Юбилей Бориса Грачевского: "У меня молодая жена, и я вынужден жить долго"

18 марта Борис Грачевский отмечает юбилей, создателю "Ералаша" исполняется 70 лет. «Комсомолка» позвонила юбиляру накануне круглой даты:

- Борис Юрьевич, как вы относитесь к этой цифре - 70 лет?

- Ой, да никак, сам удивляюсь. На этот счет есть у меня свои афоризмы. Например: молодость всегда прекрасна, сколько бы лет тебе ни было! А вообще я меньше всего заглядываю в паспорт, уж лучше глядеть на девушек. Казалось бы, 70 лет - должен быть такой старик-престарик, просто старикашка гнусный. Но нет! Держу себя в форме. Никогда не позволю себе небритым появиться даже в выходной.

Я мужчина без возраста. Мне по-прежнему интересно жить. Придумал такой образ: одни живут так, как пьют хороший коньяк, маленькими глоточками, потихонечку вкушая. А есть другой вариант: жаркое лето, из колодца набираешь воду и пьешь, специально разливая себе на живот, везде. Вот так мне нравится жить. У меня каждый день - эротический роман.

«Смотрю на Катюшу и балдею»

- Вы в хорошей физической форме. Ходите в спортзал?

- Ой, я тебя умоляю! Сейчас уже, после всяких серьезных операций я несильно могу так двигаться активно. Стараюсь просто себя держать. К тому же у меня молодая, надеюсь, последняя жена (Екатерина. - Ред.). Поэтому я вынужден долго жить, быть молодым и не болеть, иначе она очень расстраивается.

- Одно время вам диагноз «рак кожи» ставили (Грачевский перенес несколько операций, облучение и химиотерапию). Екатерина застала период болезни?

- Она застала ту волну, когда я думал, что все кончилось, болезнь отступила. А вдруг как все взорвалось опять! Это было очень серьезно. Она была рядом... Был критический пик, очень опасный. Надеюсь, что вырулили...

Для меня Катюша - абсолютное чудо. Я на нее смотрю и балдею. Хихикаю в ответ на ее заботу, расспросы. Она порой ворчит, что я не берегу себя. Есть такой анекдот: дети Елены Малышевой боятся сказать, что заболели, - она их залечит. Вот так я боюсь свою жену. Потому что, если что-то случилось, то надо видеть ее ужас, она начинает меня судорожно лечить, переживать, страдать... Следит за моим питанием. Я поесть люблю, а она контролирует. Я ей: «Дай!» - «Не дам. Поздно, всё, поел - до свидания!»

- Она дома сидит, не работает?

- Почему не работает? Она актриса, певица.

- Молодая - ревнуете, наверное?

- Боже упаси! Я ей доверяю.

«Говорит, что готова родить»

- Светские репортеры нередко снимали вас на пляже в окружении девушек...

- Во-первых, девушки - это красиво. Кто-то же должен радоваться девушкам. Я с удовольствием это делаю. Я человек веселый, общительный, жизнерадостный.

- Сейчас, как честный семьянин, не смотрите на женщин?

- Почему? Смотрю. Как в том анекдоте: «Если на диете, то что - меню нельзя листать?» Шучу, конечно. Но женская красота - это что-то удивительное, и счастье наблюдать за ней.

- У вас с женой громадная разница в возрасте!

- Я же говорю: я не знаю, сколько мне лет. И не помню, сколько ей. Если нам интересно вместе - то интересно. Мы смотрим с ней одни и те же фильмы. Может быть, иногда она - на своем телефоне, я - на своем. Но абсолютно один и тот же фильм. Обмениваемся впечатлениями.

- А в вашей жизни секс какую играет роль?

- Огромную роль, но не главную, наверное, все-таки. Это все достаточно интимно.

- Как вы относитесь к пластической хирургии?

- Очень средне. Видеть у людей губы в три-пять раз больше, чем надо, - это какая-то странная история. Кто внушил, что это хорошо? Или все хотят иметь красивую большую грудь.

- А вам какая грудь нравится?

- Ой, на эту тему анекдот есть. Секс по телефону. «Девушка, у вас большая грудь?» - «Да, очень». - «А я маленькую люблю». - «Зато вторая у меня маленькая». Да кому что идет - то и должно быть! Большая или маленькая грудь - это такая лабудень. Созидательность твоей жизни важна. Каждый человек должен оставить след на земле, иначе останутся только морщины.

- Раз вы таким молодым себя ощущаете, может, и наследника хотите с новой женой?

- Это посмотрим, как получится. У меня ведь еще шестилетняя маленькая дочка Вася есть (Василиса - от брака с Анной Грачевской. - Ред.). Ну, жена говорит, что готова родить. Посмотрим... Что загадывать?

- А как ваши отношения с Василисой складываются?

- Прекрасно. И Катя очень хорошо с Васей ладят. Бывает, и втроем играем, и гуляем. К сожалению, у меня много разъездов, но стараюсь, когда могу, пообщаться, побыть с ней.

ПОКЛОННИКИ

Фанат из мусорного бака

- Вы - человек известный. Приятно, когда вас узнают на улице?

