечивает. К таким людям тянутся, за них стараются держаться».

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПЫТ

- Конечно, в возрасте старше пятидесяти лет работу лучше не терять, а поиск нового места может занять большее время, чем у более молодых специалистов: два-три месяца, - сказала читателям «КП» основатель кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. - Но на вашей стороне — большой опыт. Используйте его и рассмотрите для себя такие направления, как отраслевое наставничество, профобразование, работа в госпредприятиях и организациях, социальных проектах. Зрелые специалисты чаще всего работают в медицине, образовании, науке, промышленности, ряде строительных специальностей.

Ведите поиск работы, используя параллельно различные каналы: знакомства, job-ресурсы, кадровые агентства, биржи труда, социальные сети. Проинформируйте своих коллег по отрасли и близких о том, что ищете работу, заручитесь рекомендациями коллег по отрасли.

И подойдите максимально серьезно к формальностям: в резюме указывайте точно ключевые навыки и умения (например, «управление проектами») – рекрутеры часто ищут кандидатов по ключевым словам.

БУДЬТЕ ОБЩИТЕЛЬНЫ

Лучший способ гарантировать себе относительно стабильный заработок — иметь запасной аэродром на случай увольнения со старого места. У многих существует иллюзия, что если человек — профессионал, то он не пропадет, и его на первом же собеседовании оценят. Увы, это не так. В нашей стране ни шагу не сделаешь без знакомств. По крайней мере, если потенциальному работодателю за вас замолвит словечко общий знакомый — это надежнее любого резюме. Чтобы иметь знакомства — достаточно просто быть общительным. Не терять контактов с людьми, которые перешли на другую работу. Тратить один из выходных на то, чтобы посещать курсы повышения квалификации. Неважно, чему вас там научат. Важно обрастать новыми связями с другими учащимися. Глядишь, кто-то из них окажется на хорошем месте — вот вам и потенциальный работодатель.

Тратьте один из выходных на то, чтобы посещать курсы повышения квалификацииФото: Михаил ФРОЛОВ

В сети очень много написано о том, как правильно составить резюме, но ничего не говорится об одной вещи, которую делать нельзя ни в коем случае. Запретите себе размещать резюме на ресурсах с открытым доступом до тех пор, пока у вас есть работа. Ваш отдел кадров может наткнуться на него и руководство сделает вывод: ага, он уходить собрался, значит нужно подыскать ему замену. Да и потенциальный работодатель с высокой долей вероятности решит связаться с вашим нынешним, чтобы навести справки, и не ждите при этом хороших рекомендаций.

Общительным-то быть нужно, но вот искать запасной аэродром при живом начальнике лучше втихаря.

СТАНЬТЕ ВЫГОДНЫМ

Предположим, вы уволены, а запасного аэродрома нет. Ничего страшного. Главное — не облениться в первые дни вынужденного безделья. Начните относиться к поиску нового места как к такой же работе: тратьте на это несколько часов каждый день.

Загляните в службу занятости, но не спешите доверять свою судьбу чиновникам. Особенно если вы не настолько на мели, чтобы просить пособие. Свой банк вакансий они обязаны дать вам на просмотр и без регистрации в качестве безработного. Сравните эти предложения с теми, что есть на интернет-ресурсах для трудоустройства и займитесь самопрезентацией.

Загляните в службу занятости, но не спешите доверять свою судьбу чиновникамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прежде, чем готовить резюме, нужно разобраться, для кого конкретно вы его пишете. Сначала следует посмотреть открытый банк вакансий и только потом описывать те свои достоинства и витки биографии, которые необходимы для этой вакансии. Тогда резюме получится не очень длинным и бьющим в цель. Если вы хотите попробоваться на трех вакансиях — напишете три разных резюме.

И не переставайте быть общительным. Позвоните в организацию, на место в которой претендуете. Если там свободный вход — лучше съездите туда. Пообщайтесь с секретарем, чтобы выяснить, кто будет проводить собеседование. Если менеджер по персоналу — ему нужно предъявлять одни козыри, а если хозяин — другие.

