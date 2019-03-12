В Подмосковье четверо цыган до смерти забили ветерана, чтобы украсть ордена

93-летний ветеран Великой Отечественной Анатолий Борисович до последнего бился за свои награды. Четверо мужчин нагрянули в его квартиру в подмосковном городе Климовске 6 марта. Замок взломали и со стариком не церемонились. Они знали куда шли и с порога потребовали у ветерана его награды. Но герои не сдаются. Анатолий Леонидович так ничего им не сказал. Грабители жестоко были и пытали беднягу, а когда поняли , что свои тайники он не выдаст, то перевернули все в квартире. Добычей стали 22 награды, в том числе Орден Красной звезды и деньги отложенные на "черный" день - почти миллион рублей.

Истекающего кровью старика со сломанной челюстью и проломленной головой они бросили умирать и скрылись. Только на следующий день мужчину нашла социальный работник. Она вызвала скорую, о спустя сутки он умер в больнице.

- По статье "Разбой" было возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Грабители перевернули все в квартире

Все четверо грабителей были задержаны по горячим следам. Это цыгане, который официально нигде не работали. Трое из них ранее были судимы. Сейчас они дают показания. Часть наград ветерана отморозки уже успели продать.

Как удалось выяснить "КП", Анатолий Борисович в последнее время жил один. Родом он из Астрахани. Родственники много раз просили его переехать , но ветеран отказывался. Каждый год он посещал парад по случаю Дня Победы на Красной площади.

На фронт он ушел 17-летним мальчишкой. Служил радистом. Орден Красной Звезды получил за бесперебойное обеспечение связи в бою в Чехии.

93-летний ветеран Великой Отечественной Анатолий Борисович до последнего бился за свои награды

- Это страшная потеря для всех нас. Я звонила ему 23 февраля, поздравляла с праздником. Он был бодр и много шутил. Про войну рассказывать не любил. Даже страшно представить, что он пережил в последние минуты своей жизни, - рассказал "КП" племянница ветерана Ольга Власова.

Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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