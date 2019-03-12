Педагоги боятся работать с «трудными» детьми?

Интернет потрясла новость: в школе на Северо-востоке столицы подрались первоклассник и психолог (!). Дело дошло до обращения в полицию. И, похоже, это далеко не последний случай агрессии в классах. Почему учителя не справляются с конфликтами учеников?

Драки в школах принимают характер эпидемии. Вот несколько фактов из свежих новостных лент:

- На северо-востоке Москвы 11 марта семилетка дрался в коридоре со сверстником. Школьный психолог попытался остановить поединок, затащила одного из драчунов в класс. Как говорит мать первоклашки – за шиворот. Но прекратить драку сразу же не удалось. В результате у ребенка ушибы и ссадины на лице. У педагога – травмированы руки. В конфликте разбирается полиция.

- В Приморье пятиклассник терроризировал однокашников. Несмотря на многочисленные жалобы детей и их родителей, учитель с проблемным ребенком в школе справиться не смог. Однажды мальчик избил 11-летнюю однокласснику. У нее диагностировали разрыв селезенки. Отец пострадавшей окунул хулигана головой в унитаз. Сейчас против него возбуждено дело. Учитель и директор школы уволены. Мальчик вернулся в класс и продолжает нападать детей.

- В Красноярском крае 12-летний подросток избил одноклассника. У пострадавшего парня сотрясение мозга, он переведен на домашнее обучение. В администрации школы признают, что ученик склонен к агрессии, это не первый случай избиения. Но учителя разводят руками – ничего сделать нельзя. Агрессор несовершеннолетний.

- В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. Ученицам 10-11 лет. Три человека попали в больницу. Выяснилось – драке предшествовали напряженные отношения между девочками.

- Во Владивостоке второклассник нападает не только на соучеников, но и на тех, кто старше. На днях он чуть было не проколол ручкой четвероклашке сонную артерию. Педагоги жалуются: воспитательные беседы ни с мальчиком, ни с его мамой не помогают – мальчишка и со взрослыми разговаривает исключительно матом.

Педагогическая немощь?

Что же происходит? Дети становятся агрессивнее? Учителя потеряли навыки управления классом, работы с трудными детьми?

Есть несколько ответов на эти болезненные вопросы.

Стала ли наша школа более агрессивной, в ней теперь не так безопасно, как было в советское время и даже в постсоветские годы? Нет, это не так. Как считают и слушатели Радио «КП», в эфире которого мы проводили дискуссию на эту тему, и специалисты, изучающие историю отечественного образования – дрались в школе всегда. И в советское время, которое многие теперь считают чуть ли не идеальным, дрались классом на класс, и проверку «на слабо» новичку устраивали. И даже на учителей нападали.

Но вот чем отличается современность – возраст агрессивного поведения снижается. Обратите внимание – во всех приведенных эпизодах жестокость, а порой и садизм демонстрируют детишки не старше 10-12 лет. Это еще не классический подростковый возраст, когда «гормон играет» и дети, становящиеся взрослыми, отвоевывают себе место в жизни. Мало того, случаев таких становится все больше. Директор московской школы 109 Евгений Александрович Ямбург обращает внимание: в классах сегодня много агрессивных учеников. Уже и первоклашки готовы биться друг с другом до крови.

И тут оказывается, что учитель не в состоянии справиться с новым вызовом. Он все чаще старается не вмешиваться в конфликты учеников. Почему?

Страх

Учитель не вмешивается в конфликты учеников, так как боится за собственную безопасность. Часто случается, что за попытку усмирить зарвавшихся детей, педагог сам оказывается на месте жертвы.

Напомню. В январе этого года в Сызранской школе ученики устроили драку. Учительница бросилась их разнимать, но сама попала под горячую руку одного из парней. От удара, она потеряла сознание и попала в больницу с сотрясением мозга.

В Татарстане на уроке труда ученик попытался завязать драку с учителем. Он пошел на преподавателя с кулаками. Учитель был вынужден прибегнуть к самозащите. Одноклассники вели запись происшествия. В результате после того, как видео попало в интернет, педагога уволили.

Учителя получают не такие уж высокие зарплаты. Но зачастую другой работы в их городке или поселке просто нет. Увольнения с волчьим билетом не хочется никому. А подставлять себя под кулаки озверевших детей? Лучше не надо. Вот и вжимают голову в плечи, делая вид, что ничего не замечают.

В последнее время случаи проявлениях агрессии в российских школах принимают характер эпидемииФото: Анатолий ЖДАНОВ

Сами разберутся

Другой вариант. Учителя все прекрасно видят и знают: конфликт в классе сложно утаить от взрослого. Более того, именно к педагогу обращаются дети с жалобами на обидчиков. Но для учителя жалоба - это не просьба о помощи от ученика, а «стукачество». Вот такую историю рассказал Игорь Васильев, ученик одной из московских школ:

- В моем классе учился сын влиятельных родителей. Он лупил одноклассников, матерился на уроках, посылать на три известные буквы всех, кто ему не приглянулся. Кроме классного учителя. Та дружила с семьей этого мальчика и в случаях, когда кто-то жаловался на его поведение, говорила, что «жаловаться нехорошо» и что «если не хочешь, чтобы тебя били — умей дать отпор». В том числе и из-за его нападок мне пришлось в старшем классе перейти из этой школы.

