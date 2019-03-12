15 часов по тундре - ради добра: Якутские автолюбительницы спасают северные села от вымирания

Село Таймылыр - второй самый северный населенный пункт в России. До ближайшего “соседа” - села Усть-Оленёк с населением 19 человек - 190 км. До районного центра Тикси - почти в два раза больше. Несколько дней назад это расстояние преодолели пять женщин.

- Мы ехали 350 километров 15 часов по открытой тундре на морозе, на ветре. Жители Таймылыра поехали за нами на “Буранах” на пяти снегоходах. Мы очень устали, закоченели. Но человеческий организм выдерживает, оказывается, все, - рассказывает директор Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии» Лена Баишева.

Объединение существует еще с начала нулевых - автолюбительницы объездили всю Азию и даже выпустили книгу о своей кругосветной экспедиции. В марте этого года перед ними стоит новое испытание - сравнимое с кругосветкой. 5740 километров - из Якутска до Таймылыра, почти до самого берега Северного Ледовитого океана, и обратно. Автопробег - это часть проекта «Возрождение ЗОЖ в селе Таймылыр», поддержанного Фондом президентах грантов.

Дорога от Тикси до Таймылыра была самой сложной частью маршрута Фото: Ассоциация «Женщины автолюбители Якутии»

- В прошлом году мы провели аналогичные проект в селе Кюсюр и глава села Таймылыр сам попросил в этом году помочь им, - говорит Лена.

Автомобильной дороги до Таймылыра нет. Сюда ездят только самые отважные водители на “Уралах”, зимой на “Буранах”. Летом можно доплыть на моторной лодке через всю дельту реки Лена. Если погода позволяет, то раз в неделю летает вертолет за 6000 рублей в один конец. Доставка любого груза стоит 60 рублей за килограмм.

Но доходы местных - совсем другого уровня. Средняя пенсия здесь - 9250 рублей. Многие жители не могут позволить себе новую сезонную одежду, школьные принадлежности детям. Нет возможности отремонтировать дома, о мебели и о цифровой технике в каждом доме речи не идет.

- Например, в ходе проекта мы закупили стройматериалы для ремонта квартир многодетных и малоимущих семей на 100 тысяч рублей. А их превозка только до Тикси стола 170 тысяч, почти в два раза больше. Теперь главе администрации и местным жителям предстоит поехать за ними и везти в Таймылыр, - рассказывает Лена Баишева.

В селе живет чуть больше 750 человек. В селе есть школа, больница, детсад.

Мужчины занимаются рыболовством, охотой, остальные работают в бюджетных учреждениях. Но изолированность от большой земли, тяжелые климатические и бытовые условия, постоянная нехватка денег угнетают местных. Здесь, как и во многих других северных селах, распространен алкоголизм. Справится с ним и помочь селу - вот цель проекта Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии».

Участницы автопробега надеются помочь жителям села Таймылыр Фото: Ассоциация «Женщины автолюбители Якутии»

- Люди устали жить плохо, устали пить, устали ждать лучших времен, - уверены они. - Жители села стремятся улучшить свою жизнь. Несмотря на все трудности, собственными силами без всякого финансирования и помощи извне они за 3 года построили сельскую баню, строят котельную. Им очень нужен этот социальный проект, за который, они словно за "соломинку" подтянутся и покажут пример возрождения здорового образа жизни по всей России.

В Таймылыре в ходе автопробега члены ассоциации планируют пробыть 3-4 дня. Женщины привезли гуманитарную помощь, собранную жителями Якутска для малоимущих и многодетных семей. Кроме того, привезли лекарства, а также оборудование и инструменты.

Приехавшие медики провели беседы с местными жителями о вреде алкоголизма, о здоровом образе жизни. Специалист-нарколог провела консультации для всех, кто хочет избавиться от алкоголизма. С экспедицией приехала также руководитель отдела Управления Министерства труда и социального развития Якутии Варвара Кулаковская - она побеседовала с сотрудниками местной администрации и рассказала жителям об их правах и возможностях получения соцподдержки. Сама Лена Баишева по специальности юрист - и помогла местным жителям разобраться в их финансовых и юридических сложностях.

Стройматериалы для проведения ремонта в домах привезли в Тикси. Дальше жителям предстоит везти их на “Урале” по бездорожью сотни километров Фото: Ассоциация «Женщины автолюбители Якутии»

Проект поддержали и местные жители - глава населенного пункта, учителя школы, соцработники, сотрудники администрации. Они начали проводить спортивные занятия и соревнования для взрослых - раньше в селе был лишь физкультурных зал для школьников. С парикмахером и мастером по изделиям из меха заключили трудовой договор, чтобы они проводили мастер-классы и обучали своему ремеслу детей и других местных жителей.

Средства президентского гранта также помогут оплатить половину дороги до Якутска родителям с детьми, которым нужна помощь республиканских врачей.

- Мы очень хотим помочь жителям не только материально, но и эмоционально. Люди, у которых нет работы, и которые пьют, очень забитые, замкнутые. Им очень нужна психологическая помощь. И мы сейчас разговариваем с ними, поддерживаем, - говорит Лена.