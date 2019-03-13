Любимые герои зарубежных мультфильмов времен СССР: Лелек, Болек и их подруга Толик

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Конечно, этих персонажей никто не сравнивал с советскими мультперсонажами. Чебурашка, Матроскин и Винни-Пух, сделанные на «Союзмультфильме», вне конкуренции. Однако и зарубежным гостям наши дети были рады. Давайте вспомним героев зарубежных мультфильмов времен СССР, которые сумели завоевать нашу любовь. Вот любопытные факты о них.

«Крот» (Чехословакия, выходил с 1957 года)

У знаменитого персонажа чехословацкого мульсериала «Крот» нет имени - просто Крот или Кротик.

Создатель крота Зденек Миллер рассказывал, что долго думал, кого сделать главным героем мультфильма. «Мне хотелось уйти от зайцев с волками или кошек с собаками. И пока я думал, то чуть не упал, споткнувшись о норку крота. Вот так и появился этот герой».

Кадр из мультфильма

Крот когда-то разговаривал, правда, это было всего один раз и в самом первом мультфильме.

В разных сериях Кротик то поет, то просто что-то лопочет непонятное: на самом деле - это голоса дочек Зденека, которые он записывал на магнитофон и после приносил в студию.

«Лелек и Болек» (Польша, выходил с 1962 года)

Создатель мультика Владислав Нехребецкий рисовал Лелека и Болека со своих сыновей (кстати, для того чтобы не было путаницы: Лелек - это полненький, а Болек - худенький).

Лелек и Болек - уменьшительные имена от Кароль и Болеслав.

В 1973 году мультипликаторы решили в компанию к мальчикам добавить еще одного персонажа - девочку со странным (для русского уха) именем Толя. Но героиня не выдержала конкуренции и появлялась в дальнейшем лишь эпизодически.

«Лелек и Болек» стали, по сути, первым мультиком, который продавался с сопутствующими товарами: книжки, комиксы, канцелярия и даже жевательные резинки выходили с физиономиями популярных героев.

«Стремянка и Макаронина» (Чехословакия, выходил с 1969 года)

Первые две серии мультика выходили под названием «Собачья жизнь» и лишь после писем от телезрителей героям историй решили дать имена.

Если у двух собак были имена (Стремянка - беленькая, а Макаронина - черненькая), то у вороны, которая все время строила козни героям, имени нет. Просто ворона.

Кадр из мультфильма

Всего было отснято 26 серий. Причем первые 13 создавались с 1969 по 1971 год и были черно-белыми. Именно такими их и увидели в СССР, когда приключения собак показывали в «Спокойной ночи, малыши!». В 1989 году вышло еще 13 серий, но уже цветных.

«Рекс» (Польша, выходил с 1967 года)

Прообразом Рекса стал фокстерьер сценариста Лехослава Маршалека. Правда, у него был не кобель, а наоборот - девочка Трола. Но Лехослав подумал, что герой мужского пола будет лучше восприниматься аудиторией.

«Рекс» снимался параллельно с «Лелеком и Болеком», и иногда мультипликаторы передавали друг другу «приветы». Так, например, в будке у Рекса можно увидеть книжки, на обложке которых нарисованы Лелек и Болек.

Кадр из мультфильма

Рекс, как и положено нормальной собаке, не говорит, но периодически издает звуки - скулит, лает, подвывает. Понятно, что специально приглашать актера для каждого мультика проблематично, поэтому в разные годы за Рекса и его друзей «разговаривали» сотрудники студии - всего порядка десятка человек.