Второй вариант — наилучший. Реальный руководитель лучше знает, чего от вас хочет. Он не будет требовать от инженера для работы в цеху строгого костюма, а от пиарщика знания котангенсов. И его можно заинтересовать тем, что наличие в обойме людей предпенсионного и пенсионного возраста потенциально выгодно. Расскажите будущему начальнику по секрету, что президент поручил правительству и законодателям предложить реальные стимулы для бизнеса держать работников предпенсионного возраста. К примеру, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предлагает освобождать таких работодателей от части платежей с фонда заработной платы, предоставлять другие льготы по налогообложению и упрощать доступ к госзакукам. Такая практика уже существует применительно к инвалидам, и брать их на работу стало выгодно.

Ну а если беседовать придется все-таки с менеджером по персоналу, то тут важнее не то, что у вас в голове, а что на теле.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Рекрутинговое агентство Superjob ежегодно проводит опросы работодателей о том, кого бы они хотели видеть среди соискателей на свои вакансии. Аналитики заметили, что за последнее десятилетие изменились гендерные предпочтения начальников. В 2010 году 53% при прочих равных условиях выбрали бы мужчину, а в 2019-ом женщины получили еще большее преимущество — 55%. Аналитики объясняют это появлением нового поколения офис-менеджеров и менеджеров по персоналу. Это — молодые люди, которые большое значение придают тому, как одеты соискатели и чем от них пахнет. Поскольку женщины, естественно, всегда одеваются опрятнее, чем мужчины, то они вышли вперед в гонке за вакансиями. Советов женщинам мы давать не будем, а мужчинам рекомендуем перед собеседованием раздобыть темный, но не черный пиджак (если речь идет о вакансии выше среднего звена — костюм). Рубашка должна быть светлой, но желательно не белой. Галстук можно не надевать: главное, тобы из-под воротника не торчала майка. Если время года не летнее — возьмите сменную обувь: темные, но не блестяшие туфли. Легкая небритость вышла из моды, поэтому перед собеседованием лучше привести лицо в порядок и побрызгать его либо хорошим дорогим одеколоном, либо самым дешевым тройным. Неземные ароматы так называемого «среднего класса» могут вызвать у собеседников неприличные мысли на ваш счет.

СОВЕТЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как понравиться при собеседовании? Вот какие советы дают сами работодатели.

1. Не ведите себя слишком раскрепощенно; дайте понять, что вы весьма серьезно и ответственно относитесь к к собеседованию.

2. Держите все необходимые документы в папочке в руках, чтобы не пришлось копаться в сумке или портфеле. Такие поиски могут сразу составить о вас плохое впечатление.

3. Спросите: «Как к Вам можно обращаться»? Чаще всего работодатель, который моложе вас, предлагает звать его по имени. Тогда зовите его по имени и на вы. Если он скажет, что на ты — больше не выкайте.

4. Если вас спросят о прошлых работодателях — ни в коем случае не говорите о них плохо. На вопрос о причине потери работы отвечайте, что предприятие сменило профиль, но расстались вы по-хорошему.

5. Постарайтесь, чтобы ваша речь была не громче и не тише работодателя. Попадите с ним в один ритм.

6. Вероятно, что после вас на собеседовании будут и другие претенденты. Поэтому очень важно, чтобы работодателю закончился конец разговора. Прощаясь, скажите, что очень рады знакомству и ждете звонка или сообщения. Не протягивайте руку первым, а когда протянут — пожмите ее умеренно крепко.

7. Если вам сказали, что вы не подходите — не нужно сардонических улыбок. Вежливо и дружелюбно спросите, какую из других вакансий из тех, что вы рассматриваете у других работодателей, вам бы порекомендовали.

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Вообще-то я изначально готов был искать «любую должность для немолодого человека». Легенда такая: компания закрывается, и я пусть и немолод, но активен, коммуникабелен и обучаем. Согласен на снижение статуса (подробности)