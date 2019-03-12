2019-03-12T00:48:34+03:00
Телевизор

И секс, и трупы, и любовь

С этой недели можно посмотреть два остромодных сериала, которые не покажут по ТВ
Сергей ЕФИМОВ
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«Содержанки»: глухую тоску там пытаются победить постелью (Александр Кузнецов и Ольга Сутулова). Фото: Кадр из фильма«Содержанки»: глухую тоску там пытаются победить постелью (Александр Кузнецов и Ольга Сутулова). Фото: Кадр из фильма
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Теперь и в России снимают проекты специально для показа на онлайн-платформах, а не по ТВ. Это позволяет делать более смелые и яркие сериалы, чем те, к которым мы привыкли.

«Содержанки», драма

Режиссер: Константин Богомолов.

В ролях: Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Софья Эрнст, Александра Ребенок, Александр Збруев.

На что похоже: «Сладкая жизнь», «Садовое кольцо».

Где смотреть: платформа «Start» с 7 марта (подписка 299 руб. в месяц, первая неделя бесплатно*).

Сливки общества - чиновники, бизнесмены, банкиры - купаются в деньгах, а счастья нет, ведь за свой успех ты обязан прислуживать кому-то более статусному. Утешение герои ищут у содержанок - проституирующих девиц, готовых на все ради золотой кредитки. Все с энтузиазмом изменяют друг другу, при этом имея глупость тосковать по настоящей любви.

Эротических сцен много, сняты они со вкусом и пониманием дела. Это первый сериал театрального режиссера Богомолова - того самого, который был бит Виторганом за Собчак. В одной из ролей он снял свою бывшую жену Дарью Мороз. Так художественное повествование вышло за рамки сериала и продолжилось в реальной жизни. Есть детективная составляющая: одну из героинь убивают в первой же серии. Ближе всего «Содержанки» к недавнему «Садовому кольцу», только на этот раз все снято куда более качественно. Забавный момент: Александра Ребенок, сыгравшая в «... кольце» сумасшедшую со шрамом, и в этом фильме занята - и опять играет странную даму.

«Мертвое озеро»: герой Цыганова тонет в океане внутренних противоречий. Фото: Кадр из фильма

«Мертвое озеро»: герой Цыганова тонет в океане внутренних противоречий. Фото: Кадр из фильма

«Мертвое озеро», триллер

Режиссер: Роман Прыгунов.

В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Смоляков, Александр Робак, Тимофей Трибунцев.

На что похоже: американский «Настоящий детектив».

Где смотреть: платформа «ТНТ-Премьер» с 14 марта (подписка 129 руб. в месяц, 3 дня бесплатно*).

Герой Цыганова - томимый депрессией следователь прокуратуры пытается покончить с собой под «Реквием» Моцарта. К жизни его возвращает звонок начальства: следователя отправляют в холодный Чангадан, где была убита дочь местного олигарха. На месте сыщик погружается в мистический мир Заполярья (снимали в окрестностях Мурманска) с его грозной красотой и шаманскими ритуалами. Герой быстренько оказывается на краю гибели, что помогает ему разобраться в самом себе. Актерская манера Цыганова с его легендарной скупостью на эмоции оказалась очень кстати. Все вместе это выглядит как удачная попытка уделать HBO и Netflix.

Кстати, Александра Ребенок в роли странной дамы тут тоже есть.

*Если вы не отмените подписку до конца пробного бесплатного периода, деньги с вашей карты спишутся автоматически.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему это не показывают в телеэфире?

Аудитория основных каналов консервативна и готова смотреть сериалы только трех жанров: мелодрамы (предельно простые, если не сказать примитивные), детективы (тоже несложные) и ретродрамы вроде «Екатерины». Новаторские, умные сериалы - те самые «новые романы» по ТВ «заходят» редко. Так, например, осенью невысокие рейтинги были у «Обычной женщины» - сериала, который очень успешен на международном рынке и в сети.

Вместе с тем в России много тех, кто давно проклял телевизор и смотрит сериалы в интернете (на компьютере, в мобильном приложении или на ТВ через приставку) - там и рекламы нет, и разнообразие радует. Сериальные сервисы - обычное дело в Америке и Европе, а теперь они появляются и у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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