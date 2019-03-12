Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы

Певица Юля Началова находится в реанимации. Врачи пытаются спасти жизнь артистки, но пока безуспешно.

Состояние Юлии Началовой оценивается, как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По некоторым данным, причиной экстренной госпитализации 38-летней звезды стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. В последние часы состояние певицы резко ухудшилось.

julianachalova Певица прячет за перчатками изуродованные болезнью руки

"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", - цитирует StarHit пиар-менеджера певицы Анну Исаеву.

В свою очередь, менеджер Началовой оказался более категоричен. "Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию. Вы пишите, что хотите. Я никаких комментариев не давал", - сообщил Владимир Белов.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья.

"Несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность - она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей", - говорится в обращение менеджмента Началовой в соцсети.