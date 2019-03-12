"Я вся горю, я не могу остыть, мне плохо": ВИЧ-инфицированная девочка перед смертью писала маме

Родители скончавшейся в Москве ВИЧ-инфицированной девочки скрывали от ребенка смертельный диагноз. Они не хотели травмировать ее психику. А горькую правду намеревались открыть наследнице, когда ей исполнится 14 лет и она пойдет получать паспорт.

В Морозовской больнице скончалась 12-летняя Инна (имя изменено по этическим причинам), у которой при рождении был диагностировал ВИЧ. Ребенок о страшном диагнозе не знал и был госпитализирован в клинику с высокой температурой. Как рассказал kp.ru источник в медицинских кругах, врачам в больнице удалось стабилизировать состояние подростка - температуру сбили до 37 градусов.

Известно, что родители получили направление в больницу от частного врача, так как лечащий врач Инны был в отпуске. При этом никаких документов о том, что у ребенка ВИЧ, при госпитализации у девочки не было, а родители о страшном диагнозе дочки врачам говорить не стали.

Инна тоже не знала о смертельном недуге. Родители тянули время - хотели все рассказать дочке, когда ей исполнится 14 лет. В этом возрасте получают паспорт. И это первый шаг во взрослую жизнь.

Девочка принимала специальные препараты, которые необходимы всем ВИЧ-инфицированным. С этими лекарствами подростка и привезли в больницу. Она их пила два раза в день, утром и вечером. Но, как стало известно "Комсомолке", врачи могли и не знать об этих лекарствах из-за того, что родители при госпитализации не сообщили о ВИЧ-инфекции дочки.

Возможно, мама и папа, которые также являются ВИЧ-инфицированными, понадеялись на то, что у медиков есть медкарта Инны. Год назад девочка лечилась в этой больнице. Однако по неизвестной причине старой медкарты не оказалось. Врачи заполнили новую карту.

Инне был назначен курс лечения. Были выявлены проблемы с почками и подозрение на гастрит, школьница начала жаловаться на желудок. Лучше подростку не становилось.

Она постоянно созванивалась с мамой и рассказывала о своем состоянии. По словам осведомленного источника, Инне было очень тяжело, она жаловалась: "Я вся горю, я не могу остыть, мне плохо".

Мама, дабы облегчить страдания дочки, советовала: "Сними лосины". Это сообщение Инна прочитать уже не смогла.

Женщина сначала обратила внимание на то, что сообщение было отправлено, но не прочитано. Потом появился статус, что оно прочитано. Мама начала ребенку звонить, но дочь трубку не брала. Несколько раз взволнованная родительница пробовала дозвониться до Инны, но все попытки оказались тщетны.

Когда родители позвонили в Морозовскую больницу, на том конце провода им сообщили - их дочь в реанимации. Попытки дозвониться до реанимации не увенчались успехом - родителям сказали, что по телефону никакой информации не дают, и посоветовали приехать. Когда родители оказались в клинике, их дочь перестала дышать.

В вероятных причинах смерти ребенка теперь предстоит разбираться медикам. Возможно, из-за того, что врачи не знали о ВИЧ-инфекции у девочки, ей были назначены препараты, которые несовместимы с той терапией, которая проводилась в рамках лечения ВИЧ.

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