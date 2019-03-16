Автор «Человека-амфибии» Александр Беляев предсказал мобильные телефоны, беспилотники и интернет

Александр Беляев с детства обожал фантазировать, а еще разыгрывать родственников и окружающих. Мальчиком он верил в чертей (при том, что вырос в семье священника) - точнее, в маленьких смешных чертиков, которые однажды привиделись ему в бреду во время болезни. Он был большим шалопаем и непоседой (как-то раз купил игрушечный скелетик, привязал к нему ниточки и заставил танцевать в темноте, чуть не до смерти напугав старушку няню, - вообще подобным приколам в его биографии несть числа).

Но ничто, конечно, не предвещало того, что фантазия Беляева со временем разовьется до невероятных масштабов: его в этом плане трудно сравнить с каким-либо другим советским или российским фантастом. Он сделал немало смелых предсказаний и написал много упоительных (особенно когда читателю десять лет) повестей.

«Закованный в гипс от бедер до затылка»

Его жизнь не то чтобы была богата захватывающими событиями. В ней, к сожалению, произошла большая драма: Беляев заболел плевритом, врач сделал пункцию, но неудачно - игла задела один из позвонков, туда проникла инфекция, и начался костный туберкулез. (Писателя тогда покинула вторая жена Верочка со словами: «Не для того я выходила замуж, чтобы ухаживать за больным».) Болезнь преследовала Беляева до самой смерти - он то мог ходить, то оказывался прикован к постели.

Александр Беляев. Фото: wikipedia.org

Светлана, его дочь от третьей и последней жены Маргариты Магнушевской, вспоминала: «Закованный в гипс от бедер до затылка, отец оставался оптимистом. Шутил и рассказывал мне смешные истории... Только при сильных болях природный юмор изменял ему. Но стоило болям утихнуть, как он сразу принимался за работу и становился самим собой. Распорядок его дня не изменился, и он продолжал работать. Как всегда, по утрам он диктовал маме или писал. Разница была только в том, что он писал, не сидя за столом, а лежа, поставив себе на грудь фанерную дощечку».

Он жил в Пушкине под Ленинградом, и в 1941 году из-за болезни не стал отправляться в эвакуацию, хотя ему и предлагали уехать со всей семьей. (Его жена потом всю жизнь корила себя за то, что отказалась от предложения, испугавшись за здоровье мужа.) В сентябре Пушкин оккупировали немцы. Условия жизни были чудовищными - почти такими же, как в блокадном Ленинграде. От голода «отец стал пухнуть», как вспоминала Светлана. А тут еще страшный холод...

Вскоре Беляев скончался. И был похоронен в общей могиле.

Его теща была шведкой, а жена и дочь были записаны немками, и фашисты насильно выслали их в Европу как «этнических немцев». После Победы семью отправили в СССР. В ссылку, где они прожили 11 лет...

«Борьба в эфире»: смартфоны с небоскребами

Оптимистичный Беляев очень часто писал про будущее - прекрасное советское будущее. И воображал он его себе полным волшебной техники. Очень многое из его предсказаний сбылось. И как знать, сколько еще сбудется в ближайшие сто лет?

Роман «Борьба в эфире», опубликованный в 1928 году и больше при советской власти не издававшийся, - рекордсмен по количеству сделанных Беляевым предсказаний.

Герой повести волшебным образом переносится в далекое будущее и видит там обитателей грядущего. «Одинокие люди шли, о чем-то разговаривая, хотя вблизи никого не было, смеялись, отвечали на вопросы кого-то невидимого. Каждый держал около своего рта левую руку, как будто желая прикрыть его. «Может быть, они сумасшедшие? И этот парк находится при лечебнице?» - подумал я».

Секрет оказался прост: эти люди разговаривали по мобильным - так сказали бы мы сейчас.

«Телефон! Телефон без проводов. Очевидно, радио. О таких успехах радио мы еще не мечтали и в Москве».