- Конечно. Я с удовольствием фотографируюсь с поклонниками, если не хамят, не посылают, глупости не говорят. У меня даже есть рекорд - 286 фотографий за один день. От скуки начал считать, когда был на одном фестивале.

У меня масса смешных встреч всяких. В Тель-Авиве элегантный седой дядька с бородкой смотрит на меня и говорит: «А вы режиссер!» Я говорю: «Да». Он: «Хороший! Мне нравится, что вы делаете, я слежу за вашим творчеством. Не останавливайтесь!» Мы пожали друг другу руки. Я пошел дальше. А он... по пояс залез в мусорный бак и начал там рыться.

Или вот раз вижу - два поддатых парня. Один подходит ко мне и заплетающимся языком мямлит: «А-а-а... э-э-э...» Я говорю: «Это не я». Он поворачивается ко второму: «Я тебе говорил, что это не он. С тебя 200 рублей».

Или такой случай. У меня в ухе блютуз-наушник. Старик и старушка рядом шепчутся. Слышу, старушка шепчет ему: «Ну, говори». - «Да нет, неудобно». - «Да спроси же!» Я думаю, что сейчас спросят про «Ералаш». А он говорит: «Аппарат хорошо работает?» Подумал, что у меня слуховой аппарат в ухе!

Вообще часто на меня люди смотрят и улыбаются. Раньше думал: что-то у меня расстегнуто. А потом понимаешь, что, видя меня, вспоминают «Ералаш». И это для меня самое дорогое.

ТАКОЕ КИНО

«Может, снимем сына Собчак»

- Как вам удается так долго поддерживать популярность «Ералаша»?

- Просто я искренне люблю дело, которым занимаюсь. Нет такого, что забил кол, сидишь нога на ногу - все само работает. Нет, все время мы вынуждены где-то что-то воевать. И, конечно, искать сценарии.

- Что сейчас современных школьников смешит?

- Только что сделали роскошный сюжет про блогера. Директор школы, сам блогер, завидует маленькой девочке, у которой подписчиков адское количество... Вот какие сегодня сюжеты! Или такой сюжет. Мальчик ухаживает, а девочка издевается над ним так и сяк. Потом говорит: «Хорошо, ты прошел все испытания, ты заслужил, даю тебе...» И что, ты думаешь, она ему дает? Пароль от вай-фая школы!

Я трачу много времени на то, чтобы смотреть в интернете, чем увлекаются сегодня дети. Знаю, кто такой Федук, Элджей или Фейс. Найти в себе силы и отбросить высший класс Пушкина и послушать такой рэп - это не так просто, но можно.

В «Ералаше» снимались многие будущие знаменитости. Например, певица и актриса Наталья Ионова (Глюк’oZa). Фото: Кадр из фильма

- Говорят, Якубович собирался к вам в «Ералаш» дочку привести...

- Так и не довел он к нам свою Варвару, хотя собирался. А теперь она уже взрослая стала совсем. Глюкоза (Наталья Ионова. - Ред.) свою дочку приводила, та сыграла.

- Собчак вам интересно в «Ералаш» пригласить?

- А зачем? Господи! Она же не актриса, она журналист! Зачем ей играть в кино или в нашем киножурнале? Может, ее сына Платона позовем...

- С детьми трудно работать?

- На заре «Ералаша» у нас был Пашка Степанов, рыжий, веснушчатый такой. Его тогда все знали. Его спрашивали: «Скажи, Паша, а тебе трудно сниматься?» А он: «А че трудного?! Ну, один раз было трудно, когда я отличника играл».

Считаю, что передачу «Последний герой» изобрел наш мальчик Максим Сидоров. Его спросили: «О чем ты мечтаешь?» Он сказал: «Я мечтаю быть один на необитаемом острове, все трудности преодолевать». Все говорят: «О, молодец, как Робинзон Крузо». А он говорит: «Но чтобы камера всюду снимала!»

Не забуду, как пришел с детьми из «Ералаша» к Малахову на «Большую стирку» - была такая передача. Он спрашивает: «А кем ты хочешь быть, девочка?» Она говорит: «Я - звездой». Он - ей: «Будешь!» Эта девочка была Глюкоза. Я ему теперь при встрече говорю: «Накаркал!» И слава богу. Я радуюсь, когда наши дети, вышедшие из «Ералаша», становятся популярными. Вот Володя Сычев, псих из «Физрука» - вырос из «Ералаша». Оля Кузьмина из сериала «Кухня», рыженькая - выросла из «Ералаша».

- А ваша дочка появляется в «Ералаше»?

- Посмотрим.

СПРАВКА «КП»

Борис ГРАЧЕВСКИЙ родился 18 марта 1949 года в Московской области. Кинорежиссер, сценарист, организатор, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Как режиссер снял фильмы «Крыша» (2009), «Между нот, или Тантрическая симфония» (2015).

С первой женой Галиной Грачевской прожил в браке почти 35 лет. В этом браке появились сын - Максим Грачевский (1972) и дочь - Ксения Алеева-Грачевская (1979).

Вторая жена (2010 - 2014 годы) - Анна Грачевская (Панасенко, 1986). В браке родилась дочь Василиса (2012). Третья супруга (с 2016 года) - актриса и певица Екатерина Белоцерковская (род. 25 декабря 1984 г.) на 12 лет моложе сына Грачевского.

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