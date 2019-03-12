Горячие эстонские парни хотят Ивангород: Кто и зачем в Прибалтике предъявляет к России территориальные претензии

В парламенте северо-западного соседа России появилась громкоголосая сила, которая потребовала отдать Эстонии Ивангород и часть Псковской области. Консервативная народная партия (ЕКRЕ) на недавних парламентских выборах набрала 18% голосов - это в два раза больше, чем на прежних. Она получила 19 депутатских мест из 101. И явно хочет вступить в коалицию с одной из двух партий-лидеров. Ради министерских портфелей и влияния. Их называли евро-скептиками - они против гей-браков, мигрантов и Брюсселя. Но эти консерваторы еще и против России и русскоязычных, живущих в Эстонии. Чего они хотят добиться такими заявлениями, как это отразится на российско-эстонских отношениях — об этом нам рассказал эксперт МГИМО Владислав Воротников.

- Зачем эстонцы тему территорий подняли?

- Об Ивангороде разговор новый. Раньше говорили именно о части Псковской области. Заявление прозвучало от представителей Консервативной народной партии. Это связано с прошедшими выборами и с перспективой формирования коалиции в парламенте. Но победители прошедших в Эстонии выборов уже заявляли, что такая партия слишком радикальна даже по эстонским меркам. Не говоря уже о мерках Евросоюза. Народные консерваторы выступают с жесткой евроскептической повесткой, право-популистской. Это выглядит попыткой влезть в уходящий поезд. Втиснуться в парламентскую коалицию — за счет громких заявлений.

- Они что, правее правых?

- Да. Ведь тема агрессивных претензий, в общем, ушла из российско-эстонских отношений. Да, у нас до сих пор не ратифицирован договор о границе от 2014-го года. Но де факто все уже свершилось. И все рациональные силы вне зависимости от риторики понимают — назад ничего не отыграть.

- Почему апелляция ультраправых к Тартусскому договору от 1920 года, где Россия и Эстония признавали, что Ивангород был эстонским, сейчас не актуальна?

- Современная Эстония придерживалась концепции, что период с 1940 по 1991 год - это оккупационный период. И решения, принятые в те годы, в том числе и по изменению территориальной границы между Эстонской ССР и РСФСР, не носят правового характера. И по традиции апеллируют к Тартускому договору. Впрочем, официальная эстонская власть вслух такого уже не заявляет. В 2005-м заключить договор с Россией не удалось именно из-за добавления ссылки на Тартуский договор 1920-го. Все нынешние заявления об Ивангороде - чистый популизм. Неприкрытое желание заработать политический капитал и показать свою востребованность в условиях жесткой антироссийской риторики.

- Но эстонское правительство понимает, что с соседом ссориться нелепо?

- Понимают, тем более в условиях сокращения транзита из России. Литовская и латвийская экономики пользуются теми преференциями, которые дают белорусский и китайский транзит. После ввода порта в Усть-Луге произошла переориентации российских потоков на этот порт - и эстонская экономики пострадала. Правительство страны понимает — с восточным соседом надо поддерживать если не дружественные, то хотя бы нормальные отношения. Диалог рабочий.

- А из-за чего сыр бор - разве договор о границе от 2014-го года не был подписан?

- Подписан, но не ратифицирован. Он замер на этапе первого чтения. У нас есть серия секторальных договоров Эстонией. Но то, что касается госграницы — она существует де факто. Определена на основе границ, бывших в Советском Союзе. И это, по сути, единственная граница России, по которой до сих пор ( в отличии от границ с Литвой и Латвией) — нет ратифицированного договора.

- В любом случае, Ивангород может спать спокойно?

- Нашу позицию не раз озвучивал МИД: у нас территориальных споров с Эстонией нет. А негативный фон вокруг это темы сложился не по нашей вине.

ПРЕТЕНЗИИ СОСЕДЕЙ*:

Латвия - Пыталовский район Псковской области

Литва - Калининград

Япония - Курилы

Финляндия - часть Мурманской области и Карелии

* Претензии, за исключением Японии, звучат от не находящихся у власти лидеров радикальных партий.

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