- Пусть сами разбираются. Иногда участие учителей только усугубляет ситуацию, - так недавно на обсуждении проблемы травли в школе высказалась директор одной из подмосковных школ, психолог по образованию. И эта точка зрения довольно популярна у взрослых - мол, пусть сами научатся давать отпор, это закалит характер и подготовит к будущей жизни.

Хуже этой позиции нет ничего. Потому что если мы хотим воспроизводить общество, где господствует «право кулака», тогда зачем жаловаться на агрессию в школе? Вы хотите, чтобы ваши дети решали все конфликты с помощью силы? Вряд ли.

Виноваты родители

Еще один распространенный случай «борьбы» со школьными конфликтами.

Учителя вроде и не остаются в стороне, но сами не предпринимают каких-либо мер. Разве что звонят родителям и требуют, чтобы те повлияли на ситуацию. Пусть папы с мамами сами разбираются.

Тоже далеко не самая эффективная позиция. Школьные конфликты для мудрого учителя -повод преподать его участникам и тем, кто наблюдал со стороны, хороший урок улаживания проблемы. Он в идеале должен научить – силой вопрос не решить, умейте слушать друг друга, уважать друг друга. Родители же далеко не всегда адекватно могут поступить в сложной ситуации. Реакция может быть разная и для воспитательного урока вполне провальная. От «моего дитятко обидели, всех порву» до «учитель всегда прав, если он на тебя пожаловался – все, сейчас получишь ремня».

Именно грамотный учитель – тот человек, который должен уметь справедливо погасить конфликт.

Почему у педагога не получается?

- Учителю может попросту не хватать энергии, решение школьного конфликта – штука затратная с точки зрения сил и времени. А учитель переходит в режим «самосохранения», - считает Владимир Михайлович Поставнев, начальник департамента психологии Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. – Одна из распространенных причин такого поведения - низкий статус учителя. Этот учитель пришел работать в школу не по призванию, а лишь ради зарплаты.

Вторая причина – учителей не учат взаимодействовать с детьми. Они не изучают в нужном объеме конфликтологию. У них нет достаточный компетенций работать с классом, в котором один или несколько детей с синдромом гиперактивности.

- Проблема, возможно, заключается в отчужденности педагога от детей. Он не знает и не понимает, что происходит с классом. Следствие этого – он не в состоянии контролировать ситуацию, - добавляет Поставнев.

Не панацея!

Когда в школе происходит очередной конфликт и СМИ описывают новую трагическую историю – избили, покалечили – первый вопрос, который задает обычно обыватель: а как же психологи? Где они были в школе? Ну вот в последнем, московском, случае уже известно, где был психолог.

Да и вообще, как ни странно, школьный психолог учителю не помощник. И это нужно понимать. У нас один психолог приходится на 600-800 учеников (в лучшем случае). Он не относится к педагогическому составу, то есть его зарплата еще ниже, чем у учителя. И это не клинический психолог, который умеет диагностировать отклонения в поведении, знает, что работать с трудными детьми, чье поведение обусловлено медицинским диагнозом. Максимум, что может психолог – помочь ребенку определиться с профориентацией, разобраться в себе в период подросткового кризиса. И то, если родитель ребенка разрешит психологу работать с их сыном или дочерью. А родители проблемных детей таких разрешений не дают. Для них психолог – один из тех, кто противостоит им на стороне администрации школы…

Ситуация такая: сейчас навыкам работать с трудными детьми, основам клинической психологии надо бы учить и педагогов.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Не нужно все валить на Марьванну!

Александр Милкус, обозреватель ИД «Комсомольская правда»

Проще всего все проблемы общества свалить на учителей. Мол, конфликты со школьниками решать не умеют, воспитывать не хотят, и вообще плохо подготовлены. А вы попробуйте изо дня в день вкалывать с их нагрузкой. А она не меньше 1,3 ставки (это по официально статистике, реально - больше). Это минимум 24 часов в неделю. Плюс проверка домашних заданий, подготовка к урокам, дополнительные занятия, классное руководство и проч. И это при том, что ограничение – не больше 25 учеников - в классе снято. И трудных детишек сейчас немало.

Хорошо еще, если учитель в этой круговерти успевает нормально урок провести, выполнить все, что задумано по плану.

Много детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Много ребят, просто разбалованных в семьях. Мамы с ними не справляются – приводят в школу: воспитывайте. И не так легко с такими сладить – из школы не выгнать, даже отстранить от занятий в качестве назидания нельзя – у нас всеобщее и полное… Полиция разводит руками – возраст ответственности не наступил.

Со сложными ребятами должны работать несколько специалистов. Причем, еще начиная с детсадовского возраста, когда отклонения в поведении только-только проступают. Социальные службы, психолого-педагогические центры, социальные педагоги, медики в конце концов. Но системы, которая бы «вела» трудного ученика, защищала от него других, пыталась откорректировать поведение, у нас нет. У нас есть один, который за все в ответе – учитель.

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