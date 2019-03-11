2019-03-11T13:50:38+03:00
Звезды

"Пляски на костях": Началову увезли в больницу из-за проблем с ногой

Помощница звезды заявила о госпитализации артистки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Юлия Началова.Певица Юлия Началова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Началова попала в одну из московских больниц сразу по возвращении из Рима. У артистки возникли проблемы с ногой. Изначально представитель певицы опровергала информацию о госпитализации звезды.

"От лица пресс службы Юлии Началовой хочу пояснить ситуацию, которая взбудоражила многие СМИ сегодняшним утром. С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы", - обратилась к поклонникам Юли Началовой ее пиар-менеджер Анна Исаева.

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Помощница рассказала правду о госпитализации Юли Началовой
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Девушка напомнила, что несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме.

"Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность. Она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса", - добавила помощница артистки.

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А ведь совсем недавно Юля Началова гуляла по Риму
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По ее словам, сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей и попросила успокоиться и не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии. "Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать «пляски на костях» и проявлять якобы «сочувствие» к людям, ради собственных рейтингов - совершенно беспардонна", - возмутилась Анна.

Она напомнила о такте и о том, что даже звезды иногда попадают в больницы. В качестве примера Исаева привела в пример госпитализацию Димы Билана и Светлану Лободу.

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Певица прячет за перчатками изуродованные болезнью руки
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Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова была госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. У певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Помимо этого у Юлии обострилась подагра. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы помочь певице.

Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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