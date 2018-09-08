Эксперты об уголовном преследовании работодателей: 99,9% людей предпенсионного возраста новую работу не найдут никогда

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-08T01:08:58+03:00

Устроиться на работу пожилым людям сегодня почти невозможно. По крайней мере, в разы сложнее, чем молодым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Документ на 48 страницах отправился в нижнюю палату парламента. По большинству смягчающих правок, объявленных еще неделю назад, никаких возражений. Сохранение налоговых и прочих льгот, снижение пенсионного возраста для женщин и досрочный выход - вопросов не вызвало. Вот только один неоднозначный момент - уголовное преследование работодателей за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Эксперты оценивают это предложение насторожено: реальной защиты для пожилых людей не будет, а бизнес из-за этого снова начнут «кошмарить».

НЕ ТЮРЬМА, НО ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Глава государства предлагает дополнить Уголовный кодекс еще одной статьей. О наказании за необоснованный отказ соискателям или увольнение работников предпенсионного возраста (ими считаются те, кому до пенсии осталось меньше пяти лет). Если это докажут, работодателям будет грозить либо штраф до 200 тысяч рублей (или до 18 месячных окладов руководителя), либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Тюрьма не грозит, но немаленький штраф и исправительные работы. Махать лопатой или метлой в течение 40 рабочих дней ни один руководитель компании не захочет. А именно это предполагает новая статья.

Для сравнения, те же наказания сейчас действуют, если работодатели не берут на работу или увольняют беременную или женщину с ребенком до трех лет. И здесь медвежья услуга во всей красе. Молодые девушки часто жалуются, что их не хотят брать на работу: мол, сейчас возьмем, обучим, а вы через год в декрет уйдете. Дальше ведь и рабочее место придется сохранять, а потом держать молодую маму, которую уже вроде и уволить в случае чего проблематично.

ОТ ШТРАФА ПОДАЛЬШЕ

Устроиться на работу пожилым людям сегодня почти невозможно. По крайней мере, в разы сложнее, чем молодым.

- Поправка в УК - это избыточное решение. Сейчас точка отсечения для попадания на рынок труда - это даже не 50 - 55 лет, а 45 лет, - говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. - Причем этим грешат и коммерческие, и государственные структуры. И я не знаю аналогов в мире, когда вопрос трудоустройства пожилых решался бы таким путем. В результате таких поправок проблема только усугубится.

- Это действие не только нарушает элементарные правила сохранения эффективности (а мы вроде всей страной собирались за нее бороться), оно еще и сильно вредит тем, кого призвано защищать: теперь все разумные работодатели будут увольнять работников не на пенсию, а за пару лет до предпенсионного возраста – от греха подальше, - считает экономист Андрей Мовчан.

Действительно, зачем рисковать, если можно взять кого-то помоложе и не ломать голову в будущем?!

- Предложенные поправки сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий, - еще более категоричен Алексей Захаров, президент компании Superjob. - Они попадут в тяжелейшую ситуацию. Пожилых людей работодатели и так крайне неохотно берут на работу, отказывают под различными предлогами. При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи суперспециалистами, необходимыми рынку.

Конечно, очень хорошего сотрудника, скорее всего, эта участь минует. Компании всегда заинтересованы в том, чтобы получать знания и опыт таких людей. Иначе они уйдут к конкурентам. А вот середнячкам и низкоквалифицированным кадрам придется туго. Даже если их будут брать на работу, то оформлять отношения станут осторожно. И хитрых способов здесь полно. Либо заставят сразу же написать заявление на увольнение по собственному желанию (с открытой датой), либо оформят срочный трудовой договор (на три или шесть месяцев). Тогда никаких обязательств перед сотрудником у компании не будет. Увольняй, когда хочешь.

ШАНТАЖ И ПРОЧЕЕ

Понять работодателей можно. Они боятся не только возможного штрафа, но и махинаций со стороны пожилых сотрудников. Те, пользуясь положением, теперь смогут качать права и откровенно плевать на работу. Или выполнять ее спустя рукава - мол, все равно уволить не смогут.

- Ну это не совсем так. Правила трудового распорядка все-таки существуют. В соответствии с ними человека, например, можно уволить за грубое нарушение трудовой дисциплины, - говорит Александр Сафонов. - Тем не менее на многих малых и средних компаниях редко прописывают должностные инструкции и трудовой функционал работника. Поэтому доказать нарушение будет очень сложно.

И наконец, бизнесу, возможно, придется защищаться от нападок со стороны.