Этот город и называется Радиополис, и все в нем связано с радио. В том числе, например, и интернет с YouTube (и прочими сервисами по просмотру фильмов), хотя таких слов, писатель, конечно, не использовал.

Один из людей будущего «подошел к распределительной доске и нажал несколько кнопок с цифрами, потом повернул рычаг. Свет погас, и экран ожил. Я ожидал увидеть кинофильм, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Это были не «документальные картинки» - это была сама жизнь. Иллюзия была полная». Герой, конечно, потрясен, но ему объясняют: это всего лишь «комбинация звучащего кино и передачи движущихся изображений и звуков по радио. У нас есть центральный киноархив, действующий автоматически. Я ставлю на этой доске номер, нужный мне кинофильм автоматически подается в киноаппарат, он начинает работать на экране, установленном в киноархиве. При помощи радио изображение и звуки передаются в любое место».

Дальше выясняется, что люди будущего запросто делают глазные операции, чтобы вылечить близорукость (им вставляют искусственные хрусталики). Вовсю используют солнечную энергию. А еще у них есть истребители-беспилотники (действие романа разворачивается в СССР, а истребители нужны, чтобы сражаться с Америкой - там чудовищные капиталисты по-прежнему притесняют рабочих и мечтают уничтожить новый сияющий мир).

Описал Беляев и будущую российскую столицу.

«Странный вид представляла эта новая Москва. На огромном пространстве возвышались симметрично расположенные, словно верстовые столбы, небоскребы в несколько десятков этажей с плоскими крышами.

- Для посадки воздушных судов, - пояснил Эль.

- Нельзя сказать, чтобы этот город выглядел очень красивым, - невольно сказал я, глядя на унылую площадь, утыканную домами-столбами».

«Звезда КЭЦ»: полеты в космос

Герои романа, вышедшего в 1936-м, летят на околоземную космическую станцию, названную в честь К. Э. Циолковского. Условия там комфортнее, чем на сегодняшней МКС, но есть космическая пища, подобная нынешней (в жидком виде ее всасывают из специальных цилиндров через трубочку), есть библиотеки - не из книг, а из микрофильмов. На КЭЦ выращивают растения на собственной плантации (в 2015 году космонавты на МКС начали есть салат-латук, который сами же и вырастили). Описаны и перегрузки, которые испытывают космические путешественники, и невесомость, и выход в открытый космос. Впрочем, тут толчок фантазии наверняка дали труды Циолковского, которые Беляев с любопытством читал.

«Человек-амфибия»: пересадка органов

Это cамое известное произведение Беляева (1927 год). Герой - юноша Ихтиандр, которому в детстве были пересажены жабры молодой акулы, способный жить как на земле, так и под водой.

Если говорить о трансплантологии, то акульи жабры в человеческом теле никогда не приживутся. Зато достаточно скоро можно ожидать пересадки человеку сердца свиньи. Оно подходит по размеру, и, как ни странно, свиньи достаточно генетически нам близки. Главная проблема - организм пациента может начать отторгать чужой орган. С этой целью ученые намерены изменить геном свиней-доноров. Уже проведены опыты на обезьянах: сердце свиньи больше двух лет работало в теле павиана. Предполагается, что подобные операции спасут в будущем тысячи людей.

«Подводные земледельцы»: акваланги и подводные отели

Эпоха Беляева еще была эпохой водолазов в тяжелых скафандрах, это только сейчас у нас есть акваланги. Но и это он во многом предсказал! В его «Подводных земледельцах» (1930) энтузиасты создают целый «подводный совхоз» для выращивания ценных водорослей. Они ходят по дну пешком в довольно легком снаряжении, но могут и ускориться - у них для этого есть специальные аппараты, позволяющие быстро двигаться. А кислород они добывают прямо из морской воды с помощью электролиза. (Кстати, подобные проекты по извлечению кислорода из морской воды для дыхания стали появляться в 2010-х.)

