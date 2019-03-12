Тридцать лет назад появился интернет. Как мы вообще без него жили?!

12 марта считается днем рождения интернета. В этот день в 1989 году его “папа”, британский физик Тим Бёрнерс-Ли, предложил проект Всемирной паутины - WWW, World Wide Web.

Интернет, - а точнее, его прототип, программа ENQUIRE - появилась на свет в лаборатории для ядерных исследований. В том самом ЦЕРНе (Швейцария), где разгоняют частицы на Большом адронном коллайдере. Бёрнерс-Ли придумал программу, которая бы смогла объединить

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в 1989 году. Фото: CERN

Сегодня Тима Бёрнерса-Ли называют исключительно с уважительной приставкой “сэр”. За “службу во благо глобального развития Интернета” Елизавета Вторая произвела инженера в рыцари.

Сэр Тим Бернерс-Ли опубликовал письмо по случаю 30-летия создания интернета. Фото: webfoundation.org

Папе интернета 63 года. Он живет с семьей в Бостоне (США) и иногда публикует открытые письма.

По случаю 30-летнего юбилея своего детища сэр Бёрнерс-Ли выдал довольно тревожный и местами печальный текст:

“В то время как Сеть создала новые возможности, дала голос маргинальным группам и сделала нашу жизнь проще, она также дала новые возможности мошенникам, дала голос тем, кто сеет ненависть, и сделала проще совершение преступлений...

На фоне многочисленных историй о том, как злоупотребляют интернетом, неудивительно, что многие люди боятся его и не уверены в том, что Всемирная паутина — это сила добра. Но, учитывая то, насколько сеть изменилась за последние 30 лет, было бы нечестно предполагать, что ее нельзя изменить к лучшему в следующие 30 лет....

Если мы откажемся от создания лучшей сети сейчас, то это не интернет подведет нас, а мы подведем его…

Сеть — она для всех, и у всех нас есть силы, чтобы ее изменить. Это будет нелегко. Но если мы немного помечтаем и поработаем, то получим такой интернет, какой захотим”.

Помните, как привычные дела выглядели до появления интернета?

- Люди переписывались бумажными письмами

- Отправляли телеграммы

- Звонили только по городскому телефону

- Чтобы найти нужный товар, нужно было обойти или обзвонить все магазины

- "Гуглили" информацию - в библиотеках

- Часами ждали в условленном месте

- Вместо мессенджеров школьники использовали записки. А парта была "фейсбуком". Причём, никакой приватности: если “Валька - дура!”, об этом знали все.

- Чтобы узнать новости - бежали за газетой или включали радио

- Встречались чаще с родными и друзьями.

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