- В стране появится новый вид паразита, питающегося идиотскими законами. Солидного вида товарищи будут как на работу ходить на собеседования, посылать свои резюме и звонить в отделы кадров с требованием взять их на работу – и после получения дежурного отказа будут писать заявление в полицию. Нет, не об оскорблении чувств верующих, а о дискриминации по возрастному признаку. И требовать с будущих ответчиков денежной компенсации за отказ от заявления. В тандеме с ними будет работать и полиция. Провокация - у нас теперь самый распространенный способ выявления преступлений. А поверх этого будут еще зарабатывать чиновники из трудовой инспекции, - опасается Андрей Мовчан.

ДАЙТЕ ЛУЧШЕ ЛЬГОТЫ!

Как считают эксперты, гораздо более действенной мерой было бы стимулирование работодателей, а не очередное ужесточение законов.

- Снижение стоимости страховых отчислений - это более эффективный механизм. За это высказались и профсоюзы, и работодатели, - говорит Александр Сафонов.

- Никто не верит, что чистой угрозой уголовного преследования мы быстро чего-то добьемся. Гораздо более эффективным является предложение целого ряда экспертов - снизить для работников предпенсионного возраста отчисления в социальные фонды на 2%. Это довольно весомо для работодателей и позволит им рационально для себя принимать решение о сохранении работника, - считает Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики.

Напомним, второе чтение законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему пройдет в Госдуме в конце сентября. Депутаты и общественные деятели уже подготовили более ста поправок.

СПРАВОЧНО

Что именно смягчил в законе президент

1. Пенсионный возраст для женщин повыситься не на 8, а на 5 лет

2. Те, кто должен был выйти на пенсию по старым правила в ближайшие два года, получат право оформить ее на полгода раньше.

3. Многодетным матерям дали дополнительные льготы. Для тех, у кого пятеро детей, возраст выхода на пенсию не изменится (50 лет). А те, у кого трое или четверо детей, смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше (то есть в 57 и 56 лет соответственно). Изменения заработают после переходного периода.

4. Предпенсионным возрастом теперь считается срок в пять лет до пенсии (в первой редакции законопроекта было только два года).

5. Пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза – с 4900 до 11 280 рублей.

6. Работникам предпенсионного возраста будет предоставляться два дня на бесплатную диспансеризацию - за счет работодателя.

7. Пенсионный возраст не изменится для коренных малочисленных народов Севера (для работников вредных производств такая льгота была предусмотрена и в первой версии законопроекта)

8. Возможность выйти на пенсию досрочно стала более реальной. Для этого нужно заработать 37 лет стажа для женщин и 42 года - для мужчин. В первом варианте было на три года больше. Кроме того, если человек не смог найти работу в пожилом возрасте, то он имеет право оформить досрочную пенсию (но не раньше, чем за два года до достижения пенсионного возраста).

9. В рамках старых правил (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) останутся федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Такой порядок будет действовать до конца 2028 года.

10. В рамках старых правил могут сохраниться и региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, на приобретение лекарств и т.д. Тоже до конца 2028 года. Но конкретный набор льгот зависит от региона.

ВОПРОС ДНЯ

Как заставить начальников давать работу людям предпенсионного возраста - кнутом или пряником?

Александр ШОХИН, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

- Кнут уже есть - уголовная ответственность за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу. А вот с пряниками посложнее. У нас предложения - уменьшить страховые платежи для лиц старшего возраста и освободить от налогов расходы работодателей, направляемые на переобучение.

Николай СТАРИКОВ, политик, публицист:

- Только кнутом. А пряник должен быть в голове у начальника, который поймет, что сотрудник с большим багажом опыта станет бесценным кадром на предприятии.

Элла МИХАЙЛОВА, глава кадрового агентства:

- Заставить начальника принять на работу сотрудника нельзя никак. Любое принуждение он всегда сможет обойти.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию:

- Начальникам надо прописать микстуру гуманизма. По чайной ложке три раза в день. Чтобы не были такими злыми. Если рабочий вдруг находит у себя профзаболевание и заявляет об этом, - начальник его выгоняет и платить не будет ничего!

Сергей ХРАМОВ, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России:

- Заставлять не надо. Главное не вводить уголовного и административного наказания. Это контрпродуктивно.

Андрей ПЕРЕСКОКОВ, дизайнер одежды:

- В свою мастерскую я с радостью беру женщин предпенсионного возраста. В моих нарядах многие элементы пришиваются вручную - бисер, камни. Молодые не могут долго просидеть на месте, а эта работа требует сосредоточенности.

Сергей ТИТОВ, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Предпенсионному возрасту еще надо дать юридическое определение. Допустим, с какого конкретно возраста считать женщину предпенсионеркой, а мужчину предпенсионером?

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