А ускорители стали использовать в реальности в 1960-е. И, как выяснилось тогда же, под водой и правда можно жить. В 1962-м Жак-Ив Кусто создал подводный дом, где вместе с командой прожил три месяца. Сейчас существуют дорогие подводные отели (правда, они опускаются в воду неглубоко, а не стоят на дне морском). Ну, а о фермах, где выращивают водоросли, не стоит и говорить: по некоторым данным, сегодня 80% того, что используется в пищевой, косметологической и прочей промышленности, выращивается именно искусственно.

ПРИЗНАНИЕ

Роман «Голова профессора Доуэля» основан на личном опыте

Сам писатель рассказывал: «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого я совершенно не чувствовал: полная анестезия. Вот когда я передумал и перечувствовал все, что может испытать «голова без тела».

На самом деле из другого источника следует, что паралич прошел через несколько месяцев, а потом писателю был предписан «абсолютный покой». Так что, может, Беляев и преувеличил. Но несколько лет спустя, в 1924-м, написал свое первое серьезное произведение - страшную повесть о профессоре, у которого голову отделили от тела и поместили на столик. Голова при этом живет, может думать, разговаривать и страдать.

Рассказ «Голова профессора Доуэля» Беляев опубликовал в 1924 году, а потом не раз дорабатывал, превратив в роман. Фото: Кадр из фильма

В дальнейшем профессор Керн, осуществивший эту зловещую операцию со своим коллегой, проделает еще более блестящий опыт: пришьет голову парижской кокетки Брике к телу погибшей в железнодорожной катастрофе певицы. Брике теперь может гулять и разговаривать, а также изумительно петь...

Лишь в 1950-е трансплантолог Владимир Демихов смог пересадить голову одной собаки на тело другой (голова функционировала, собака прожила почти месяц). В 1970-е американец Роберт Уайт пересадил голову обезьяне. Та прожила недолго, но функции мозга были частично сохранены. Сейчас итальянец Серджо Канаверо объявляет, что готов пересадить голову одного человека на тело другого. К его заявлениям многие относятся скептически, но шуму они производят много. Первым его пациентом должен был стать 30-летний российский программист Валерий Спиридонов, страдающий от спинальной мышечной атрофии. Но Канаверо передумал с ним работать. Он переносит работу в Китай, где нашел сочувствующих инвесторов. И утверждает, что уже пересадил голову мыши и собаке.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Предчувствовал беду

Александр Беляев любил науку и не склонен был верить в мистику. И все-таки... Его дочь Светлана в своих воспоминаниях пишет: «Как-то Саша (так она называет отца, рассказывая о его молодости. - Ред.) гостил у своего дяди. День был очень жаркий. Решили пойти покататься на лодках. Собрались все братья и сестры, не было с ними только Васи (брат Беляева. - Ред.). Перед тем как сесть в лодку, Саша поднял кусок глины и, усевшись на носу лодки, стал лепить из нее голову. Лепил так, сам не зная кого. Но ему казалось, слепок похож на Васю. Вот только выражение лица никак не получалось. Было оно какое-то неживое, застывшее. Недовольный своей работой, Саша бросил слепок в воду и в тот же момент почувствовал беспричинное беспокойство. Он взглянул на часы и заторопился на берег.

- Мне надо домой. С Васей что-то случилось, - сказал он с непонятной уверенностью. Его пробовали разубедить, но он ничего не хотел слушать. Всем расхотелось кататься, и они вернулись домой вместе с Сашей. Около дядиного дома их встретила заплаканная тетя. Она сообщила, что Вася утонул. Как ни странно, произошло это именно тогда, когда Саша бросил слепок головы в реку».

«Комсомолка» рекомендует

Тем, кто интересуется историей и архивными документами, рекомендуем уникальный альбом «Сталин. Главные документы». 456 страниц, более 1000 рассекреченных документов. Книгу можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

Альбом «Сталин. Главные документы».

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.