На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-04T04:43:41+03:00

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На прошедших 3 марта парламентских выборах в Эстонии победила самая крупная в республике оппозиционная праволиберальная партия Реформ.

По данным Республиканской избирательной комиссии, за нее проголосовали почти 29% граждан. Таким образом, реформисты обеспечили себе 34 места в Рийгикогу (однопалатном эстонском парламенте) из 101, что на четыре мандата больше, чем у них сейчас.

Представляющая интересы крупного бизнеса партия Реформ в основу своей предвыборной кампании поставила три ключевых вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

Второе место заняла возглавляющая правящую коалицию Центристская партия, которую поддержали 23% проголосовавших, теперь у нее стало на одно место в парламенте меньше, чем прежде – 26 мандатов.

Замыкает тройку лидеров Консервативная народная партия Эстонии с 17,8% голосов, ей удалось отвоевать на 12 мандатов больше, чем сейчас – 19. Также в парламент прошли «Отечество» (11,4%, 12 мест) и Социал-демократическая партия (9,8%, 10 мандатов). Остальные не преодолели пятипроцентный барьер, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU